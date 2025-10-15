Смех в невесомости: Джим Керри примерит роль главы семьи из будущего

Американский актёр Джим Керри, известный по фильмам "Маска", "Шоу Трумана" и "Вечное сияние чистого разума", готовится к возвращению в большой киноформат. По информации Entertainment Weekly, артист ведёт переговоры о съёмках в полнометражной адаптации легендарного мультсериала "Джетсоны". Проект разрабатывает студия Warner Bros. Pictures, а режиссёром выступит Колин Треворроу, снявший "Мир Юрского периода: Доминион".

Возвращение футуристической классики

"Джетсоны" — это один из самых узнаваемых мультсериалов XX века, впервые вышедший в эфир в 1962 году. Создателями проекта стали легендарные аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера, подарившие миру "Тома и Джерри", "Флинтстоунов" и "Скуби-Ду".

Главный герой оригинала — Джордж Джетсон, типичный житель высокотехнологичного будущего, где человек и робот сосуществуют в гармонии. Его фраза "Хуба-Дуба!" давно стала мемом своего времени.

Сюжет новой картины пока держится в секрете, как и роль, которую предстоит сыграть Керри. Однако участие актёра, известного умением сочетать комедию и философскую глубину, обещает, что фильм не ограничится простой ностальгией.

Команда проекта и сценаристы

По данным издания The Wrap, сценарий к фильму может написать Джо Эпштейн, автор драмы HBO "Идол". Он также находится в переговорах со студией. Если сотрудничество состоится, зрителей ждёт свежий взгляд на старый сюжет — с элементами социальной сатиры и современного юмора.

Warner Bros. планирует сделать картину не просто ремейком, а своеобразным мостом между эпохами — от оптимистичных 60-х, когда вера в будущее казалась безграничной, до современного мира, где технологии иронично копируют мечты прошлого.

Сравнение: "Джетсоны" и другие анимационные адаптации Warner Bros.

Проект Год выхода Формат Участие известных актёров Результат "Флинтстоуны" 1994 Игровой фильм Джон Гудман, Розанна Барр Коммерческий успех "Скуби-Ду" 2002 Игровой фильм Мэттью Лиллард, Сара Мишель Геллар Культовый статус "Космический джем" 1996 / 2021 Гибрид анимации и игры Майкл Джордан / Леброн Джеймс Успех у фанатов "Джетсоны" грядущий Полнометражный фильм Джим Керри (в переговорах) Ожидание премьеры

Почему именно Керри?

Карьера Джима Керри всегда балансировала между комедией и трагикомедией. Он способен превратить даже лёгкий сюжет в эмоционально насыщенную историю. Вспомним его роли в "Брюсе Всемогущем" или "Человеке на Луне" — оба образа совмещали юмор, самоиронию и драму.

Для "Джетсонов" этот диапазон особенно важен: за внешней легкомысленностью будущего скрываются темы одиночества, технологической зависимости и поиска смысла.

Советы шаг за шагом: как готовят киноадаптации мультсериалов

Анализ аудитории. Студии изучают, кто помнит оригинал и какие ожидания у новой аудитории. Подбор сценариста. Важно найти баланс между уважением к канону и свежими идеями. Выбор актёров. Звёзды вроде Керри способны придать фильму узнаваемость и глубину. Работа с дизайном. Футуристический мир требует продуманной CGI-графики и визуального стиля. Маркетинг и ностальгия. Ретро-дизайн, мерч и отсылки к оригиналу усиливают интерес фанатов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сосредоточиться только на визуальной части.

Последствие: потеря эмоционального отклика у зрителей.

Альтернатива: делать ставку на сюжет и характеры.

Ошибка: переусложнить сценарий.

Последствие: пропадёт лёгкость оригинала.

Альтернатива: сохранять иронию и семейную теплоту.

Ошибка: игнорировать современные темы.

Последствие: фильм покажется устаревшим.

Альтернатива: добавить актуальные вопросы — экология, искусственный интеллект, цифровизация быта.

А что если…

Что если "Джетсоны" станут не просто ностальгическим проектом, а новой антиутопией? В 60-е авторы мечтали о мире без труда и скуки, но сегодня подобная картина воспринимается иначе. Возможно, Джим Керри сыграет Джорджа Джетсона не как наивного оптимиста, а как человека, теряющего себя в мире машин.

FAQ

Когда выйдет фильм "Джетсоны"?

Пока даты премьеры нет — проект находится на ранней стадии разработки.

Кого сыграет Джим Керри?

Студия не раскрывает деталей. Вероятно, он исполнит главную роль — Джорджа Джетсона.

Будет ли в фильме робот Рози и собака Астро?

Создатели обещают сохранить всех культовых персонажей, но в обновлённом дизайне.

Сколько будет стоить производство фильма?

По оценкам аналитиков, бюджет может составить от 100 до 150 миллионов долларов — сравнимо с "Космическим джемом 2".

Чем фильм будет отличаться от мультсериала?

В новой версии добавят философский подтекст и социальную сатиру — взгляд на то, как технологии влияют на семью и эмоции.

Мифы и правда о "Джетсонах"

Миф: "Джетсоны" — мультфильм только для детей.

Правда: авторы изначально создавали его как сатиру на общество потребления и корпоративную культуру.

Миф: в сериале нет глубины.

Правда: под юмором скрываются размышления о человеческих ценностях и одиночестве в мире технологий.

Миф: новый фильм — просто ремейк.

Правда: это скорее перезапуск, который объединит ностальгию и современные идеи.

Исторический контекст

"Джетсоны" стали первым цветным шоу на канале ABC. Его эфир совпал с расцветом космической гонки — в 1962 году США запустили первый пилотируемый корабль, и мечты о будущем проникли даже в мультфильмы. Ханна и Барбера создали образ утопии, где технологии служат людям, а не наоборот.

Попытки оживить проект предпринимались неоднократно. В 1990 году вышел мультфильм "Джетсоны: Фильм", а в 2017-м Роберт Земекис снял пилот игрового сериала — но он так и не увидел свет. Теперь же Warner Bros. надеется наконец воплотить мечту поколения на новом технологическом уровне.