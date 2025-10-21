Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:59

Он раскрывает не заговор, а свою душу: зачем режиссёр "Чёрной пантеры" тронул "Секретные материалы"

Режиссёр "Чёрной пантеры" Райан Куглер работает над перезапуском "Секретных материалов" для Hulu

Режиссёр Райан Куглер, известный по фильмам "Чёрная пантера" и "Крид", рассказал, что его новый проект — перезапуск культовых "Секретных материалов" — стал для него личной историей.

Куглер признался, что решение взяться за эту вселенную связано с его матерью, Джоселин, которая была настоящей поклонницей оригинального сериала 1990-х. Для режиссёра это не просто возвращение к знаковой франшизе, а способ выразить любовь и благодарность самому близкому человеку.

"С "Рокки" у меня была связь с отцом, а "Секретные материалы" — это история про мою маму. Моя мама — самый дорогой для меня человек, она даже сегодня здесь, так что для меня это важно. Я хочу сделать всё правильно по отношению к ней и фанатам. Моя мама читала кое-что из того, что я написал для фильма. Она в восторге", — сказал режиссёр Райан Куглер на показе "Грешников".

По словам Куглера, именно мать вдохновила его взглянуть на культовый сюжет с новой стороны — через призму семьи, веры и тайн, которые объединяют поколения.

Что известно о перезапуске

Пока о проекте известно немного. Сценарий находится в разработке, а сама постановка проходит под грифом "строго конфиденциально". Однако Куглер подтвердил, что хочет сохранить дух оригинала: атмосферу саспенса, баланс научного и мистического и характерную дуальность взглядов главных героев.

Возможные актёры и участие звёзд оригинала

На вопрос о слухах, что в новой версии главную роль может исполнить Даниель Дедуайлер, режиссёр лишь рассмеялся:

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

Также Куглер не стал комментировать возможное участие Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны, но намекнул, что уважает их вклад и будет рад, если они вернутся хотя бы в камео.

Почему возвращение "Секретных материалов" актуально сегодня

Мир снова переживает эпоху недоверия к власти, бурного развития технологий и теорий заговора. Куглер отмечает, что дух оригинала как никогда созвучен современности. Интернет, социальные сети и ИИ создают новые формы мистификации, а зритель, по его мнению, всё ещё ищет ответ на главный вопрос сериала: истина где-то рядом?

Сравнение: оригинал и новая версия

Элемент Оригинал (1993-2018) Перезапуск Куглера
Главные герои Фокс Малдер и Дана Скалли Неизвестно, возможно, новые агенты
Тематика Заговоры, НЛО, паранормальные явления Технологии, социальные сети, искусственный интеллект
Тональность Мрачная, философская Более эмоциональная, личная
Продюсеры Крис Картер Райан Куглер и его компания Proximity Media
Канал/платформа Fox Предположительно, Hulu или Disney+

Советы фанатам: как подготовиться к новому релизу

  1. Пересмотреть оригинальные сезоны — особенно первые пять, где заложены ключевые мотивы.

  2. Обратить внимание на эпизоды с инопланетной мифологией — Куглер намекнул, что некоторые сюжетные линии получат переосмысление.

  3. Следить за новостями Proximity Media — студия активно ищет партнёров для новых проектов во вселенной "Секретных материалов".

  4. Послушать подкасты о сериале — многие из них уже обсуждают, как Куглер может обновить легендарную историю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать точного повторения оригинала.
Последствие: разочарование, если атмосфера или актёрский состав изменятся.
Альтернатива: воспринимать перезапуск как новую интерпретацию, в духе "новой эпохи X-файлов".

Ошибка: игнорировать личный подход Куглера.
Последствие: упустить эмоциональную глубину, которую он вносит.
Альтернатива: увидеть историю не как продолжение, а как признание в любви к поколению 1990-х.

А что если…

А что если новая версия станет не просто перезапуском, а своеобразным "мостом" между эпохами? Куглер может объединить темы веры, науки и семьи, сделав историю ближе к зрителю XXI века. Если так, то проект способен стать не ремейком, а эмоциональным продолжением идеи поиска истины — уже в цифровом мире.

FAQ

Когда выйдет перезапуск "Секретных материалов"?
Пока дата не названа. Сценарий находится на стадии ранней разработки.

Будут ли возвращены Малдер и Скалли?
Куглер не дал однозначного ответа, но не исключил участия оригинальных актёров.

Кто снимет сериал?
Продюсером и режиссёром выступает Райан Куглер через свою компанию Proximity Media.

Где смотреть новый проект?
Скорее всего, релиз состоится на платформе Hulu или Disney+, где сосредоточены права на оригинал.

Мифы и правда

Миф: перезапуск заменит оригинальные сезоны.
Правда: это самостоятельный проект, вдохновлённый оригиналом, а не его замена.

Миф: сериал станет политическим.
Правда: Куглер заявляет, что ставит в центр человеческие отношения и веру, а не политику.

Миф: проект создан ради коммерции.
Правда: идея родилась из личной связи режиссёра с матерью, а не как маркетинговый ход.

