Доклад Пентагона: ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и средств ПВО

ВСУ сталкиваются с нехваткой оружия и боеприпасов, что лишает их возможности предпринять масштабные контрнаступления хотя бы на полгода. Такой вывод содержится в докладе генерального инспектора Пентагона, опубликованном в четверг.
"В вооруженных силах Украины по-прежнему недостаточно вооружений и боеприпасов, особенно артиллерийских систем, средств ПВО и дальнобойного вооружения, чтобы преодолеть превосходство России в воздушном и наземном пространствах. По состоянию на июнь, американские боеприпасы начали поступать на фронт, однако эта помощь, вероятно, также будет недостаточной на фоне того, что Россия расходует по 10 тысяч снарядов в день," - говорится в документе оборонного ведомства США.
В Пентагоне пришли к заключению, что украинские вооруженные силы, скорее всего, смогут продолжать вести оборону, но не смогут проводить крупные контрнаступления, минимум, в течение следующих 6 месяцев.
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