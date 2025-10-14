Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джеймс Нортон
Джеймс Нортон
© commons.wikimedia.org by Punting Cambridge: Website - Scudamore’s Punting Cambridge is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:59

Тень над ливерпульской четверкой: Джеймс Нортон раскроет секрет человека, стоявшего за славой The Beatles

Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles Брайана Эпштейна в фильме Сэма Мендеса

Британский актёр Джеймс Нортон, известный по фильмам "Уильям Тернер" и "Увиденное и услышанное", готовится к одной из самых ответственных ролей в своей карьере — он сыграет менеджера легендарной группы The Beatles Брайана Эпштейна. Проект поставит режиссёр Сэм Мендес, а его замысел обещает стать одной из самых масштабных музыкальных историй в кино за последние десятилетия.

Как родилась идея проекта

Сэм Мендес, обладатель премии "Оскар" за картину "Красота по-американски" и создатель военной драмы "1917", давно мечтал рассказать о феномене "ливерпульской четверки" под новым углом. Вместо одного фильма режиссёр решил снять четыре отдельные картины, каждая из которых будет сосредоточена на одном из участников группы — Джоне Ленноне, Поле Маккартни, Джордже Харрисоне и Ринго Старре. Все истории соединятся в общую вселенную, раскрывая разные стороны пути The Beatles.

По замыслу Мендеса, это не просто биографическая сага, а эмоциональное исследование того, как четыре молодых музыканта изменили культуру XX века и какой ценой досталась им слава. Выход всех картин запланирован одновременно — в апреле 2028 года, дистрибьютором выступит Sony Pictures.

Кто такой Брайан Эпштейн

Брайан Эпштейн считается одним из ключевых архитекторов успеха The Beatles. Он встретил группу в 1961 году, когда они ещё выступали в клубах Ливерпуля, и увидел в них потенциал, который не заметил никто другой. Эпштейн убедил музыкантов сменить имидж, наладил связи с лейблами и организовал первые крупные туры.

Эпштейн сопровождал The Beatles до своей смерти в 1967 году. Ему было всего 32 года, и его уход стал тяжёлым ударом для коллектива. После этого в жизни группы начался период внутренних конфликтов и перемен, который вскоре привёл к распаду.

Звёздный актёрский состав

Режиссёр собрал внушительный ансамбль исполнителей. Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, получивший мировое признание после сериала Normal People. Образ Джона Леннона воплотит Харрис Дикинсон, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, а роль Ринго Старра досталась Барри Кеогану, номинанту на "Оскар" за работу в фильме Банши Инишерина.

Помимо основной четвёрки, в картине появятся Сирша Ронан, Миа МакКенна-Брюс, Анна Саваи и Эйми Ли Вуд — им достанутся второстепенные, но важные персонажи, влияющие на судьбы музыкантов и самого Эпштейна.

Сравнение с другими биографическими фильмами о музыке

Фильм Главный герой Подход к истории Особенность
Bohemian Rhapsody Фредди Меркьюри От первого лица, героизация Акцент на личной драме
Rocketman Элтон Джон Фэнтезийный мюзикл Эмоциональная интерпретация
Elvis Элвис Пресли Эпическая драма Взгляд со стороны менеджера
The Beatles Saga (Мендес) Все участники группы Множественная перспектива Синхронный релиз четырёх фильмов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ограничиться одной точкой зрения, как это часто бывает в музыкальных байопиках.
• Последствие: искажение восприятия событий и обеднение контекста.
• Альтернатива: четыре равноправные истории, которые позволяют зрителю увидеть The Beatles глазами каждого участника.

А что если бы Эпштейн не встретил The Beatles?

Историки шоу-бизнеса единодушны: без Брайана Эпштейна The Beatles могли так и остаться ливерпульской сенсацией. Он не только выстроил их карьеру, но и придал им образ, который сделал группу символом эпохи. Отказ от кожаных курток, строгие костюмы, чёткая дисциплина — всё это элементы его менеджерской стратегии.

Сегодня эксперты музыкальной индустрии называют Эпштейна одним из первых продюсеров-брендмейкеров. Его подход к PR и имиджу стал образцом для последующих поколений артистов.

FAQ

Когда выйдет проект?
Премьера всех четырёх фильмов запланирована на апрель 2028 года.

Будет ли показана личная жизнь участников группы?
Да, каждый фильм расскажет не только о музыкальной карьере, но и о человеческих переживаниях артистов.

Почему Мендес выбрал формат четырёх фильмов, а не сериала?
Режиссёр считает, что кино обладает другой эмоциональной силой и позволяет создать более значимый художественный опыт.

Мифы и правда о The Beatles

  1. Миф: Брайан Эпштейн был просто менеджером.
    Правда: он стал настоящим стратегом группы, выстраивая их имидж и стиль общения с прессой.

