Кира Найтли
Кира Найтли
© commons.wikimedia.org by The Standard is licensed under CC BY 3.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:55

Когда даже Кира Найтли не спасает: почему новый триллер Netflix называют провалом года

Фильм "Девушка из каюты № 10" с Кирой Найтли получил 22 % на Rotten Tomatoes

Картина "Девушка из каюты № 10", недавно вышедшая на Netflix, привлекла внимание зрителей громким именем Киры Найтли, но не смогла завоевать расположение критиков. На портале Rotten Tomatoes фильм получил всего 22 % положительных отзывов — результат, который трудно назвать успешным для крупного проекта. При этом почти все рецензенты отметили: актриса выложилась по максимуму, но сценарий и режиссура подвели.

"В сюжетной линии заложен огромный потенциал для создания запутанной и темной загадки, которая использует ограниченность сеттинга в своих интересах, но в результате получается торопливая и поверхностная загадка, которая за 92 минуты стремительно превращается из увлекательной в неприятную", — отметил кинокритик Крис Джойс из Movies and Munchies.

История, обещавшая интригу

Фильм снят по роману Рут Уэйр, ставшему в своё время бестселлером. Книга вышла в 2017 году и получила теплый приём у читателей: на Amazon её рейтинг достиг 4 из 5. Сюжет романа закручен вокруг журналистки Лоры Блэклок, которая отправляется на роскошную яхту, чтобы написать о ней статью. Ночью она становится свидетельницей странного происшествия — девушку из соседней каюты сбрасывают за борт. Но когда героиня пытается сообщить об этом, экипаж уверяет: никакой пассажирки в каюте № 10 не было.

На бумаге это звучит интригующе. Однако экранная версия, по мнению зрителей, утратила нерв и саспенс, которые были главной силой книги.

Кто стоит за проектом

Режиссёром выступил австралиец Саймон Стоун, известный по драме "Дочь" и фильму "Раскопки". В актёрском составе, помимо Киры Найтли, зрители увидят Гая Пирса, Ханну Уоддингэм, Дэвида Аджалу, Арта Малика, Гугу Мбата-Роу, Каю Скоделарио и Дэвида Моррисси. Такой ансамбль, казалось бы, должен был гарантировать успех, но даже талантливые актёры не спасли фильм от холодного приёма.

Сравнение: книга и фильм

Элемент Роман Рут Уэйр Экранизация Netflix
Сюжет Медленно нарастающая тревога, внимание к деталям и внутренним переживаниям героини Сокращённые сцены, ускоренный ритм, потеря глубины персонажей
Атмосфера Замкнутое пространство, гнетущая изоляция, психологическое напряжение Больше динамики, меньше интриги, акцент на визуальных эффектах
Финал Неожиданный поворот, оставляющий пространство для размышлений Предсказуемый, без сильного эмоционального отклика

Советы: как смотреть и что ожидать

  1. Если вы ждёте плотного триллера в духе Хичкока, приготовьтесь к более лёгкому варианту — фильм скорее атмосферный, чем психологический.

  2. Обратите внимание на актёрскую игру Киры Найтли — её персонаж остаётся самым живым элементом картины.

  3. Смотрите фильм вечером, с выключенным светом — тогда замкнутое пространство яхты ощущается сильнее.

  4. После просмотра стоит перечитать оригинальный роман: многие сцены и мотивы там раскрыты глубже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка уложить сложную историю в 90 минут экранного времени.
    Последствие: сюжет выглядит сжатым, а персонажи — недоработанными.
    Альтернатива: формат мини-сериала, как в случае с экранизациями "Убийства в Восточном экспрессе" или "Девушки в поезде".

  • Ошибка: ставка на визуальную роскошь яхты вместо напряжённой атмосферы.
    Последствие: зритель теряет чувство тревоги.
    Альтернатива: больше камерности и работы со светом, как в фильмах "Остров проклятых" или "Не дыши".

  • Ошибка: излишне упрощённая мотивация антагониста.
    Последствие: конфликт воспринимается поверхностно.
    Альтернатива: более сложная психологическая подоплёка, как в триллерах "Исчезнувшая" или "Сонная лощина".

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сильная актёрская работа Киры Найтли Сценарий слабо держит интригу
Эффектные визуальные сцены на яхте Предсказуемость сюжета
Красивая операторская работа Недостаток эмоционального напряжения
Атмосферный саундтрек Поверхностная режиссура и слабый монтаж

FAQ

Какой жанр фильма?
Психологический триллер с элементами детектива и драмы.

Стоит ли смотреть, если читал книгу?
Да, но скорее из любопытства: интересно увидеть, как изменилась история на экране.

Почему критики поставили такие низкие оценки?
Из-за слабого сценария, упрощённой структуры и утраты психологической глубины оригинала.

Где можно посмотреть фильм?
На платформе Netflix, где он доступен с русскими субтитрами.

Будет ли продолжение?
Пока неизвестно. У Рут Уэйр есть роман "Девушка из каюты № 11", но его экранизация зависит от успеха первой части.

Мифы и правда

  • Миф: "Девушка из каюты № 10" — это хоррор.
    Правда: фильм ближе к классическому триллеру, без сцен насилия и ужаса.

  • Миф: проект провалился из-за актёров.
    Правда: актёрский состав справился отлично, но слабый сценарий не дал им раскрыться.

  • Миф: сюжет полностью повторяет книгу.
    Правда: сценаристы сократили значительную часть материала, изменив ключевые эпизоды.

Исторический контекст

Жанр психологического триллера с изолированным пространством — не новинка для кинематографа. С середины XX века он переживает волны популярности: от "Окна во двор" Альфреда Хичкока до "Идеальных незнакомцев" и "Субмарины". В "Девушке из каюты № 10" прослеживаются отсылки к этим классическим мотивам, но современный ритм и требования зрителей требуют большего — глубины и неожиданности, которых фильму, увы, не хватает.

