Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
© commons.wikimedia.org by Pietro Luca Cassarino is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:55

Дакота Джонсон раскрыла тайну финала "Офиса": почему съёмки превратились в кошмар

Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала "Офис" самым трудным периодом в жизни

В Голливуде редко встретишь актёра, который открыто говорит о неприятных впечатлениях от работы над культовым проектом. Но именно так поступила Дакота Джонсон, неожиданно поделившись своим опытом участия в финале знаменитого ситкома "Офис". Актриса призналась, что эти съёмки стали для неё самым трудным периодом в жизни, оставив неприятный осадок и разочарование.

Неожиданное участие в легендарном шоу

Многие поклонники "Офиса" до сих пор с удивлением вспоминают появление Джонсон в финальных сериях. Её персонаж — молодая бухгалтер Дакота — должен был заменить уволенного Кевина, а нанимает её сам Дуайт. Казалось, что актрису ждёт удачный эпизодический дебют в культовом сериале, но на деле всё обернулось иначе.

По словам Джонсон, она ожидала провести на площадке всего несколько часов. Но процесс затянулся почти на две недели, а экранного времени её героини в итоге оказалось минимально.

Атмосфера прощания

Ключевой проблемой актриса назвала атмосферу, царившую на съёмках. Для основного актёрского состава финал означал конец целой эпохи: команда работала вместе десять лет и теперь переживала болезненное расставание с проектом и друг с другом.

"Там была странная атмосфера, а я прихожу такая: "Так рада быть здесь!" — и никто не хотел со мной разговаривать. Всем было плевать", — сказала актриса.

Эта закрытость коллектива стала для неё серьёзным ударом. Актриса не скрывает, что рассчитывала на тёплый приём и дружелюбие, но столкнулась с равнодушием и холодностью.

Несбывшиеся планы

Интересно, что изначально создатели "Офиса" рассматривали персонажа Джонсон как потенциальную основу для нового спин-оффа. Однако эти идеи так и остались на бумаге. Ситком завершился, а для Дакоты участие в финале стало не карьерным трамплином, а неприятным воспоминанием.

