Симы не пережили апдейты: EA решила “выселить” всех из The Sims Mobile

Фанаты мобильного симулятора жизни The Sims Mobile готовятся к печальной дате — 20 января 2026 года. Именно тогда Electronic Arts окончательно отключит серверы проекта, который просуществовал почти восемь лет. После этого пользователи больше не смогут запустить игру, поскольку она полностью зависит от онлайн-подключения.

Конец эпохи виртуальных симов

Решение о закрытии не стало неожиданностью для тех, кто следил за судьбой игры. Ещё в начале 2024 года EA фактически свернула активную поддержку — прекратились сезонные события, перестали выходить тематические обновления и коллаборации. Теперь компания официально подтвердила, что The Sims Mobile завершает свой путь.

"Мы благодарим всех игроков, которые были с нами эти годы. Ваша креативность вдохновляла нас ежедневно", — отметила команда EA в официальном заявлении.

В отличие от The Sims FreePlay, которая продолжит существовать, The Sims Mobile больше не получит ни обновлений, ни новых функций.

Хронология закрытия

Electronic Arts заранее расписала поэтапное завершение проекта, чтобы игроки могли спокойно завершить свои игровые циклы:

20 октября 2025 года — выйдет финальное обновление. После него невозможно будет совершать покупки за реальные деньги, но разработчики подарят пользователям неограниченный запас энергии, необходимой для всех действий симов. 21 октября 2025 года — игра будет удалена из App Store и Google Play, однако те, кто установил её ранее, смогут играть до января. 6 января 2026 года — всё внутриигровое содержимое (одежда, мебель, элементы строительства и украшения) станет бесплатным. 20 января 2026 года — сервера полностью отключатся, и доступ к игре будет закрыт навсегда.

Почему EA сворачивает проект

Основная причина — устаревание игрового движка и падение аудитории. The Sims Mobile создавалась как гибридная модель между The Sims 4 и мобильным FreePlay, но с годами начала уступать конкурентам вроде Life Makeover и Avakin Life.

Компания Maxis занималась проектом лишь до 2019 года, после чего передала управление студии Slingshot Games, специализирующейся на мобильных симуляторах. Несмотря на несколько успешных сезонов, удерживать интерес аудитории становилось всё сложнее.

Кроме того, EA активно продвигает новое поколение франшизы The Sims, в том числе проект под рабочим названием Project Rene, который должен объединить возможности ПК и мобильных устройств в одной экосистеме.

Что получат игроки перед закрытием

Разработчики решили уйти красиво: в последнем обновлении пользователям достанется "праздничный" бонус в виде безлимитной энергии и открытого доступа к премиальным предметам. Это позволит игрокам построить дом мечты или создать симов без ограничений.

Кроме того, с 6 января весь контент в магазине и редакторе персонажей станет бесплатным. Таким образом, последние недели существования The Sims Mobile будут напоминать о лучших временах проекта.

Чем заменить The Sims Mobile

Если вы не хотите расставаться с симами, есть несколько альтернатив:

• The Sims FreePlay — ближайший "родственник" игры, также разработанный Maxis, но с офлайн-функциями и активными обновлениями.

• Avakin Life — социальный симулятор с акцентом на взаимодействие между игроками.

• Life Makeover — более реалистичный и визуально продвинутый аналог, популярный в Азии.

• BitLife — текстовый симулятор жизни, где каждая деталь зависит от ваших решений.

FAQ

Когда The Sims Mobile перестанет работать?

20 января 2026 года сервера будут окончательно отключены, и игра станет недоступна.

Можно ли будет играть офлайн после закрытия?

Нет. Игра требует постоянного подключения к интернету, поэтому без серверов она не запустится.

Будет ли компенсация для игроков?

Да. С октября 2025 года все пользователи получат неограниченную энергию, а в январе весь контент станет бесплатным.

Что станет с внутриигровыми покупками?

После 20 октября покупки за реальные деньги будут отключены. Потраченные средства не компенсируются.

Что выбрать вместо The Sims Mobile?

Попробуйте The Sims FreePlay или другие симуляторы вроде Life Makeover и Avakin Life.

Мифы и правда

• Миф: игру перенесут на ПК.

Правда: EA не планирует переносить The Sims Mobile — её серверная структура несовместима с ПК-версией.

• Миф: можно будет играть офлайн.

Правда: это невозможно — весь игровой процесс основан на сетевом взаимодействии.

• Миф: разработчики вернут проект под другим названием.

Правда: пока EA не анонсировала преемника, но ведёт разработку новой части франшизы.

Исторический контекст

The Sims Mobile вышла в 2018 году как попытка адаптировать знаменитый симулятор под смартфоны. В первые два года проект собрал огромную аудиторию, но к 2022 году активность игроков снизилась почти вдвое. Тем не менее, именно эта версия помогла популяризировать бренд среди мобильных геймеров и задала направление для будущих разработок.

3 интересных факта