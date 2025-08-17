Фильм, которого ждали, но не увидят: почему Тарантино отказался от "Кинокритика"

Можно ли снять захватывающий фильм о самой "скучной" профессии на свете? Именно этим вопросом однажды задался Квентин Тарантино, приступая к работе над сценарием под названием "Кинокритик". И хотя проект мог стать юбилейной — десятой — картиной в его карьере, режиссёр так и не решился воплотить его на экране.

Неожиданный замысел

По словам Тарантино, идея родилась из своеобразного творческого вызова самому себе.

"Когда я работал над сценарием, я бросил себе вызов. Могу ли я взять самую скучную профессию в мире и снять о ней интересное кино?", — рассказал Тарантино.

Замысел был необычным даже по меркам режиссёра. Главный герой — автор статей для эротического журнала, живущий в Калифорнии 70-х годов. На эту роль планировали пригласить Брэда Питта, одного из давних соратников Тарантино, снимавшегося у него в "Бесславных ублюдках" и "Однажды в… Голливуде".

Разочарование в проекте

Однако со временем Тарантино понял, что тема не зацепит зрителей так, как он хотел.

"Кому интересно смотреть сериал про гребанного кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием "Кинокритик"?", — поделился Тарантино.

Режиссёр, известный своим умением превращать даже абсурдные идеи в культовые произведения, в итоге отказался от замысла. В апреле стало известно, что "Кинокритик" не будет снят.