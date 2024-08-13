Владимир Путин поздравил 8-ю общевойсковую армию с присвоением звания "гвардейская"

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-й гвардейской общевойсковой армии с получением почётного наименования "гвардейская".
В своём обращении, размещённом на официальном сайте Кремля, Путин отметил, что умелые и решительные действия военнослужащих в ходе Специальной Военной Операции (СВО) являются примером выполнения воинского долга.
"Это высокая честь и признание ваших выдающихся заслуг, проявленного массового героизма, отваги, стойкости и мужества в защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные поступки личного состава армии в рамках специальной военной операции стали образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого уровня профессионализма," - говорится в телеграмме президента.
Путин также выразил уверенность, что гвардейцы и впредь будут оставаться верными Присяге, с честью служить Родине и надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
Кроме того, президент пожелал командованию и всем военнослужащим 8-й гвардейской общевойсковой армии крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.
Фото: commons.wikimedia.org
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