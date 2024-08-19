Учёные раскрыли секрет таинственных молний, меняющих магнитосферу Земли

Американские ученые из Университета Аляски в Фэрбанксе обнаружили новый тип электромагнитной волны, названной "зеркально отраженным свистом", которая передает энергию молний в магнитосферу Земли. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, опровергает прежние представления о том, что энергия молний, попадая в ионосферу на низких широтах, остается в ней и не достигает радиационных поясов.

Эти пояса, состоящие из заряженных частиц, окружены магнитным полем Земли и играют важную роль в защите планеты от космического излучения.

Ионосфера, являющаяся частью верхних слоев атмосферы, насыщена ионами и свободными электронами, что делает её важной для радиосвязи. Ранее считалось, что электромагнитные волны, связанные с молниями, не покидают ионосферу. Однако новое открытие показало, что в магнитосфере Земли существуют как "зеркально отраженные свисты", так и "магнитосферные свисты".

Анализ данных, собранных зондами, продемонстрировал, что зеркально отраженные свисты — явление, широко распространенное в магнитосфере.

Учитывая, что большинство молний происходит в тропических и субтропических регионах, открытие ученых может иметь важные последствия для спутниковой связи и других космических технологий.

Фото: commons.wikimedia.org/skyseeker (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).