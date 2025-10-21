Sims уезжают навсегда: мобильная версия игры готовится к прощальному выходу

Компания Electronic Arts (EA) объявила о полном завершении поддержки мобильной игры The Sims Mobile. Проект, вышедший в 2018 году, будет удалён из магазинов App Store и Google Play уже 21 октября 2025 года, а 20 января 2026 года серверы окончательно отключат. Таким образом, игроки смогут запускать игру ещё три месяца, но после этой даты онлайн-функции перестанут работать.

Как пройдёт закрытие игры

EA представила финальный план развития The Sims Mobile, включающий 14 заключительных мероприятий, которые позволят поклонникам в последний раз испытать обновления, познакомиться с новым контентом и получить редкие предметы.

"Мы благодарим игроков за годы поддержки и страсти к миру Sims. Эти последние события станут нашим способом сказать "спасибо” сообществу", — отметили представители Electronic Arts.

После 21 октября 2025 года игра исчезнет из поиска в App Store и Google Play, но останется доступной для тех, кто уже скачивал её ранее - в разделе истории покупок.

Игроки смогут переустановить приложение до 20 января 2026 года, однако после этой даты все сетевые функции, включая сохранения и внутриигровые покупки, станут недоступны.

Почему EA закрывает The Sims Mobile

Закрытие проекта стало неожиданным шагом, особенно на фоне прошлогоднего заявления EA о том, что серверы останутся онлайн, просто перейдя в режим "повторных событий". Однако, по данным инсайдеров, резкое сокращение активности игроков и затраты на поддержку инфраструктуры сделали проект экономически нецелесообразным.

Кроме того, EA в последние месяцы переживает масштабные структурные изменения — издатель готовится стать частной компанией, что напрямую повлияло на стратегию развития.

Контекст: сделка на $55 млрд

В конце сентября стало известно, что группы инвесторов Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии и Affinity Partners завершили сделку по выкупу акций Electronic Arts. Стоимость сделки составила $55 млрд, а финансирование обеспечено за счёт заёмных средств.

После завершения сделки EA выйдет с биржи и станет частной компанией. По словам аналитиков, это даст издателю большую гибкость — но и приведёт к оптимизации портфеля проектов, включая закрытие нерентабельных игр.

Не только The Sims Mobile

The Sims Mobile — не единственная жертва январских чисток. Одновременно 12 января 2026 года компания отключит серверы Anthem, многопользовательского экшена от BioWare.

Anthem вышла в 2019 году и изначально воспринималась как амбициозный проект, способный конкурировать с Destiny, однако после неудачного запуска и провальной попытки перезапуска в 2021 году EA окончательно отказалась от поддержки.

Закрытие обеих игр символизирует окончательный поворот компании в сторону более прибыльных и устойчивых направлений - таких как EA Sports FC, Apex Legends и грядущие части The Sims 5.

Что ждёт игроков The Sims Mobile

EA подтвердила, что все внутриигровые покупки продолжат работать до отключения серверов, но возврат средств за приобретённый контент не предусмотрен.

Игроки смогут завершить оставшиеся задания, принять участие в финальных событиях и сохранить видеозаписи или скриншоты своих симов.

Финальный график

Дата Событие 21 октября 2025 Удаление из App Store и Google Play Октябрь 2025 — январь 2026 Проведение 14 финальных событий 20 января 2026 Полное отключение серверов и прекращение работы игры

Что остаётся взамен

Поклонники мобильных симуляторов могут перейти на The Sims FreePlay, которая продолжает получать обновления и уже адаптирована под новые устройства. Кроме того, EA подтвердила, что The Sims 5 (Project Rene) будет включать расширенные онлайн-функции и кроссплатформенные возможности, что частично компенсирует уход мобильной версии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: откладывать загрузку The Sims Mobile до января → Последствие: потеря доступа к файлам и профилю → Альтернатива: загрузить игру заранее и создать резервную копию данных.

• Ошибка: ожидать переноса покупок в другие игры → Последствие: потеря внутриигровых предметов → Альтернатива: использовать валюту и предметы до закрытия.

А что если EA действительно изменит стратегию?

Переход в частный статус может означать отказ от "массовых, но убыточных" проектов. В ближайшие годы компания, по мнению аналитиков, сфокусируется на премиальных франшизах и сервисных играх, включая FIFA (ныне EA Sports FC), Battlefield и новую The Sims.

Плюсы и минусы закрытия проекта

Плюсы Минусы Возможность достойно завершить проект Потеря мобильной версии The Sims Финальные ивенты для фанатов Прекращение поддержки через 3 месяца Сохранение истории загрузок Отсутствие компенсаций игрокам Очистка портфеля перед реструктуризацией Репутационные риски для EA

FAQ

Можно ли будет играть офлайн после 20 января 2026 года?

Нет, The Sims Mobile требует постоянного подключения к серверу.

Что будет с покупками в игре?

Все приобретения останутся активны до отключения серверов, после чего станут недоступны.

Сохранится ли The Sims FreePlay?

Да, The Sims FreePlay продолжает развиваться и не попала под сокращение.

Почему EA передумала по сравнению с прошлогодним заявлением?

По внутренним данным, поддержка серверов стала слишком затратной, особенно после снижения числа активных игроков.

Связано ли закрытие с продажей компании?

Да, реструктуризация портфеля игр совпала с завершением сделки по выкупу EA инвесторами.

Мифы и правда

• Миф: The Sims Mobile заменят новой мобильной частью.

Правда: пока EA не планирует прямого продолжения — фокус на The Sims 5.

• Миф: игра будет недоступна даже для старых пользователей.

Правда: её можно будет скачать из истории покупок до января 2026 года.

• Миф: закрытие вызвано низкими оценками.

Правда: проект имел стабильную аудиторию, но не оправдывал затраты на серверную инфраструктуру.

3 интересных факта

The Sims Mobile стала первой игрой EA, построенной на механике совместного онлайна внутри серии Sims. За первые два года проект был скачан более 100 миллионов раз. Игра принесла более 250 млн долларов выручки, прежде чем интерес аудитории пошёл на спад.

Исторический контекст

EA уже неоднократно закрывала мобильные игры с онлайновой зависимостью — в том числе Dungeon Keeper Mobile, Command & Conquer: Rivals и SimCity BuildIt (мультиплеерная часть). The Sims Mobile просуществовала почти восемь лет, став одной из самых долгоживущих мобильных адаптаций крупной франшизы.