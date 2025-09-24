Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джессика Честейн
Джессика Честейн
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:56

Герои остались за кулисами: Честейн бьётся за сериал, который Apple спрятала от зрителей

Джессика Честейн раскритиковала решение Apple отложить премьеру сериала "The Savant"

Актриса Джессика Честейн оказалась в центре громкой дискуссии вокруг судьбы сериала "The Savant". Лента, которую готовили к премьере 26 сентября, неожиданно оказалась отложенной на неопределённый срок. Решение Apple, как утверждают СМИ, связано с трагическими событиями в США, однако сама Честейн считает перенос ошибкой и публично выступила против него.

"Не согласна с решением приостановить выпуск", — заявила актриса Джессика Честейн.

Она подчеркнула, что сериал поднимает острые темы, к которым она не боится обращаться, и что история "The Savant" сегодня звучит особенно значимо. По её словам, за последние годы страна столкнулась с серией жестоких происшествий — от нападения на Дональда Трампа и штурма Капитолия до сотен случаев стрельбы в школах.

"The Savant — о героях, которые работают каждый день, чтобы остановить насилие до того, как оно случится. Почтить их отвагу кажется сейчас более необходимым, чем когда-либо", — подчеркнула Честейн.

При этом актриса добавила, что ценит сотрудничество с Apple и уважает их решение, но остаётся в надежде, что проект всё же увидит зрителя.

Почему проект заморозили

Официально причины переноса премьеры не озвучены. Однако источники в прессе связывают паузу с убийством 10 сентября американского консервативного активиста Чарли Кирка. В сериале есть сцены со снайперами и взрывами, что могло показаться слишком болезненным в контексте реальной трагедии.

Сравнение: позиция создателей и позиция актрисы

Сторона Основная позиция Аргументы
Apple Перенос релиза на неопределённый срок Чувствительный контент в свете трагических событий
Джессика Честейн За немедленный выход сериала Важность темы насилия и отваги героев в современном обществе

Советы шаг за шагом: как зрителю следить за судьбой сериала

  1. Подписаться на официальные страницы Apple TV+ - именно там появляются анонсы новых дат релиза.

  2. Следить за публикациями Честейн и других актёров в соцсетях — они часто делятся инсайдами.

  3. Обращать внимание на индустриальные издания вроде Variety или The Hollywood Reporter, где первыми публикуют решения о переносах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпуск проекта в неподходящий момент.

  • Последствие: негативная реакция общественности, обвинения в безответственности.

  • Альтернатива: перенести релиз, дождаться более спокойного периода, но при этом поддерживать интерес к проекту через трейлеры, интервью и спецматериалы.

А что если сериал так и не выйдет?

Такой вариант маловероятен: съёмки завершены, а вложения студии значительные. Чаще всего подобные проекты всё же находят путь к аудитории — иногда спустя месяцы, иногда в изменённом формате (например, сокращённые серии или другая дата выхода).

FAQ

Когда теперь ждать премьеру "The Savant"?
Пока официальной даты нет. Apple заявила лишь, что релиз отложен.

Почему сериал вызвал такие споры?
Из-за наличия сцен с насилием, которые совпали с реальными трагическими событиями в США.

Стоит ли ожидать изменений в сюжете?
Редко, но бывает: иногда студии вырезают отдельные сцены. Пока информации об этом нет.

Мифы и правда

  • Миф: сериал сняли только ради хайпа на политических событиях.

  • Правда: работа над ним велась пять лет, задолго до резонансных происшествий.

  • Миф: Джессика Честейн может отказаться от участия в промо.

  • Правда: актриса активно поддерживает проект и настаивает на его значимости.

2 интересных факта

  1. Джессика Честейн сама участвовала в разработке образа своей героини.

  2. Проект планировался как один из флагманских для Apple TV+ осенью 2025 года.

Исторический контекст

  • 2020 год — начало активной разработки сценария.

  • 2021-2023 годы — съёмки с участием международной команды.

  • 2024 год — подготовка к премьере и продвижение.

  • 2025 год — перенос релиза из-за событий в США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ольга Орлова рассказала о новых проблемах со зрением после операции на глазах сегодня в 3:04

47 лет и уже вторая операция: что скрывает Ольга Орлова о своём здоровье

Ольга Орлова призналась подписчикам, что после операции на глазах столкнулась с новыми трудностями. Что это значит для её здоровья?

Читать полностью » Элвис Пресли задумывался о мести любовнику жены — признание Присциллы вчера в 18:49

Элвис Пресли готовил месть любовнику жены: правда, которую скрывали десятилетиями

Новая книга Присциллы Пресли раскрывает драматические эпизоды их брака: ревность, измены и решения, которые могли изменить историю.

Читать полностью » Snoop Dogg запросил $2 млн за закрытое выступление в России — Baza вчера в 17:46

167 миллионов и ни одной фотографии: Snoop Dogg ставит условие для концерта в России

Рэпер Snoop Dogg готов выступить в России, но только в закрытом формате. Сумма гонорара и необычные условия райдера удивляют даже опытных организаторов.

Читать полностью » Сериал с Джессикой Честейн вчера в 16:31

Сериал года превратился в мираж: поклонники Джессики Честейн остались без "The Savant"

Apple TV+ неожиданно перенес премьеру "The Savant" с Джессикой Честейн. Что известно о причинах задержки и как это отразится на сериале?

Читать полностью » Лана Дель Рей опровергла пластическую операцию и подтвердила использование филлеров вчера в 15:19

Нож ей не понадобился: Лана Дель Рей разоблачила слухи о пластике

Лана Дель Рей открыто рассказала о коррекции носа: певица не ложилась под нож, но поделилась опытом нехирургической процедуры с филлерами.

Читать полностью » Правовед назвал возможный исход миллиардного иска против Пугачевой вчера в 14:20

Полтора миллиарда в суде против Пугачевой: чем может закончиться громкий иск

Специалист по праву Исмаилов в беседе с NewsInfo назвал сумму иска к артистке завышенной.

Читать полностью » Светлана Немоляева назвала ремейки советских фильмов неблагодарным делом вчера в 14:14

Немоляева сказала как отрезала: актриса разнесла моду на ремейки советских фильмов

Советская классика живет в сердцах зрителей. Но стоит ли переснимать культовые фильмы или лучше оставить их в покое?

Читать полностью » Марк Ронсон станет композитором фильма вчера в 13:43

Сказку накроет громом битов: новый композитор "Нарнии" меняет представление о фэнтези

Марк Ронсон снова объединяется с Гретой Гервиг и готовит музыку для новой "Нарнии". Почему этот союз может изменить восприятие фильма?

Читать полностью »

Новости
ДФО

В России зарегистрировано почти четыре миллиона праворульных авто — сообщили аналитики "Автостата" по итогам 2024 года
Садоводство

Контейнеры позволяют контролировать почву и легко переносить растения
Еда

Шеф Danì Maison Ди Костанцо заявил, что лингвини подходят к морепродуктам лучше спагетти
Садоводство

Хурма требует рыхлой дренированной почвы и регулярного полива особенно в период плодоношения
Туризм

Туристы могут увидеть комодских варанов в сопровождении рейнджеров парка Комодо
Авто и мото

DataHouse: в августе в Венгрии продано 75 тысяч подержанных автомобилей
Питомцы

Ветеринар Верджет: при укусе пчелы у собаки нужно сразу удалить жало
Еда

Салат с курицей и грибами подходит для повседневного меню
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet