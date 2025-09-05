Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стивен Моррисси
Стивен Моррисси
© commons.wikimedia.org by Man Alive! is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:54

Конец эпохи: культовая группа переходит в руки нового владельца

Вокалист The Smiths Моррисси продаёт все авторские права и торговую марку

Вокалист и автор песен Стивен Моррисси сообщил, что решил продать все права, связанные с группой The Smiths. Объявление он сделал в своих соцсетях, подчеркнув, что речь идет о полном пакете — от авторских прав и лицензий на музыку до торговой марки и всех договорных обязательств. По словам музыканта, этот шаг продиктован не только усталостью, но и желанием разорвать болезненные связи с бывшими коллегами по коллективу.

Решение Моррисси

Артист признался, что чувствует внутреннее выгорание и больше не хочет иметь отношения к прошлым конфликтам. Он отметил, что продажа всех прав позволит ему отдалиться от людей, с которыми его связывали напряженные отношения.

"Я выгорел от связей с Марром, Рурком, Джойсом. С меня хватит злонамеренных ассоциаций", — заявил Моррисси.

Музыкант пояснил, что намерен сосредоточиться на собственном здоровье и сохранить душевное равновесие, отказавшись от груза старых обид и конфликтов.

Что выставлено на продажу

Среди объектов сделки указаны:

• эксклюзивные права на название The Smiths;
• торговая марка коллектива;
• все песни и студийные записи;
• издательские договоры и контракты.

Таким образом, новый владелец сможет распоряжаться наследием группы без ограничений, будь то использование в кино, реклама или выпуск переизданий.

История коллектива

The Smiths появились в Манчестере в 1982 году. Спустя два года вышел дебютный одноименный альбом, ставший заметным событием в британской музыке. Группа существовала всего несколько лет, но за это время записала четыре студийные пластинки, каждая из которых оказала сильное влияние на музыкальную сцену.

Именно The Smiths открыли дорогу целому поколению британских исполнителей. Их звучание и тексты стали ориентиром для таких коллективов, как The Stone Roses, Blur, Suede, Oasis, The Libertines и Doves.

Конфликты и распад

Несмотря на успех, группа недолго просуществовала. Внутренние разногласия между участниками — Моррисси, гитаристом Джонни Марром, басистом Энди Рурком и барабанщиком Майком Джойсом — привели к распаду. С тех пор музыканты так и не смогли наладить отношения, а попытки реюниона заканчивались громкими отказами.

Моррисси не раз публично говорил о сложных чувствах к своим бывшим соратникам, и нынешнее решение выглядит как окончательная точка в истории его связи с The Smiths.

Сольная карьера

После распада группы Моррисси начал сольное творчество. Уже в 1988 году вышел его первый альбом Viva Hate, который подтвердил, что музыкант способен успешно развиваться без участия в коллективе. За десятилетия он выпустил более десятка студийных пластинок, многие из которых входили в чарты Великобритании и США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Конор МакГрегор объявил о начале президентской кампании в Ирландии вчера в 22:37

Ирландия готовится к шоку: культовый боец UFC собирается стать президентом

Конор МакГрегор вышел за пределы спорта и готовится к борьбе нового уровня. Его президентская кампания уже вызвала споры и жаркие дискуссии в Ирландии.

Читать полностью » Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет вчера в 21:11

Последний голос семьи Хемингуэев стих навсегда

Сын Эрнеста Хемингуэя, писатель Патрик Хемингуэй, ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Чем запомнился последний наследник знаменитого рода?

Читать полностью » Любовь Успенская заявила, что выгнала жениха дочери Татьяны Плаксиной вчера в 20:06

Новый скандал в семье Успенской: как один Никита лишился будущего

Любовь Успенская вмешалась в личную жизнь дочери и выгнала её жениха из дома. Почему певица пошла на такой шаг и что об этом думает Татьяна?

Читать полностью » Сиквел вчера в 19:02

Супермен возвращается: "Человек завтрашнего дня" уже получил дату премьеры

Джеймс Ганн раскрыл название и дату премьеры нового "Супермена". Что известно о продолжении и почему зрители ждут возвращения Лютора?

Читать полностью » Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре вчера в 18:57

Ефремов снова на сцене: Михалков сделал ход, которого никто не ждал

Никита Михалков представил Михаила Ефремова в труппе своего театра. Уже объявлена премьера спектакля с его участием, а публика делится на сторонников и критиков.

Читать полностью » Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж вчера в 17:29

Больше никогда не выйдет замуж? Долина объяснила, почему это её принцип

Лариса Долина откровенно рассказала о своём отношении к браку и поделилась, что для неё сегодня значит любовь и поддержка.

Читать полностью » Юрий Лоза заявил о мошенниках, использовавших его имя для рекламы концерта вчера в 16:24

Фанаты ждали автографов, а получили аферу: как подставили Юрия Лозу

Юрий Лоза рассказал, как его имя оказалось в афише концерта, о котором он ничего не знал. Певец возмутился и предупредил поклонников.

Читать полностью » Любимый бренд звёзд Alo столкнулся с судебным иском тренера Бриони Смит о дискриминации вчера в 15:19

Суд против Alo: обвинения в дискриминации грозят новым обвалом репутации

Любимый спортивный бренд голливудских звезд оказался втянут в громкие судебные разбирательства. Что стало причиной и к чему это может привести?

Читать полностью »

Новости
Дом

Зеленые растения против запахов и пыли в квартире
Наука и технологии

Уникальное захоронение IV века до н.э. обнаружено под Прагой: кем была женщина с фибулой духцовского типа
Дом

Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме
Садоводство

Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод
Еда

Сдобный рулет с вишней выпекают при температуре 180 градусов в течение 30 минут
Спорт и фитнес

Полная тренировка тела за 15 минут: рекомендации врачей по пользе
Авто и мото

В Чехии расширят завод Toyota: начнут производить электромобили и аккумуляторы — Минпромторг
Садоводство

Кротон и колеус признаны одними из самых декоративных растений для осеннего сада
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet