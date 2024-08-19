Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВС РФ взяли под контроль поселок Нью-Йорк на территории ДНР, украинским силам пришлось отступить.
В настоящее время проходит операция по зачистке освобожденного населенного пункта.
"От наших военных поступили данные о взятии поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши бойцы вытеснили противника, сейчас проводится зачистка," - сообщил Рогов.
Он также уточнил, что подразделения ВСУ отступили в направлении села Нелеповка.
"Над поселком Нью-Йорк теперь реет российский флаг. Мы продолжаем освобождение русских земель от украинских неонацистов," - резюмировал он.
Нью-Йорк (раньше называвшийся Новгородским) располагается всего в 10 километрах от Горловки и в 5 километрах от Торецка, где базируется значительный гарнизон ВСУ. Контроль над этим поселком, по мнению военных экспертов, позволит значительно улучшить безопасность мирных жителей в Горловке и Донецке, а также обеспечит более выгодные позиции для приближения к Торецку.
Фото: commons.wikimedia.org
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