Белый Волк с новым лицом: чем удивит зрителей "Ведьмак-4"

Четвертый сезон "Ведьмака" от Netflix постепенно обрастает подробностями, и поклонники саги уже могут прикинуть, когда ждать продолжение. По данным портала Redanian Intelligence, премьера намечена на 30 октября 2025 года. Интересно, что все восемь серий могут появиться в один день — в таком случае зрителей ждет настоящий марафон.

Новый актер в образе Геральта

В этот раз в центре внимания не только сюжет, но и смена главного героя. Воплощать Белого Волка будет Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кэвилла. Исполнительный продюсер Томек Багински пообещал, что в сценарии будет объяснена резкая перемена внешности Геральта, чтобы зрители восприняли ее органично.

Сюжет четвертого сезона построен сразу на трех книгах Анджея Сапковского — "Крещение огнем", "Башня Ласточки" и "Владычица озера". Это самые драматичные и насыщенные события цикла, и зрителям стоит готовиться к масштабным баталиям и неожиданным поворотам.

Сюжет и новые испытания

Официальный синопсис обещает, что история продолжится после драматической развязки третьего сезона. Геральт, Йеннифер и Цири будут вынуждены бороться с последствиями войны, разлученные и окруженные опасностями.

"После шокирующих событий, изменивших весь континент в конце третьего сезона, Геральту, Йеннифер и Цири предстоит пройти через опустошенный войной мир и встретить его многочисленных демонов вдали друг от друга. Если они смогут объединиться и повести за собой группы отбросов, среди которых они оказались, у них будет шанс пережить боевое крещение и снова найти друг друга", — говорится в официальном синопсисе сезона.

Новые лица в касте

Одним из самых ожидаемых пополнений актерской команды стал Лоренс Фишберн, который сыграет вампира Эмиеля Региса. Помимо него, в проект возвращаются Аня Чалотра (Йеннифер), Фрейя Аллан (Цири) и Джоуи Бейти (бард Лютик).

Особое внимание привлекает образ Региса — персонажа, который в книгах является важным союзником Геральта. Его появление наверняка станет значимым событием для поклонников оригинального цикла.

Будущее вселенной "Ведьмака"

Создатели шоу заранее обозначили планы: пятый сезон станет заключительным. Его премьера ожидается в 2026 году.

Однако вселенная "Ведьмака" этим не ограничивается. Уже известно, что до конца 2025 года Netflix выпустит полнометражный фильм-спин-офф "Крысы: История Ведьмака". Этот проект расскажет о молодежной банде, фигурировавшей в оригинальной саге.

Кроме того, в феврале 2025-го выйдет аниме "Ведьмак: Сирены глубин", которое откроет еще одну грань истории.