Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ронда, Испания
Ронда, Испания
© commons.wikimedia.org by Tim Adams is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:02

Заброшенные мечты: как Ронда вдохновила писателей и художников на великие произведения

Ронда в Андалусии стала местом, вдохновлявшим Хемингуэя и Орсона Уэллса

Представьте себе город, чьи дома парят на отвесных скалах, словно монастыри в греческих Метеорах. Это не миф и не иллюзия, а реальная Ронда — жемчужина Андалусии, которая веками вдохновляла писателей, художников и путешественников. Именно здесь Эрнест Хемингуэй и Орсон Уэллс находили особую магию и возвращались снова и снова, оставляя в своих текстах восторженные строки о красоте этого места.

Город над пропастью

Ронда расположена над головокружительным ущельем Эль-Тахо глубиной более 100 метров, прорезанным рекой Гвадалевин. Этот природный разлом делит город на две части: старый центр La Ciudad и новый квартал El Mercadillo. Соединяют их три каменных моста, каждый со своей историей и характером. Римский мост (Puente Romano), Старый мост (Puente Viejo), известный также как арабский, и величественный Новый мост (Puente Nuevo), который, несмотря на название, был построен более двух веков назад. Его арки стали символом города, а вид с него — одним из самых известных в Испании.

История, вросшая в камни

Первые упоминания о Ронде относятся к IX веку, и на протяжении веков город служил пристанищем для бандитов, партизан и революционеров. Здесь же в конце XVIII века зародилась коррида: именно Ронда считается родиной современного боя быков. Знаковое место — арена Пласа-де-Торос, построенная в 1779 году и признанная одной из старейших и красивейших в стране.

Прогуливаясь по городу, можно встретить ещё множество следов прошлых эпох: арабские бани, сохранившиеся с времён мавританского владычества, арку Филиппа V, минарет Сан-Себастьяна, дворцы знати, крепостные стены. Каждая постройка хранит в себе память о тех, кто оставил след в судьбе Ронды.

Город, который невозможно забыть

Но главная сила Ронды — в её пейзажах. Вид на ущелье с висящими над ним домами вызывает одновременно трепет и восхищение. Не случайно именно этот город занимает третье место по посещаемости среди туристов юга Испании. Его необычное расположение и атмосфера, в которой переплетаются разные эпохи, делают Ронду местом, где история и природа встречаются лицом к лицу.

Любопытный факт: Орсон Уэллс настолько влюбился в этот город, что его прах был захоронен в окрестностях Ронды, на земле семьи его друга-тореадора. А Эрнест Хемингуэй, вдохновлённый здесь увиденным, не раз упоминал Ронду в своих произведениях о корриде.

Ронда — это не просто город, а живая легенда, в которой каждый камень словно рассказывает историю. И увидеть её хотя бы однажды стоит каждому.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Греции в 2025 году введены штрафы до 1000 евро за сбор камней и ракушек на пляжах сегодня в 17:53

Греческие пляжи под защитой: штрафы до 1000 евро за "безобидные" сувениры

В 2025 году Греция вводит строгие штрафы до 1000 евро за "безобидные" сувениры. Узнайте, как сохранить природу во время отпуска.

Читать полностью » Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам: АТОР сравнил стоимость сентябрьских туров сегодня в 16:31

Тропические острова и бюджетные путевки: куда поехать в сентябре и не потратить состояние

В сентябре россияне могут насладиться недорогими путевками на экзотические курорты. Узнайте, где отдохнуть по ценам от 101000 рублей на двоих!

Читать полностью » Осташков на Селигере: история колокольни, соборов и театра Савиных сегодня в 15:28

Монастырь превратили в завод, а собор — в фабрику: что ещё пережил Осташков

Осташков — малый город с великой историей. Узнайте, как рыбацкое наследие, театральные тайны и память о войне плетут уникальный характер города на Селигере.

Читать полностью » В РЖД напомнили, как работает лист ожидания при отсутствии билетов сегодня в 14:23

Как поймать билет на поезд: секреты работы листа ожидания от РЖД

Не знаете, как купить билет на поезд, когда все места раскуплены? Узнайте все о листе ожидания РЖД и автоматической покупке билетов!

Читать полностью » В Пальме на Майорке число туристических бронирований сократилось на треть сегодня в 13:20

Паника на Майорке: почему туристы бегут с испанского курорта

Майорка теряет свою популярность: протесты местных жителей против Napлыва туристов привели к резкому снижению бронирований. Узнайте, в чем причина!

Читать полностью » Албания для россиян: новое средиземноморское направление сегодня в 12:24

Албания вместо Турции и Греции: куда поедут россияне

Албания становится новым направлением для россиян: тёплое море, доступные цены и аутентичная атмосфера. Разбираем, чем она напоминает Средиземноморье.

Читать полностью » Роскачество: мошенники продают фальшивые авиабилеты и путёвки через поддельные сервисы сегодня в 11:58

Поддельные сайты, фальшивые менеджеры и липовые билеты — схемы, о которых стоит знать

Иногда дешевый тур может стоить слишком дорого: в сети появляются новые схемы обмана, и далеко не все туристы понимают подвох сразу.

Читать полностью » Личный опыт: отдых в Албании стала лучше альтернативой Греции сегодня в 11:23

Албания глазами туриста: та же Греция, только доступнее

Я ехал в Албанию без особых ожиданий, но отдых оказался не хуже Греции. Делюсь личным опытом, почему эта страна стала для меня настоящей находкой.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Исследование РАН: как мозг фильтрует информацию для запоминания
Спорт и фитнес

Дерматолог Кори Хартман назвал способы освежить кожу после обеденной тренировки
Авто и мото

Электрокар BYD Yangwang U9 установил мировой рекорд скорости — 472,41 км/ч
Наука и технологии

Астрономы обнаружили неизвестный объект на геосинхронной орбите Земли
Еда

Авокадовое масло выдерживает жарку и снижает уровень холестерина
Красота и здоровье

Напиток с яблочным уксусом и корицей помогает регулировать сахар и снижать вес
Садоводство

Эксперт Саймон Акеройд рассказал, как полностью вывести вьюнок из сада
Питомцы

Доктор Гэри Вейцман: усталость усов у кошек связана с перегрузкой сигналами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru