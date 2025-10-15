Америка в шёлке и цепях: новая драма Prime Video перевернёт взгляд на историю

Исполнительный продюсер сериала "И просто так" Сьюзан Фейлс-Хилл и шоураннер "Позолоченного века" Соня Уорфилд работают над новым проектом для Prime Video — драмой "Дэвенпорты". Об этом сообщил Deadline.

В создании сериала также участвуют Amazon MGM Studios, Warner Bros. Television и Alloy Entertainment. Сопродюсером станет Лесли Моргенштейн, известный по экранизациям популярных романов для подростковой аудитории.

История семьи, изменившей свое время

Сюжет основан на одноимённом романе Кристал Маркис, действие которого разворачивается в США начала XX века. В центре внимания — влиятельная афроамериканская семья Дэвенпортов, добившаяся богатства и признания благодаря решительности и таланту главы семейства Уильяма Дэвенпорта, когда-то бывшего рабом.

На фоне блестящих приёмов, шелковых платьев и звона бокалов его дочери Оливия и Хелен ищут собственный путь в мире, где общественные условности всё ещё диктуют, кого можно любить и о чём мечтать.

Команда проекта

Сценарий и продюсерскую часть берут на себя Соня Уорфилд и Сьюзан Фейлс-Хилл - женщины, стоящие за самыми заметными теледрамами о социальных изменениях и женской независимости.

Уорфилд — номинантка на премию "Эмми", работала над сериалами "Уилл и Грейс" и "Игра".

Фейлс-Хилл посвятила телевидению почти три десятилетия, в течение которых была шоураннером культового ситкома "Другой мир".

"Мы хотим показать Америку, какой она была на самом деле — богатую, многослойную, с людьми, чьи истории редко звучали раньше", — отметила сценарист и продюсер Соня Уорфилд.

Экранизация и перспективы

Пока проект находится на стадии разработки, а даты съёмок и актёрский состав не разглашаются. Однако интерес к истории уже высок — особенно на фоне успеха сериалов, где сочетаются историческая драма и романтическая интрига.

Alloy Entertainment, ответственная за производство, известна по ряду успешных адаптаций литературных хитов — "Ты", "Сплетница", "Дневники вампира", "Милые обманщицы" и "Сотня". Компания активно работает с Amazon и Netflix, создавая сериалы с акцентом на женские образы и драму взросления.

Исторический контекст

Америка 1910-х годов — время переломов. Женщины начинают борьбу за избирательные права, афроамериканцы создают собственные бизнесы и культурные сообщества, а юг страны всё ещё живёт по законам сегрегации.

На этом фоне история семьи Дэвенпортов становится не просто рассказом о богатстве и любви, а хроникой преодоления — того, как люди, лишённые свободы, смогли построить новую жизнь и изменить общественное восприятие успеха.

А что если…

Если "Дэвенпорты" будут приняты зрителями так же тепло, как "Позолоченный век", сериал может открыть новую страницу в жанре исторических драм. Это будет не просто красивый костюмированный проект, а повод для разговора о расовом равенстве, классовых различиях и свободе выбора.

Интересные факты

Роман Кристал Маркис был вдохновлён реальными историями богатых афроамериканских предпринимателей начала XX века. В книге акцент сделан не только на семейной драме, но и на политических переменах эпохи — от борьбы женщин за права до подъёма джаза. Название "Дэвенпорты" символично: фамилия персонажей происходит от английского слова, обозначающего старинную мебель — отсылка к теме наследия и устойчивости.

FAQ

Когда выйдет сериал "Дэвенпорты"?

Дата релиза пока не объявлена — проект находится в стадии разработки.

Кто сыграет главные роли?

Актёрский состав не утверждён, но, по информации инсайдеров, создатели планируют привлечь актёров афроамериканского происхождения с театральным опытом.

О чём будет сериал?

Это историческая драма о семье, любви, власти и поиске своего места в обществе, где правила писали другие.

Мифы и правда

Миф: Исторические сериалы об афроамериканцах всегда посвящены рабству.

Правда: "Дэвенпорты" — о свободных и успешных людях, которые сами создали свой мир.

Миф: Женские шоураннеры редко работают над историческими проектами.

Правда: Уорфилд и Фейлс-Хилл доказали обратное — их сериалы сочетают масштаб и внимание к деталям.

Миф: Amazon не интересуется костюмированными драмами.

Правда: Prime Video активно развивает этот жанр, продолжая линию, начатую сериалом "Бриджертоны".