  2. Миф: Мендес снимает документалку.
    Правда: это художественные фильмы с элементами драмы, а не хроника.

  3. Миф: истории музыкантов будут пересекаться.
    Правда: каждый фильм автономен, но в финале все линии сойдутся в одну точку — момент расставания группы.

Исторический контекст

1960-е стали эпохой, когда поп-культура впервые превратилась в глобальное явление. The Beatles были не просто группой, а символом перемен — от моды до мировоззрения. Их менеджер Брайан Эпштейн сыграл в этом процессе роль не меньшую, чем сами музыканты. Его решения о турне, контрактах и репертуаре задали стандарты, по которым работает индустрия до сих пор.

3 интересных факта

  1. Эпштейн сначала торговал пластинками в магазине своей семьи и случайно услышал о The Beatles от покупателя.

  2. Он настаивал, чтобы группа не курила и не пила на публике, формируя образ "приличных парней".

  3. После смерти Эпштейна Apple Corps — компания, созданная группой, — унаследовала многие его принципы управления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Источники сообщили о тайных встречах Кэти Перри и Джастина Трюдо с начала лета вчера в 16:30
От Блума к Трюдо: как Кэти Перри тайно строит роман с политиком мирового уровня

Тайный роман Кэти Перри и Джастина Трюдо стал сенсацией: как звезда и бывший премьер поддерживают отношения несмотря на плотный график.

Читать полностью » Прохор Шаляпин назвал Ольгу Серябкину эталоном женской грации вчера в 15:24
Голос свёл его с ума: певец раскрыл тайные чувства к коллеге по сцене

Прохор Шаляпин признался, кто для него является идеалом женской грации, и рассказал о своих взглядах на личные отношения с коллегами.

Читать полностью » Дженнифер Энистон рассказала о борьбе с бесплодием и отказе от усыновления вчера в 14:19
Звезда в ловушке ожиданий: как Дженнифер Энистон открыто рассказала о борьбе с бесплодием

Дженнифер Энистон откровенно рассказала о своей борьбе с бесплодием и объяснила, почему не рассматривает усыновление, несмотря на социальные ожидания.

Читать полностью » Роза Сябитова поддержала Тимура Родригеза в судебном споре об алиментах вчера в 13:28
Развод не отпускает даже после суда: Сябитова объяснила, почему Родригез не виноват в "жадности"

Роза Сябитова заступилась за Тимура Родригеза, которого критикуют за попытку сократить алименты. Почему телеведущая считает, что осуждать артиста нельзя?

Читать полностью » Джиджи Хадид публично призналась в любви Брэдли Куперу вчера в 12:21
Голливуд затаил дыхание: Джиджи Хадид больше не скрывает чувства к Брэдли Куперу

Джиджи Хадид впервые открыто призналась в любви Брэдли Куперу — не на красной дорожке, а в сторис. Что стоит за её коротким, но громким признанием?

Читать полностью » Поведение Гарри и Меган на благотворительном вечере сочли нарушением королевского этикета вчера в 11:13
Королевская страсть вышла из-под контроля: как один жест принца Гарри превратился в скандал

На благотворительном вечере принц Гарри сделал жест, вызвавший бурю споров. Что скрывается за этим моментом — любовь, неловкость или демонстрация близости?

Читать полностью » Дженнифер Лопес рассказала, как на концерте в Польше у неё распался костюм вчера в 10:02
Юбка сбежала со сцены: как Лопес превратила конфуз в шоу мирового уровня

Во время концерта в Польше Дженнифер Лопес потеряла юбку прямо на сцене, но вместо паники ответила с самоиронией — и превратила конфуз в триумф.

Читать полностью » Продюсер Бабичев заявил, что Бабкиной не хватает новых хитов и современного продюсирования вчера в 9:51
Сцена зовёт на перезагрузку: сможет ли Бабкина повторить фольклорный фурор Кадышевой

Продюсер рассказал, почему Надежде Бабкиной не хватает новых хитов и как ей вернуть интерес зумеров, не изменяя своему стилю и сценическому образу.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Музыкант D’Angelo умер в возрасте 51 года после борьбы с раком поджелудочной железы
Культура и шоу-бизнес
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Спорт и фитнес
Учёные: отказ от углеводов после тренировки замедляет восстановление мышц
Садоводство
Берёзовый дёготь и сетка надёжно защищают луковицы тюльпанов от грызунов
Еда
La Cucina Italiana: лимонно-рикоттовый пирог признан классикой неаполитанской кухни
Еда
Пражский салат с говядиной и болгарским перцем сохраняет сочность мяса при приготовлении
Садоводство
Оптимальное время сбора шиповника — с конца сентября до начала ноября, напоминают травники
Еда
Картофель Айдахо в духовке получается с тонкой хрустящей корочкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet