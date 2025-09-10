Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания в зале
Приседания в зале
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:10

Старение видно не в паспорте: простые тесты показывают настоящий возраст

Эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн: с возрастом снижается сила, координация и равновесие

Наши представления о возрасте часто ограничиваются числом в паспорте, но на самом деле именно тело показывает, насколько мы сохраняем молодость. С годами многие привычные действия даются труднее: прогулка занимает больше времени, выносливость снижается, внимание становится менее острым. Эксперты по долголетию отмечают, что ключ к сохранению здоровья и ясности — это постоянные вызовы для тела и мозга, даже в повседневных ситуациях.

Как меняется организм с годами

С возрастом естественным образом снижается сила мышц, замедляется работа нервной системы, суставы теряют подвижность. К этому добавляется ухудшение зрения, равновесия и общей реакции на внешние раздражители. Всё это повышает риск падений и делает повседневные дела более утомительными.

"Одна из реалий старения заключается в том, что наши двигательные функции — сила, координация, равновесие и ловкость — имеют тенденцию снижаться со временем", — пояснил эксперт по долголетию доктор Мэтт Каберлейн.

По его словам, мышцы становятся не просто слабее: нервные сигналы доходят хуже, сенсорные системы изнашиваются, и даже обычная ходьба может даваться тяжелее. Однако исследования показывают: образ жизни оказывает огромное влияние на скорость этих изменений. При правильных привычках можно замедлить биологическое старение.

Почему важно бросать вызов себе

Когда мы маленькие, движение — часть игры: бег, прыжки, падения, лазанье. Всё это развивает баланс и координацию. Но, став взрослыми, мы перестаём тренировать моторные навыки, и они постепенно угасают.

"Те, кто продолжает постоянно бросать вызов своему телу, с возрастом сохранят более четкий баланс и движение", — сказал основатель Huemn Билл Хэнкс.

Он подчёркивает: простые упражнения и бытовые привычки могут помочь поддерживать тело в тонусе, а мозг — в активности.

Четыре простых теста

Существует несколько простых способов проверить, насколько хорошо ваше тело справляется со старением. Все они доступны в домашних условиях.

1. Проверка силы хвата

Сила кистей — это не просто бытовое удобство. Она напрямую связана с выносливостью, независимостью и даже продолжительностью жизни. Проверить её можно, пытаясь открыть тугую крышку банки или перенося тяжёлые пакеты из магазина. Если справиться с этим легко, показатель в норме.

2. Баланс на одной ноге

Способность удерживать равновесие — один из главных индикаторов риска падений в зрелом возрасте. Попробуйте встать на одну ногу хотя бы на минуту. Ещё лучше — делать это во время привычных действий, например, надевая обувь. Если вы можете сохранять равновесие и при этом разговаривать или выполнять мелкие задачи, значит, координация в порядке.

3. Проверка силы мышц

С возрастом мышцы теряют массу, а жир откладывается активнее. Это отражается не только на фигуре, но и на метаболизме, уровне энергии и общем здоровье. Чтобы проверить свою силу, попробуйте поднять небольшой вес, например гантель или бутылку воды. Постепенно увеличивайте нагрузку и оценивайте, как реагует тело.

4. Двухзадачный тест ходьбы

Здоровое старение связано не только с физической активностью, но и с тем, насколько слаженно работают тело и мозг. Если во время ходьбы вы резко замедляетесь, когда начинаете считать или разговаривать, это может указывать на снижение когнитивных функций. Попробуйте во время прогулки считать в обратном порядке, перечислять животных или алфавит. Чем дольше вы сможете выполнять две задачи одновременно без замедления, тем лучше показатель.

Что это значит для здоровья

Каждое из этих упражнений даёт важные подсказки о том, насколько гармонично стареет организм. Если тесты даются легко, значит, моторные навыки и когнитивные функции сохранены. Если же возникают трудности, это повод задуматься о тренировках и корректировке образа жизни.

Даже короткие ежедневные практики помогают укрепить мышцы, улучшить равновесие и поддерживать ясность ума. А главное — они дают ощущение контроля над процессом старения.

