Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Том Холланд
Том Холланд
© commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:39

Он похоронил себя, чтобы возродиться заново: Том Холланд возвращается в кино с ролью, где правда страшнее смерти

Том Холланд сыграет в экранизации романа Джона Гришема "Партнер"

В Голливуде готовится новый амбициозный проект, который уже вызвал интерес киноманов и поклонников юридических триллеров. Звезда сериала "Озарк" Джейсон Бейтман намерен поставить фильм по роману Джона Гришема The Partner. Главную роль в картине исполнит Том Холланд, известный по франшизе о Человеке-пауке. Проект обещает стать одной из самых ожидаемых адаптаций ближайших лет.

Роман Гришема, впервые опубликованный в 1997 году, рассказывает о юристе Патрике Лэнигане, который инсценирует собственную смерть, похищает 90 миллионов долларов и исчезает, чтобы начать новую жизнь. Но его прошлое возвращается, когда клиент, у которого он украл деньги, начинает поиски "пропавшего" партнера.

Новое прочтение классики Гришема

Для Бейтмана экранизация станет уже третьей работой в режиссуре. Его стиль, сочетающий психологическую глубину с вниманием к деталям, обещает сделать историю не просто триллером, а драмой с философским подтекстом. Вместе с ним над проектом работают продюсеры Майкл Костиган, Джонатан Айрих, Ник Рейнолдс, Гарри Холланд, Уилл Саут, Дэвид Гернерт и сам Джон Гришем.

Сценарий написал Грэм Мур — автор "Игры в имитацию", лауреат "Оскара" за лучший адаптированный сценарий. Это повышает ожидания зрителей: Мур умеет превращать сложные сюжеты в напряжённые истории о выборе, морали и цене успеха.

Сравнение: оригинал и новая экранизация

Элемент Роман Гришема (1997) Экранизация Бейтмана
Главный герой Патрик Лэниган, юрист, инсценировавший смерть Том Холланд в роли Лэнигана
Локации США, Бразилия США, Южная Америка (могут быть расширены до Панамы и Аргентины)
Основной конфликт Предательство, моральный выбор, алчность Драма совести, психологическое возрождение
Тон Классический триллер Смесь драмы, саспенса и философии

Советы шаг за шагом: как создаётся успешная экранизация

  1. Выбор материала. Продюсеры выбирают литературное произведение с сильной драматургией. У Гришема истории всегда балансируют между законом и моралью.

  2. Подбор сценариста. Грэм Мур способен уловить тонкую грань между юридической интригой и личной драмой.

  3. Режиссёрское видение. Бейтман уже доказал умение создавать напряжение и драматические конфликты в "Озарке".

  4. Кастинг. Том Холланд придаст образу молодого юриста глубину и харизму, которых не хватало предыдущим адаптациям.

  5. Локации и атмосфера. Южная Америка, океан, жара, контраст с холодной юридической средой — визуальный язык картины будет работать на контрасте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: режиссёр пытается буквально переснять книгу, не добавляя личного взгляда.
    Последствие: фильм превращается в сухое повествование, теряя эмоциональную энергию.
    Альтернатива: адаптировать сюжет, сохранив дух оригинала, но переосмыслив его для современного зрителя — именно такой подход выбрал Бейтман.

  • Ошибка: кастинг ради звёздности, а не соответствия персонажу.
    Последствие: зритель не верит в происходящее, даже если сюжет сильный.
    Альтернатива: сделать ставку на актёров, которые способны раскрыть внутреннюю борьбу героев.

  • Ошибка: чрезмерная стилизация под Голливуд.
    Последствие: теряется атмосфера Гришема — холодная, почти документальная правда о юристах.
    Альтернатива: сохранить реализм, но усилить визуальную драматургию.

А что если…

А что если история Лэнигана получит неожиданное продолжение? Ведь в книге герой находит любовь и покой, но мир, который он обманул, может настигнуть его вновь. Не исключено, что Бейтман добавит финал с открытой развязкой — с намёком на возможный сиквел или сериал.

Также интересно, как Том Холланд справится с образом циничного юриста — это противоположность его прежним ролям. Если эксперимент окажется удачным, актёр может войти в новую фазу карьеры, связанную с драматическими и авторскими фильмами.

FAQ

— Когда начнутся съёмки фильма?
По предварительным данным, подготовительный этап стартует в начале 2026 года.

— Где будут проходить съёмки?
Часть сцен снимут в США, остальное — в Южной Америке. Основное действие, как и в книге, разворачивается в Панаме и Бразилии.

— Кто ещё задействован в проекте?
Помимо Холланда, продюсированием займутся Майкл Костиган и Aggregate Films, а сценарий написал Грэм Мур.

— Будет ли фильм похож на "Игру в имитацию" по стилю?
Отчасти. Мур известен умением сочетать напряжение с эмоциональной глубиной, так что фильм, вероятно, сохранит ту же эстетику.

