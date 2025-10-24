Когда Альмодовар встречает Голливуд: Гленн Клоуз вступает в игру, которая может изменить европейское кино

Американская актриса Гленн Клоуз примет участие в новом испанском фильме "Чёрный шар" ("The Black Ball"), над которым работают режиссёры Хавьер Кальво и Хавьер Амброси, более известные как творческий дуэт Los Javis. Продюсером проекта выступит сам Педро Альмодовар — один из самых влиятельных режиссёров и продюсеров Европы.

Испанская эстетика и голливудская мощь

Создатели картины обещают соединить европейскую чувственность с мощной актёрской школой Голливуда. Вместе с Клоуз в фильме снимутся Пенелопа Крус, Мигель Бернардо, музыкант Guitarricadelafuente, Карлос Гонсалес и Лола Дуэньяс. Производством займутся Movistar Plus+, Suma Content Films, а также El Deseo — компания братьев Альмодоваров, и французская студия Le Pacte.

Авторы проекта подчеркивают, что это будет не просто драма, а глубокое исследование человеческих страстей, одиночества и памяти. В основе сценария — незавершённая пьеса Федерико Гарсиа Лорки и театральная работа Альберто Конехеро "La piedra oscura" ("Тёмный камень").

Три истории, соединённые временем

Действие картины охватит три эпохи. Главными героями станут трое мужчин, чьи жизни разделены временем, но связаны темами желания, утраты и внутренней свободы. Через их судьбы режиссёры намерены показать, как сексуальность и боль становятся общим языком человеческого опыта.

"Мы очень рады подтвердить участие Гленн Клоуз в актерском составе фильма "Чёрный шар". Для нас будет честью работать с такой легендой, актрисой, которой мы всегда восхищались. Она прочитала проект и влюбилась в него. Мы тоже в нее влюблены", — заявили Кальво и Амброси.

Для Гленн Клоуз это будет один из немногих европейских проектов за последние годы. Её участие придаёт фильму вес и международный интерес, а сотрудничество с Альмодоваром обещает особую глубину — в духе его лучших работ, таких как "Возвращение" и "Все о моей матери".

Съёмочная команда

Оператором-постановщиком станет Грис Хордана, известная по ряду испанских артхаусных фильмов. Художник-постановщик — Роже Беллес, костюмы создаст Ана Лопес Кобос. Кастинг-директорами выступят Ева Лейра и Иоланда Серрано, которые ранее подбирали актёров для "Элиты" и "Дома Papel".

За звук в картине отвечает Родриго Мадригаль, за монтаж — Альберто Гутьеррес, композитором выступит Рауль Рефре. Хореографией займётся Белен Марти Льюч, макияжем — Марило Осуна, а причёсками — Пабло Морильяс.

А что если…

А если "Чёрный шар" станет новой классикой европейского кино, как "Поговори с ней" или "Плохое воспитание"? Для Альмодовора это шанс показать молодых режиссёров и вдохнуть жизнь в забытые тексты Лорки. Для Клоуз — возможность снова напомнить миру, что великая актриса способна удивлять даже после десятилетий в кино.

Исторический контекст

Связь с Лоркой делает проект важным культурным событием. Поэт и драматург стал символом испанской свободы и трагедии XX века. Его произведения, запрещённые после Гражданской войны, до сих пор вдохновляют режиссёров на поиски новых форм выражения страсти и боли.

FAQ

Какую роль сыграет Гленн Клоуз?

Её персонаж пока держится в секрете, но, по слухам, это ключевая фигура, соединяющая истории трёх мужчин.

Когда выйдет фильм "Чёрный шар"?

Премьера ожидается в 2026 году, вероятно, сначала на крупных европейских фестивалях.

Кто такие Los Javis?

Это дуэт молодых испанских режиссёров, прославившихся сериалами "Венено" и "Святая семья". Они известны смелыми темами и выразительным визуальным стилем.

Мифы и правда

• Миф: фильм — чисто испанский проект.

Правда: он международный — съёмки пройдут в Испании и Франции, а в актёрском составе есть американские и латиноамериканские звёзды.

• Миф: Альмодовар лично снимет фильм.

Правда: он выступает как продюсер, но его влияние на стиль и драматургию очевидно.

• Миф: сценарий полностью основан на Лорке.

Правда: в нём переплетены мотивы Лорки и современного театра Альберто Конехеро.