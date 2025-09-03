Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:52

Сериал ещё не вышел, а его уже продлили: феномен "Газеты" от создателей "Офиса"

Спин-офф "Офиса" получил продление на второй сезон

За день до премьеры первого сезона стало известно, что спин-офф культового "Офиса" под названием "Газета" уже получил продление. Руководство канала Peacock официально дало зелёный свет на второй сезон, съёмки которого стартуют в ближайшее время. Зрители увидят продолжение истории осенью 2026 года. Новость подтвердила актёрская команда во главе с Доналлом Глисоном и Сабриной Импаччаторе.

Новый взгляд на знакомую вселенную

Премьера первых десяти эпизодов состоится 4 сентября. Действие разворачивается в небольшом городе Толидо, штат Огайо. В центре внимания — редакция местной газеты, которая балансирует на грани закрытия. Чтобы спасти издание, команда решает изменить привычные методы работы и пригласить новых репортёров.

Главный герой — амбициозный журналист Нед Сэмпсон в исполнении Доналла Глисона. Его назначают главным редактором, и перед ним стоит непростая задача: удержать газету на плаву, несмотря на сокращение бюджета и скептическое настроение сотрудников.

Команда и герои

Помимо Глисона, в проекте заняты Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки. Каждый из персонажей наделён собственным характером и бэкграундом, что создаёт почву для множества комичных и жизненных ситуаций.

Интересной деталью стало участие актёра Оскара Нуньеса, который снова примерит образ Оскара Мартинеса из оригинального "Офиса". Его возвращение обещает добавить проекту узнаваемости и связать его с полюбившейся зрителям вселенной. При этом другие персонажи из классической версии пока не заявлены.

Что касается Майкла Скотта, то исполнитель роли Стив Кэрелл сразу предупредил фанатов.

"Я не появлюсь в спин-оффе, но поддерживаю проект", — заявил актёр Стив Кэрелл.

Создатели и продюсеры

Работа над сериалом идёт под руководством людей, хорошо знакомых с духом "Офиса". Среди них сценаристы и продюсеры Грег Дэниелс и Майкл Коман. К проекту присоединились также авторы оригинальной британской версии — Рики Джервейс и Стивен Мерчант, благодаря которым "Офис" когда-то и появился.

В режиссёрском кресле работают Дэниелс, Кен Куопис, Дженнифер Селотта и другие опытные постановщики. Такой состав обещает сохранить фирменный юмор и атмосферу, но при этом добавить свежие сюжетные линии.

