37% выше риск преждевременной смерти: финские кардиологи раскрыли ужасный секрет коротких отпусков

Кардиологи из Хельсинкского университета заявили, что кратковременный отпуск ежегодно может иметь серьёзные последствия для здоровья и жизни. По данным их исследования, мужчины, которые отдыхали лишь по 2-3 недели в год, сталкивались с на 37% более высоким риском преждевременной смерти, чем те, кто брал отпуск не менее чем на месяц.

Специалисты утверждают: даже при правильном питании и регулярной физической активности недостаточное время на восстановление способно спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Врачебная группа подчёркивает, что накопленный стресс без адекватной разрядки приводит к хроническому повышению уровня кортизола — так называемого гормона стресса. Это, в свою очередь, вызывает устойчивое повышение артериального давления, нарушение сна и увеличивает вероятность инфаркта или инсульта.

Как отмечают исследователи, продолжительность ежегодного отпуска напрямую связана с ожидаемой продолжительностью жизни. В ходе наблюдений выяснилось, что даже мужчины, находившиеся в хорошей физической форме и придерживавшиеся здорового образа жизни, умирали раньше, если ограничивали себя коротким отпуском.

Финские кардиологи призвали пересмотреть отношение к организации рабочего времени. По их мнению, для сохранения психического и физического здоровья необходим ежегодный отпуск продолжительностью не менее 4 недель — именно такой перерыв позволяет организму восстановиться. Они советуют как работникам, так и работодателям внимательнее подходить к планированию отдыха, поскольку, по их словам, баланс между трудом и восстановлением является важнейшим условием долгой жизни.

Кардиологи подчеркнули, что одного лишь здорового образа жизни недостаточно без полноценного отдыха. Также они добавили, что забота о самочувствии начинается с грамотного распределения времени между работой и отпуском.