Мифы и правда

  • Миф: экранизации Гришема устарели и не интересны новому поколению.
    Правда: его темы — жадность, власть, этика — сегодня актуальны как никогда.

  • Миф: Том Холланд способен играть только супергероев.
    Правда: актёр уже доказал свой драматический потенциал в фильмах "Дьявол всегда здесь" и "Черешня".

  • Миф: Бейтман не справится с полнометражным триллером.
    Правда: режиссёрский опыт в "Озарке" и "Семейке Фэнг" показывает, что он умеет работать с напряжением и характерами.

Исторический контекст

Романы Джона Гришема — часть целой эпохи юридических триллеров 1990-х, когда зрители восхищались историями о власти и морали. Экранизации вроде "Фирмы" с Томом Крузом и "Клиента" с Сьюзан Сарандон стали культовыми. "Партнер" может вернуть этот жанр в моду, если сумеет соединить ностальгию с современной динамикой повествования.

Три интересных факта

  1. Роман "The Partner" был переведён на 38 языков и разошёлся тиражом свыше 10 миллионов экземпляров.

  2. Грэм Мур до этого уже работал над проектами, связанными с темой двойной жизни — это одна из его любимых тем.

  3. Том Холланд планирует совмещать актёрскую и продюсерскую работу, как это делает Бейтман — редкий случай для актёра его возраста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Певица Лола Янг подала в суд на продюсера Картера Лэнга из-за авторских прав на хит сегодня в 2:19
Хит сгорел на суде: продюсер потребовал переписать успех Лолы Янг

Певица Лола Янг оказалась в центре громкого судебного спора: продюсер её хита «Messy» заявил права на авторство нескольких песен.

Читать полностью » Сериал сегодня в 1:51
Paramount его похоронил, а Netflix поднял из могилы: как "воскрес" сериал "Halo"

Закрытый в 2024-м сериал "Halo" неожиданно обрёл вторую жизнь: на Netflix он вошёл в топ-5 самых популярных шоу, и теперь фанаты требуют продолжения.

Читать полностью » Актёр Глен Пауэлл рассказал о фильмах, которые повлияли на его карьеру сегодня в 0:51
Когда герой снимает шлем: четыре фильма, которые сделали Пауэлла человеком

Глен Пауэлл рассказал о своих любимых фильмах — от семейной драмы с Робином Уильямсом до блокбастера Майкла Бэя. Вскоре актер появится в новой экранизации романа Кинга.

Читать полностью » Великий герцог Люксембурга Анри отрёкся от престола в пользу сына Гийома 03.10.2025 в 23:58
Анри ушёл тихо, а история загремела: Люксембург вступил в новую эпоху

Люксембург переживает важный момент: один монарх уходит, другой приходит. Как изменится страна с новым герцогом?

Читать полностью » Тим Карри рассказал о последствиях инсульта 2012 года и жизни в инвалидном кресле 03.10.2025 в 22:59
Гроза хорроров в плену тишины: что инсульт отнял у звезды "Оно"

Легендарный актер Тим Карри рассказал, как инсульт изменил его жизнь и почему он теперь прикован к инвалидному креслу.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала, как Трэвис Келси сделал ей предложение во время записи подкаста 03.10.2025 в 21:59
Обручальное кольцо на подкасте: Свифт раскрыла тайну помолвки с Трэвисом

Тейлор Свифт впервые раскрыла романтические детали своей помолвки с Трэвисом Келси и рассказала, как это связано с её новым альбомом.

Читать полностью » Маккенна Грейс потеряла голос на съёмках 03.10.2025 в 20:54
Культовый хоррор забирает жертвы и вне экрана: "Крик-7" лишил актрису самого главного — голоса

Маккенна Грейс поделилась неожиданным опытом со съёмок "Крика-7" и призналась, что впервые в жизни потеряла голос. Почему это стало испытанием?

Читать полностью » Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме Рона Ховарда 03.10.2025 в 19:28
Оскар снова рядом: почему фильм с Хэтэуэй и Драйвером может повторить судьбу "Игры разума"

Рон Ховард берётся за военную драму с Энн Хэтэуэй и Адамом Драйвером в главных ролях. Чем уникален проект и чего ждать зрителям?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Боец Джефф Монсон признался, что не может видеться с детьми после переезда из США
Туризм
В центре Выборга до сих пор пекут пряные крендели по рецептам XIV века
Технологии
Во Флориде арестовали школьника после запроса в ChatGPT о том, как убить друга
Дом
Гардеробная в прихожей: 7 решений для удобного хранения одежды и обуви
Садоводство
Учёные: более 50 видов каланхоэ применяются в медицине при воспалениях и ожогах
Красота и здоровье
Врач Ширшова: осенью большинству людей требуется дополнительный приём витамина D3
Наука
Французский вулкан Лемптеги признан уникальным объектом ЮНЕСКО и центром научного туризма
Красота и здоровье
Чернослив полезен для сердца, сосудов и пищеварения при умеренном употреблении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet