Энтони Старр
© commons.wikimedia.org by Greg2600 is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:40

Когда супергерой снимает плащ: что скрывает прощание Энтони Старра с "Пацанами"

Энтони Старр официально простился с ролью Хоумлендера в "Пацанах"

Неожиданная новость для фанатов супергеройского безумия: Энтони Старр официально простился с ролью Хоумлендера и сериалом "Пацаны". Завершив съемки пятого, финального сезона, актер признался, что именно этот проект стал для него "высшей точкой карьеры" и изменил его как профессионала и как человека.

После последнего дня на площадке Старр дал себе время, чтобы обдумать всё, что произошло за годы работы, и лишь потом поделился переживаниями.

"Невероятное путешествие, столько личного роста и жизни. Какая потрясающая команда! Это действительно лучший опыт в моей карьере", — поделился Старр.

Благодарности и признание

В своем обращении актер поблагодарил съемочную группу, коллег по актерскому составу, а также студии Amazon и Sony за доверие. Особые слова признательности он адресовал шоураннеру Эрику Крипке, с которым вместе формировал характер и глубину Хоумлендера.

"Этот сложный персонаж дал мне пространство и возможность открыть для себя и раздвинуть границы так, как я и не ожидал, и я всегда буду благодарен за этот опыт… Мы создали монстра… И я буду скучать по нему", — рассказал актёр.

Не остались без внимания и зрители.

"Вы — движущая сила. Без вас ничего бы не получилось", — подчеркнул актер.

Финальные слова прощания с образом прозвучали почти кинематографично.

"Мы готовили в последний раз. Не могу дождаться, чтобы показать вам результат. До встречи, Хоумлендер, прощай", — подытожил Энтони.

От старта до финала

"Пацаны" стартовали в 2019 году и быстро превратились в культурный феномен, получив восемь номинаций на премию "Эмми". Мрачная сатира на супергеройский жанр, жестокий экшен и социальные комментарии сделали проект одной из самых обсуждаемых драм последних лет.

В следующем году зрители увидят долгожданный пятый сезон, который завершит историю. Но вселенная "Пацанов" на этом не остановится — 17 сентября выходит второй сезон спин-оффа "Поколение "Ви"", посвященного молодым супергероям и мрачным секретам, скрытым за фасадом героизма.

