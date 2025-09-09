Вин Дизель оживит франшизу, которую считали забытой

Когда в 2015 году на экраны вышел "Последний охотник на ведьм", зрители встретили его без лишнего восторга: кассовые сборы не стали рекордными, а критики оставили немало сдержанных отзывов. Однако за прошедшие десять лет у картины появилось преданное фанатское сообщество, которое регулярно пересматривает историю о бессмертном воине Колдере и обсуждает её в сети. Именно эта поддержка и подтолкнула студию Lionsgate вернуться к проекту и запустить работу над сиквелом.

Вин Дизель снова в главной роли

Главный герой истории никуда не исчезнет — Колдера вновь сыграет Вин Дизель. Его компания One Race Films примет участие в разработке картины. Для актёра этот проект особенный: он не только воплощает на экране харизматичного охотника на ведьм, но и является одним из тех, кто поддерживает жизнь франшизы за кулисами.

Режиссёра и сценариста продолжения пока не называют, но ясно одно: создатели планируют расширить вселенную, добавив новые сюжетные линии и персонажей. Учитывая, что первая часть завершилась открытым финалом, у авторов остаётся достаточно пространства для развития истории.

Возвращение Майкла Кейна

Одним из приятных сюрпризов для поклонников может стать возвращение Майкла Кейна, которому недавно исполнилось 92 года. В оригинальном фильме он исполнил роль священника Долана — верного помощника Колдера в борьбе с силами зла. Хотя сделка с актёром ещё не закрыта, представители Lionsgate отмечают, что участие Кейна станет важным связующим элементом между старой и новой историей.

Почему сиквел оказался возможен

Глава Lionsgate Адам Фогельсон пояснил, что проект вернулся к жизни благодаря любви зрителей к оригинальному фильму:

"С момента выхода в кино "Последний охотник на ведьм" превратился в любимый фильм по всему миру — зрители продолжают открывать его и пересматривать на всех возможных платформах на протяжении последнего десятилетия. Эта неизменная вовлеченность ясно показала, что у публики есть запрос на новые истории в этой вселенной", — сказал глава Lionsgate Адам Фогельсон.

История первой части

Сюжет оригинального фильма строился вокруг бессмертного воина Колдера, который веками охотился на ведьм. Ему предстояло остановить воскрешение могущественной королевы ведьм, грозившей выпустить на мир новую чуму. Несмотря на критику, проект окупился: при бюджете в 90 миллионов долларов в мировом прокате лента собрала более 146 миллионов. Эти показатели оказались достаточными, чтобы студия обратила внимание на долгосрочный потенциал истории.