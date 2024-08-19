Учёные раскрыли секрет таинственных молний, меняющих магнитосферу Земли

Американские ученые из Университета Аляски в Фэрбанксе обнаружили новый тип электромагнитной волны, названной "зеркально отраженным свистом", которая передает энергию молний в магнитосферу Земли. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, опровергает прежние представления о том, что энергия молний, попадая в ионосферу на низких широтах, остается в ней и не достигает радиационных поясов.
Эти пояса, состоящие из заряженных частиц, окружены магнитным полем Земли и играют важную роль в защите планеты от космического излучения.
Ионосфера, являющаяся частью верхних слоев атмосферы, насыщена ионами и свободными электронами, что делает её важной для радиосвязи. Ранее считалось, что электромагнитные волны, связанные с молниями, не покидают ионосферу. Однако новое открытие показало, что в магнитосфере Земли существуют как "зеркально отраженные свисты", так и "магнитосферные свисты".
Анализ данных, собранных зондами, продемонстрировал, что зеркально отраженные свисты — явление, широко распространенное в магнитосфере.
Учитывая, что большинство молний происходит в тропических и субтропических регионах, открытие ученых может иметь важные последствия для спутниковой связи и других космических технологий.
Фото: commons.wikimedia.org/skyseeker (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Трамп заявил о раздраженности Байдена из-за переворота в демпартии
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что Джо Байден, отстраненный от участия в выборах в пользу Камалы Харрис, пребывает в состоянии раздражения.
Израиль оправдал удар по школе в Газе военной целью
Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудар по зданию школы в районе города Газа, где, по их данным, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС.
Садальский рассказал, что Наталье Селезнёвой поставили прижизненные памятники
Станислава Садальского восхитила актриса Наталья Селезнёва, которая удостоилась шести прижизненных памятников.
Microsoft планирует ограничить доступ российских компаний к облачным сервисам с сентября 2024 года
Microsoft предупредила российские компании о планируемом ограничении доступа к облачным сервисам. По информации дистрибьютора Microsoft в России, компании "Софтлайн", доступ к ряду облачных подписок будет ограничен с 2 сентября 2024 года.