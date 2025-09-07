Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка у телевизора
Девушка у телевизора
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:54

Белый Волк с новым лицом: чем удивит зрителей "Ведьмак-4"

Redanian Intelligence: все серии 4 сезона "Ведьмака" могут выйти на Netflix 30 октября 2025 года

Четвертый сезон "Ведьмака" от Netflix постепенно обрастает подробностями, и поклонники саги уже могут прикинуть, когда ждать продолжение. По данным портала Redanian Intelligence, премьера намечена на 30 октября 2025 года. Интересно, что все восемь серий могут появиться в один день — в таком случае зрителей ждет настоящий марафон.

Новый актер в образе Геральта

В этот раз в центре внимания не только сюжет, но и смена главного героя. Воплощать Белого Волка будет Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кэвилла. Исполнительный продюсер Томек Багински пообещал, что в сценарии будет объяснена резкая перемена внешности Геральта, чтобы зрители восприняли ее органично.

Сюжет четвертого сезона построен сразу на трех книгах Анджея Сапковского — "Крещение огнем", "Башня Ласточки" и "Владычица озера". Это самые драматичные и насыщенные события цикла, и зрителям стоит готовиться к масштабным баталиям и неожиданным поворотам.

Сюжет и новые испытания

Официальный синопсис обещает, что история продолжится после драматической развязки третьего сезона. Геральт, Йеннифер и Цири будут вынуждены бороться с последствиями войны, разлученные и окруженные опасностями.

"После шокирующих событий, изменивших весь континент в конце третьего сезона, Геральту, Йеннифер и Цири предстоит пройти через опустошенный войной мир и встретить его многочисленных демонов вдали друг от друга. Если они смогут объединиться и повести за собой группы отбросов, среди которых они оказались, у них будет шанс пережить боевое крещение и снова найти друг друга", — говорится в официальном синопсисе сезона.

Новые лица в касте

Одним из самых ожидаемых пополнений актерской команды стал Лоренс Фишберн, который сыграет вампира Эмиеля Региса. Помимо него, в проект возвращаются Аня Чалотра (Йеннифер), Фрейя Аллан (Цири) и Джоуи Бейти (бард Лютик).

Особое внимание привлекает образ Региса — персонажа, который в книгах является важным союзником Геральта. Его появление наверняка станет значимым событием для поклонников оригинального цикла.

Будущее вселенной "Ведьмака"

Создатели шоу заранее обозначили планы: пятый сезон станет заключительным. Его премьера ожидается в 2026 году.

Однако вселенная "Ведьмака" этим не ограничивается. Уже известно, что до конца 2025 года Netflix выпустит полнометражный фильм-спин-офф "Крысы: История Ведьмака". Этот проект расскажет о молодежной банде, фигурировавшей в оригинальной саге.

Кроме того, в феврале 2025-го выйдет аниме "Ведьмак: Сирены глубин", которое откроет еще одну грань истории.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Propstore продал световой меч Дарта Вейдера за $3,65 млн — рекорд для 05.09.2025 в 15:59

Предмет культа стал золотым: реквизит "Звёздных войн" переписал историю торгов

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе культовый реквизит из "Звёздных войн" установил рекорд. Узнайте, какие артефакты ещё ушли с молотка.

Читать полностью » Джон Траволта выставил на продажу дом с частным аэропортом во Флориде за 10 млн долларов 05.09.2025 в 14:03

Голливудская легенда расстаётся с домом, где самолёты подруливают прямо к порогу

Джон Траволта решил продать уникальный особняк с частной полосой для самолетов. Почему актер сделал этот шаг и что для него значит этот дом?

Читать полностью » Ефим Шифрин рассказал об использовании искусственного интеллекта в учебе и соцсетях 05.09.2025 в 13:58

Современный лайфхак Ефима Шифрина: технологии берут рутину на себя

Ефим Шифрин рассказал, как искусственный интеллект помогает ему в учебе, социальных сетях и музыке, но подчеркнул, что заменить человека он не способен.

Читать полностью » Катя Гордон заявила, что научилась принимать особенности своей внешности 05.09.2025 в 12:46

"Стареющая Пфайффер" и "недоделанная Кэмерон Диас": Катя Гордон высмеяла собственную внешность

Екатерина Гордон с иронией рассказала о своих комплексах и том, как перестала гнаться за идеалом. Она объяснила, почему внешность для неё не главная карта.

Читать полностью » Новый сезон 05.09.2025 в 11:38

Один отель больше не справляется: создатели "Белого лотоса" расширяют мир сериала

Четвёртый сезон "Белого лотоса" обещает отправить зрителей в самые красивые уголки Франции, но локации и актёрский состав держат в секрете.

Читать полностью » ABBA не вошли в список культурного наследия Швеции 05.09.2025 в 10:11

В новый перечень шведских ценностей вошли IKEA и Бергман, но не легендарные музыканты

Швеция обновила список культурного наследия, включив в него культовые символы страны. Но одно решение вызвало оживлённые споры в обществе.

Читать полностью » Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле 05.09.2025 в 9:51

От "Голого пистолета" до трагедии в песнях: Андерсон примерила новый образ

Памела Андерсон и Гай Пирс сыграют в мюзикле о беглецах. Картина обещает яркое музыкальное зрелище и неожиданный актерский дуэт.

Читать полностью » Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци вернулись в Лондон ради учебы детей 05.09.2025 в 7:04

Летняя идиллия закончилась: ради чего принцесса Беатрис спешит обратно в столицу

Принцесса Беатрис с семьей меняет загородный дом на столичную жизнь. Почему они вновь возвращаются в Лондон и что значит для них этот выбор?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely
Культура и шоу-бизнес

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион
Спорт и фитнес

Упражнения пилатеса уменьшают боль в суставах и улучшают осанку — Лаура Арндт
Еда

Лимонный сок освежит овощной салат
Дом

Посудомоечные таблетки можно использовать для чистки унитаза
Садоводство

Розмарин – натуральный щит от тли и мух: как вырастить здоровый урожай без химии
Наука и технологии

Учёные сообщили об обнаружении убегающей карликовой галактики за пределами группы NGC 524
Туризм

Горная Аркадия в Пелопоннесе: главные достопримечательности региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet