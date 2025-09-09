Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:05

"Тайна из тайн": Дэн Браун возвращается с новой загадкой, которую нужно разгадать

Дэн Браун анонсировал новый роман "Тайна из тайн", действие которого разворачивается в Праге

Дэн Браун, знаменитый американский писатель, автор мировых бестселлеров, таких как "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Инферно" и "Утраченный символ", недавно порадовал своих поклонников новой книгой, которую он анонсировал как "Тайна из тайн". Этот роман, к которому он шёл целых восемь лет, обещает вновь заново открыть героев и загадки, ставшие любимыми для многих. Вдохновленный историческими и мистическими темами, автор продолжает развивать вселенную Роберта Лэнгдона, профессора Гарварда, который в очередной раз окажется в центре событий, связанных с опасностью, тайнами и древними знаниями.

Новая книга: захватывающее продолжение

Главным героем нового романа Брауна снова является Роберт Лэнгдон, который вновь предстает перед читателями, погружаясь в атмосферу интригующих приключений. На этот раз сюжет книги разворачивается в одном из самых исторически богатых городов Европы — Праге, столице Чехии. Лэнгдон оказывается втянутым в расследование, которое снова поднимет вопросы о скрытых тайнах и забытых знаниях, способных перевернуть историческое представление о прошлом. Загадки, шифры и мистика — как и в предыдущих книгах Брауна, эти элементы остаются в центре внимания.

Процесс создания книги длился целых восемь лет, и это вполне объяснимо, если вспомнить сложность сюжета, характерную для произведений Брауна. В своей новой работе автор, как всегда, сочетает элементы современности и древности, при этом вновь вовлекает персонажей в сложнейшие поиски, на этот раз связанные с неизвестными загадками. Браун уверен, что труд, который он проделал, откроет новый мир для его поклонников.

"Тайна, создававшаяся восемь лет. С днем публикации", — написал Браун на своей странице в соцсетях.

Карлтон Кьюз и экранизация книги

Не менее захватывающим событием стало анонсированное сотрудничество Брауна с создателем и шоураннером популярных сериалов Карлтоном Кьюзом, который возьмёт на себя адаптацию новой книги для Netflix. Карлтон Кьюз, знакомый зрителям по таким проектам как "Остаться в живых" и "Лок и ключ", теперь выступит в роли сценариста и исполнительного продюсера. Экранизация "Тайны из тайн" уже ожидается с нетерпением, поскольку Браун и Кьюз создадут вместе нечто, способное порадовать как поклонников книг, так и зрителей, ожидающих нового напряжённого триллера. Такое сотрудничество обещает результат, который сможет вновь погрузить зрителей в мир скрытых знаний и мировых тайн.

"Сценарист и исполнительный продюсер телеадаптации книги наряду с Брауном", — заявил Карлтон Кьюз.

