Смех в невесомости: Джим Керри примерит роль главы семьи из будущего
Американский актёр Джим Керри, известный по фильмам "Маска", "Шоу Трумана" и "Вечное сияние чистого разума", готовится к возвращению в большой киноформат. По информации Entertainment Weekly, артист ведёт переговоры о съёмках в полнометражной адаптации легендарного мультсериала "Джетсоны". Проект разрабатывает студия Warner Bros. Pictures, а режиссёром выступит Колин Треворроу, снявший "Мир Юрского периода: Доминион".
Возвращение футуристической классики
"Джетсоны" — это один из самых узнаваемых мультсериалов XX века, впервые вышедший в эфир в 1962 году. Создателями проекта стали легендарные аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера, подарившие миру "Тома и Джерри", "Флинтстоунов" и "Скуби-Ду".
Главный герой оригинала — Джордж Джетсон, типичный житель высокотехнологичного будущего, где человек и робот сосуществуют в гармонии. Его фраза "Хуба-Дуба!" давно стала мемом своего времени.
Сюжет новой картины пока держится в секрете, как и роль, которую предстоит сыграть Керри. Однако участие актёра, известного умением сочетать комедию и философскую глубину, обещает, что фильм не ограничится простой ностальгией.
Команда проекта и сценаристы
По данным издания The Wrap, сценарий к фильму может написать Джо Эпштейн, автор драмы HBO "Идол". Он также находится в переговорах со студией. Если сотрудничество состоится, зрителей ждёт свежий взгляд на старый сюжет — с элементами социальной сатиры и современного юмора.
Warner Bros. планирует сделать картину не просто ремейком, а своеобразным мостом между эпохами — от оптимистичных 60-х, когда вера в будущее казалась безграничной, до современного мира, где технологии иронично копируют мечты прошлого.
Сравнение: "Джетсоны" и другие анимационные адаптации Warner Bros.
|Проект
|Год выхода
|Формат
|Участие известных актёров
|Результат
|"Флинтстоуны"
|1994
|Игровой фильм
|Джон Гудман, Розанна Барр
|Коммерческий успех
|"Скуби-Ду"
|2002
|Игровой фильм
|Мэттью Лиллард, Сара Мишель Геллар
|Культовый статус
|"Космический джем"
|1996 / 2021
|Гибрид анимации и игры
|Майкл Джордан / Леброн Джеймс
|Успех у фанатов
|"Джетсоны"
|грядущий
|Полнометражный фильм
|Джим Керри (в переговорах)
|Ожидание премьеры
Почему именно Керри?
Карьера Джима Керри всегда балансировала между комедией и трагикомедией. Он способен превратить даже лёгкий сюжет в эмоционально насыщенную историю. Вспомним его роли в "Брюсе Всемогущем" или "Человеке на Луне" — оба образа совмещали юмор, самоиронию и драму.
Для "Джетсонов" этот диапазон особенно важен: за внешней легкомысленностью будущего скрываются темы одиночества, технологической зависимости и поиска смысла.
Советы шаг за шагом: как готовят киноадаптации мультсериалов
-
Анализ аудитории. Студии изучают, кто помнит оригинал и какие ожидания у новой аудитории.
-
Подбор сценариста. Важно найти баланс между уважением к канону и свежими идеями.
-
Выбор актёров. Звёзды вроде Керри способны придать фильму узнаваемость и глубину.
-
Работа с дизайном. Футуристический мир требует продуманной CGI-графики и визуального стиля.
-
Маркетинг и ностальгия. Ретро-дизайн, мерч и отсылки к оригиналу усиливают интерес фанатов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сосредоточиться только на визуальной части.
Последствие: потеря эмоционального отклика у зрителей.
Альтернатива: делать ставку на сюжет и характеры.
-
Ошибка: переусложнить сценарий.
Последствие: пропадёт лёгкость оригинала.
Альтернатива: сохранять иронию и семейную теплоту.
-
Ошибка: игнорировать современные темы.
Последствие: фильм покажется устаревшим.
Альтернатива: добавить актуальные вопросы — экология, искусственный интеллект, цифровизация быта.
А что если…
Что если "Джетсоны" станут не просто ностальгическим проектом, а новой антиутопией? В 60-е авторы мечтали о мире без труда и скуки, но сегодня подобная картина воспринимается иначе. Возможно, Джим Керри сыграет Джорджа Джетсона не как наивного оптимиста, а как человека, теряющего себя в мире машин.
FAQ
Когда выйдет фильм "Джетсоны"?
Пока даты премьеры нет — проект находится на ранней стадии разработки.
Кого сыграет Джим Керри?
Студия не раскрывает деталей. Вероятно, он исполнит главную роль — Джорджа Джетсона.
Будет ли в фильме робот Рози и собака Астро?
Создатели обещают сохранить всех культовых персонажей, но в обновлённом дизайне.
Сколько будет стоить производство фильма?
По оценкам аналитиков, бюджет может составить от 100 до 150 миллионов долларов — сравнимо с "Космическим джемом 2".
Чем фильм будет отличаться от мультсериала?
В новой версии добавят философский подтекст и социальную сатиру — взгляд на то, как технологии влияют на семью и эмоции.
Мифы и правда о "Джетсонах"
Миф: "Джетсоны" — мультфильм только для детей.
Правда: авторы изначально создавали его как сатиру на общество потребления и корпоративную культуру.
Миф: в сериале нет глубины.
Правда: под юмором скрываются размышления о человеческих ценностях и одиночестве в мире технологий.
Миф: новый фильм — просто ремейк.
Правда: это скорее перезапуск, который объединит ностальгию и современные идеи.
Исторический контекст
"Джетсоны" стали первым цветным шоу на канале ABC. Его эфир совпал с расцветом космической гонки — в 1962 году США запустили первый пилотируемый корабль, и мечты о будущем проникли даже в мультфильмы. Ханна и Барбера создали образ утопии, где технологии служат людям, а не наоборот.
Попытки оживить проект предпринимались неоднократно. В 1990 году вышел мультфильм "Джетсоны: Фильм", а в 2017-м Роберт Земекис снял пилот игрового сериала — но он так и не увидел свет. Теперь же Warner Bros. надеется наконец воплотить мечту поколения на новом технологическом уровне.
