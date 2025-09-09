Возвращение Джеймса Кордена: сериал, который обещает больше, чем просто смех

Джеймс Корден вместе с Рут Джонс вновь объединяются для совместного проекта. На этот раз они работают над сериалом "The Choir", который готовится к выходу на Apple TV+. Проект станет важным событием не только для поклонников их прежних работ, но и для самого Кордена, недавно завершившего успешную карьеру ведущего в США.

Сюжет и персонажи

В центре истории — брат и сестра, Бен и Лиза. Они много лет не общались: Бен уехал за границу, а Лиза осталась жить в тихом английском городке. После ряда неприятных событий герою приходится вернуться в место, к которому он испытывает неприязнь, и снова встретиться с семьей, отношения с которой давно испорчены. Эта линия обещает сочетание юмора и драматических ситуаций, что традиционно хорошо удается тандему Кордена и Джонс.

Создатели не только сыграют главные роли, но и выступят исполнительными продюсерами. Такая комбинация позволяет им держать под контролем и сюжет, и общий тон проекта, сохраняя фирменный стиль, знакомый зрителям по "Гевину и Стейси".

Съемочный процесс

Пока известно, что съемки будут проходить в Великобритании и начнутся в следующем году. Сериал рассчитан на восемь эпизодов. Формат "комедийной драмы" позволяет сценаристам свободно комбинировать эмоциональные сцены с легкими юмористическими моментами.

Apple TV+ активно инвестирует в британский контент, и участие Кордена с Джонс в проекте только укрепляет позиции платформы на европейском рынке. Для сервиса, который конкурирует с Netflix и Disney+, это стратегически важный шаг.

Успех "Гевина и Стейси"

Тандем Кордена и Джонс уже доказал свою эффективность. Их сериал "Гевин и Стейси" выходил на BBC с 2007 по 2010 год и стал настоящим культурным феноменом. Он получил премию British Comedy Awards и зрительский приз на BAFTA.

В 2019 году авторы вернулись к героям с рождественским эпизодом, который вызвал всплеск интереса аудитории. В декабре 2024 года был выпущен финальный выпуск — тоже праздничный, и он собрал у экранов более 20 миллионов зрителей. Это стало самым популярным телепроектом года в Великобритании.

Возвращение Кордена в Великобританию

Для самого Джеймса Кордена проект стал своего рода символическим возвращением. После многих лет в США, где он вел вечернее шоу The Late Late Show, актер и телеведущий вернулся на родину, чтобы снова работать в привычной для себя сфере.