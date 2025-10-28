Монстр восстал против создателя: Джон Карпентер уничтожил фильм, рождённый в его тени

Режиссёр хорроров, определивших жанр, — Джон Карпентер, известный по фильмам "Хэллоуин" и "Нечто", неожиданно резко высказался о новом фильме "Субстанция" французской постановщицы Корали Фаржа. На Fan Expo в Филадельфии он признался, что картина ему категорически не понравилась.

"Правда? Ну ладно. А мне — нет", — сказал режиссёр, услышав, что собеседнице фильм пришёлся по душе.

"Что мне понравилось в "Субстанции"? Ничего".

На уточнение, что именно его не устроило, он ответил коротко: "Всё".

Почему это заявление вызвало резонанс

Фильм Фаржа стал одним из самых обсуждаемых релизов года. Он затрагивает темы старения, телесности и давления на женщин, заставляя зрителя столкнуться с тревожными образами. Ирония в том, что сама Корали Фаржа неоднократно упоминала Карпентера как своего вдохновителя:

"Есть Дэвид Кроненберг, есть Джон Карпентер. <…> Когда я пишу, я открыта для оммажей режиссёрам, которых я люблю и которыми восхищаюсь", — отметила постановщица.

Для зрителей и критиков слова мэтра хоррора стали неожиданными: режиссёр, чьи работы вдохновили десятки последователей, отказался признать "Субстанцию" достойной даже минимального одобрения.

О чём "Субстанция"

Фильм Корали Фаржа — это телесный триллер с элементами сатиры. В центре сюжета — телеведущая, которая решает воспользоваться загадочным препаратом, обещающим вернуть молодость. В результате её жизнь делится между двумя телами: зрелым и юным. Эта идея раскрывает болезненные темы — зависимость от внешности, страх перед старением и культ идеального тела.

Исполнительница одной из главных ролей, Маргарет Куолли, в интервью описала съёмочный процесс как эмоционально изматывающий.

"Это была встреча со всем своим багажом, багажом моей мамы, травмами поколений. Никто же не воспринимает себя так", — поделилась актриса.

Роль молодой версии героини стала для неё психологическим вызовом, а сам проект — своеобразным зеркалом для индустрии красоты.

Сравнение: "Нечто" и "Субстанция"

Элемент "Нечто" (1982) "Субстанция" (2024) Тема Идентичность и страх перед неизвестным Идентичность и страх старения Визуальный стиль Практические эффекты, холодная атмосфера Глянцевый визуал, гротескная телесность Тональность Сдержанный ужас, напряжение Телесный сюрреализм и феминистская сатира Основная идея Потеря человеческого под давлением страха Потеря "я" под давлением идеала молодости

Как восприняли фильм критики

На Каннском фестивале "Субстанция" получила восторженные отзывы — её называли "смелой, болезненно честной и пугающе красивой". Некоторые рецензенты сравнивали работу Фаржа с наследием Кроненберга и самого Карпентера, видя в фильме отсылки к "Видеодрому" и "Нечто". Однако зрительская реакция оказалась полярной: одни восхищались метафорой двойственности, другие обвиняли авторку в чрезмерной провокационности.

А что если Карпентер прав?

Если взглянуть шире, "Субстанция" действительно может раздражать тех, кто привык к классическому хоррору, где ужас скрывается в неизвестном. Фаржа же выводит монстра наружу — в тело и сознание. Возможно, для Карпентера это не ужас, а эксгибиционизм эмоций, где потеря саспенса разрушает жанровую чистоту.

Мифы и правда

Миф: Карпентер недооценил "Субстанцию", потому что не понял её смысла.

Правда: скорее всего, он просто не разделяет эстетический подход нового поколения режиссёров — яркий, концептуальный, но далёкий от его реализма.

Миф: Корали Фаржа вдохновлялась только женскими историями.

Правда: она открыто говорила, что вдохновлялась Карпентером и Кроненбергом, а не только гендерной тематикой.

FAQ

Что такое "Субстанция"?

Фильм французской режиссёрки Корали Фаржа о женщине, использующей препарат для восстановления молодости и сталкивающейся с раздвоением личности.

Почему Джон Карпентер раскритиковал картину?

Он считает, что в фильме нет ничего, что могло бы ему понравиться — от сценария до подачи. По его словам, "всё" в ленте ему не по душе.

Стоит ли смотреть фильм?

Да, если интересны авторские хорроры, сочетающие эстетику и философию тела. Но поклонникам классических страшилок картина может показаться претенциозной.

Исторический контекст

Критика мэтров — обычное явление в истории кино. Альфред Хичкок не принимал новаторство Кубрика, а Коппола критиковал Тарантино за "поверхностность". Такие столкновения взглядов отражают не разрыв поколений, а смену культурных кодов. Карпентер вырос на философском ужасе холодной войны, а Фаржа — на постмодернистских дискуссиях о теле и власти.

Интересные факты

Корали Фаржа ранее сняла триллер "Тело моей матери", где также исследовала границы физического и психического. Маргарет Куолли готовилась к роли полгода, занимаясь танцами и изучая пластическую мимику. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, несмотря на противоречивые отзывы.

Возможно, "Субстанция" — не тот фильм, который понравился бы Джону Карпентеру. Но именно в этой несовместимости проявляется суть кинематографа: каждый хоррор отражает своё время и свой страх.