Конец эпохи: культовая группа переходит в руки нового владельца

Вокалист и автор песен Стивен Моррисси сообщил, что решил продать все права, связанные с группой The Smiths. Объявление он сделал в своих соцсетях, подчеркнув, что речь идет о полном пакете — от авторских прав и лицензий на музыку до торговой марки и всех договорных обязательств. По словам музыканта, этот шаг продиктован не только усталостью, но и желанием разорвать болезненные связи с бывшими коллегами по коллективу.

Решение Моррисси

Артист признался, что чувствует внутреннее выгорание и больше не хочет иметь отношения к прошлым конфликтам. Он отметил, что продажа всех прав позволит ему отдалиться от людей, с которыми его связывали напряженные отношения.

"Я выгорел от связей с Марром, Рурком, Джойсом. С меня хватит злонамеренных ассоциаций", — заявил Моррисси.

Музыкант пояснил, что намерен сосредоточиться на собственном здоровье и сохранить душевное равновесие, отказавшись от груза старых обид и конфликтов.

Что выставлено на продажу

Среди объектов сделки указаны:

• эксклюзивные права на название The Smiths;

• торговая марка коллектива;

• все песни и студийные записи;

• издательские договоры и контракты.

Таким образом, новый владелец сможет распоряжаться наследием группы без ограничений, будь то использование в кино, реклама или выпуск переизданий.

История коллектива

The Smiths появились в Манчестере в 1982 году. Спустя два года вышел дебютный одноименный альбом, ставший заметным событием в британской музыке. Группа существовала всего несколько лет, но за это время записала четыре студийные пластинки, каждая из которых оказала сильное влияние на музыкальную сцену.

Именно The Smiths открыли дорогу целому поколению британских исполнителей. Их звучание и тексты стали ориентиром для таких коллективов, как The Stone Roses, Blur, Suede, Oasis, The Libertines и Doves.

Конфликты и распад

Несмотря на успех, группа недолго просуществовала. Внутренние разногласия между участниками — Моррисси, гитаристом Джонни Марром, басистом Энди Рурком и барабанщиком Майком Джойсом — привели к распаду. С тех пор музыканты так и не смогли наладить отношения, а попытки реюниона заканчивались громкими отказами.

Моррисси не раз публично говорил о сложных чувствах к своим бывшим соратникам, и нынешнее решение выглядит как окончательная точка в истории его связи с The Smiths.

Сольная карьера

После распада группы Моррисси начал сольное творчество. Уже в 1988 году вышел его первый альбом Viva Hate, который подтвердил, что музыкант способен успешно развиваться без участия в коллективе. За десятилетия он выпустил более десятка студийных пластинок, многие из которых входили в чарты Великобритании и США.