Он раскрывает не заговор, а свою душу: зачем режиссёр "Чёрной пантеры" тронул "Секретные материалы"
Режиссёр Райан Куглер, известный по фильмам "Чёрная пантера" и "Крид", рассказал, что его новый проект — перезапуск культовых "Секретных материалов" — стал для него личной историей.
Куглер признался, что решение взяться за эту вселенную связано с его матерью, Джоселин, которая была настоящей поклонницей оригинального сериала 1990-х. Для режиссёра это не просто возвращение к знаковой франшизе, а способ выразить любовь и благодарность самому близкому человеку.
"С "Рокки" у меня была связь с отцом, а "Секретные материалы" — это история про мою маму. Моя мама — самый дорогой для меня человек, она даже сегодня здесь, так что для меня это важно. Я хочу сделать всё правильно по отношению к ней и фанатам. Моя мама читала кое-что из того, что я написал для фильма. Она в восторге", — сказал режиссёр Райан Куглер на показе "Грешников".
По словам Куглера, именно мать вдохновила его взглянуть на культовый сюжет с новой стороны — через призму семьи, веры и тайн, которые объединяют поколения.
Что известно о перезапуске
Пока о проекте известно немного. Сценарий находится в разработке, а сама постановка проходит под грифом "строго конфиденциально". Однако Куглер подтвердил, что хочет сохранить дух оригинала: атмосферу саспенса, баланс научного и мистического и характерную дуальность взглядов главных героев.
Возможные актёры и участие звёзд оригинала
На вопрос о слухах, что в новой версии главную роль может исполнить Даниель Дедуайлер, режиссёр лишь рассмеялся:
"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".
Также Куглер не стал комментировать возможное участие Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны, но намекнул, что уважает их вклад и будет рад, если они вернутся хотя бы в камео.
Почему возвращение "Секретных материалов" актуально сегодня
Мир снова переживает эпоху недоверия к власти, бурного развития технологий и теорий заговора. Куглер отмечает, что дух оригинала как никогда созвучен современности. Интернет, социальные сети и ИИ создают новые формы мистификации, а зритель, по его мнению, всё ещё ищет ответ на главный вопрос сериала: истина где-то рядом?
Сравнение: оригинал и новая версия
|Элемент
|Оригинал (1993-2018)
|Перезапуск Куглера
|Главные герои
|Фокс Малдер и Дана Скалли
|Неизвестно, возможно, новые агенты
|Тематика
|Заговоры, НЛО, паранормальные явления
|Технологии, социальные сети, искусственный интеллект
|Тональность
|Мрачная, философская
|Более эмоциональная, личная
|Продюсеры
|Крис Картер
|Райан Куглер и его компания Proximity Media
|Канал/платформа
|Fox
|Предположительно, Hulu или Disney+
Советы фанатам: как подготовиться к новому релизу
-
Пересмотреть оригинальные сезоны — особенно первые пять, где заложены ключевые мотивы.
-
Обратить внимание на эпизоды с инопланетной мифологией — Куглер намекнул, что некоторые сюжетные линии получат переосмысление.
-
Следить за новостями Proximity Media — студия активно ищет партнёров для новых проектов во вселенной "Секретных материалов".
-
Послушать подкасты о сериале — многие из них уже обсуждают, как Куглер может обновить легендарную историю.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ожидать точного повторения оригинала.
→ Последствие: разочарование, если атмосфера или актёрский состав изменятся.
→ Альтернатива: воспринимать перезапуск как новую интерпретацию, в духе "новой эпохи X-файлов".
• Ошибка: игнорировать личный подход Куглера.
→ Последствие: упустить эмоциональную глубину, которую он вносит.
→ Альтернатива: увидеть историю не как продолжение, а как признание в любви к поколению 1990-х.
А что если…
А что если новая версия станет не просто перезапуском, а своеобразным "мостом" между эпохами? Куглер может объединить темы веры, науки и семьи, сделав историю ближе к зрителю XXI века. Если так, то проект способен стать не ремейком, а эмоциональным продолжением идеи поиска истины — уже в цифровом мире.
FAQ
Когда выйдет перезапуск "Секретных материалов"?
Пока дата не названа. Сценарий находится на стадии ранней разработки.
Будут ли возвращены Малдер и Скалли?
Куглер не дал однозначного ответа, но не исключил участия оригинальных актёров.
Кто снимет сериал?
Продюсером и режиссёром выступает Райан Куглер через свою компанию Proximity Media.
Где смотреть новый проект?
Скорее всего, релиз состоится на платформе Hulu или Disney+, где сосредоточены права на оригинал.
Мифы и правда
Миф: перезапуск заменит оригинальные сезоны.
Правда: это самостоятельный проект, вдохновлённый оригиналом, а не его замена.
Миф: сериал станет политическим.
Правда: Куглер заявляет, что ставит в центр человеческие отношения и веру, а не политику.
Миф: проект создан ради коммерции.
Правда: идея родилась из личной связи режиссёра с матерью, а не как маркетинговый ход.
