Монстр восстал против создателя: Джон Карпентер уничтожил фильм, рождённый в его тени
Режиссёр хорроров, определивших жанр, — Джон Карпентер, известный по фильмам "Хэллоуин" и "Нечто", неожиданно резко высказался о новом фильме "Субстанция" французской постановщицы Корали Фаржа. На Fan Expo в Филадельфии он признался, что картина ему категорически не понравилась.
"Правда? Ну ладно. А мне — нет", — сказал режиссёр, услышав, что собеседнице фильм пришёлся по душе.
"Что мне понравилось в "Субстанции"? Ничего".
На уточнение, что именно его не устроило, он ответил коротко: "Всё".
Почему это заявление вызвало резонанс
Фильм Фаржа стал одним из самых обсуждаемых релизов года. Он затрагивает темы старения, телесности и давления на женщин, заставляя зрителя столкнуться с тревожными образами. Ирония в том, что сама Корали Фаржа неоднократно упоминала Карпентера как своего вдохновителя:
"Есть Дэвид Кроненберг, есть Джон Карпентер. <…> Когда я пишу, я открыта для оммажей режиссёрам, которых я люблю и которыми восхищаюсь", — отметила постановщица.
Для зрителей и критиков слова мэтра хоррора стали неожиданными: режиссёр, чьи работы вдохновили десятки последователей, отказался признать "Субстанцию" достойной даже минимального одобрения.
О чём "Субстанция"
Фильм Корали Фаржа — это телесный триллер с элементами сатиры. В центре сюжета — телеведущая, которая решает воспользоваться загадочным препаратом, обещающим вернуть молодость. В результате её жизнь делится между двумя телами: зрелым и юным. Эта идея раскрывает болезненные темы — зависимость от внешности, страх перед старением и культ идеального тела.
Исполнительница одной из главных ролей, Маргарет Куолли, в интервью описала съёмочный процесс как эмоционально изматывающий.
"Это была встреча со всем своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений. Никто же не воспринимает себя так", — поделилась актриса.
Роль молодой версии героини стала для неё психологическим вызовом, а сам проект — своеобразным зеркалом для индустрии красоты.
Сравнение: "Нечто" и "Субстанция"
|Элемент
|"Нечто" (1982)
|"Субстанция" (2024)
|Тема
|Идентичность и страх перед неизвестным
|Идентичность и страх старения
|Визуальный стиль
|Практические эффекты, холодная атмосфера
|Глянцевый визуал, гротескная телесность
|Тональность
|Сдержанный ужас, напряжение
|Телесный сюрреализм и феминистская сатира
|Основная идея
|Потеря человеческого под давлением страха
|Потеря "я" под давлением идеала молодости
Как восприняли фильм критики
На Каннском фестивале "Субстанция" получила восторженные отзывы — её называли "смелой, болезненно честной и пугающе красивой". Некоторые рецензенты сравнивали работу Фаржа с наследием Кроненберга и самого Карпентера, видя в фильме отсылки к "Видеодрому" и "Нечто". Однако зрительская реакция оказалась полярной: одни восхищались метафорой двойственности, другие обвиняли авторку в чрезмерной провокационности.
А что если Карпентер прав?
Если взглянуть шире, "Субстанция" действительно может раздражать тех, кто привык к классическому хоррору, где ужас скрывается в неизвестном. Фаржа же выводит монстра наружу — в тело и сознание. Возможно, для Карпентера это не ужас, а эксгибиционизм эмоций, где потеря саспенса разрушает жанровую чистоту.
Мифы и правда
Миф: Карпентер недооценил "Субстанцию", потому что не понял её смысла.
Правда: скорее всего, он просто не разделяет эстетический подход нового поколения режиссёров — яркий, концептуальный, но далёкий от его реализма.
Миф: Корали Фаржа вдохновлялась только женскими историями.
Правда: она открыто говорила, что вдохновлялась Карпентером и Кроненбергом, а не только гендерной тематикой.
FAQ
Что такое "Субстанция"?
Фильм французской режиссёрки Корали Фаржа о женщине, использующей препарат для восстановления молодости и сталкивающейся с раздвоением личности.
Почему Джон Карпентер раскритиковал картину?
Он считает, что в фильме нет ничего, что могло бы ему понравиться — от сценария до подачи. По его словам, "всё" в ленте ему не по душе.
Стоит ли смотреть фильм?
Да, если интересны авторские хорроры, сочетающие эстетику и философию тела. Но поклонникам классических страшилок картина может показаться претенциозной.
Исторический контекст
Критика мэтров — обычное явление в истории кино. Альфред Хичкок не принимал новаторство Кубрика, а Коппола критиковал Тарантино за "поверхностность". Такие столкновения взглядов отражают не разрыв поколений, а смену культурных кодов. Карпентер вырос на философском ужасе холодной войны, а Фаржа — на постмодернистских дискуссиях о теле и власти.
Интересные факты
-
Корали Фаржа ранее сняла триллер "Тело моей матери", где также исследовала границы физического и психического.
-
Маргарет Куолли готовилась к роли полгода, занимаясь танцами и изучая пластическую мимику.
-
Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, несмотря на противоречивые отзывы.
Возможно, "Субстанция" — не тот фильм, который понравился бы Джону Карпентеру. Но именно в этой несовместимости проявляется суть кинематографа: каждый хоррор отражает своё время и свой страх.
