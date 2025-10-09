Из клуба "Каверн" — прямо в Голливуд: Миа Маккенна-Брюс возвращает эпоху The Beatles

К легендарной истории The Beatles снова приковано внимание — в Голливуде готовят беспрецедентный проект, который раскроет жизнь "ливерпульской четверки" под новым углом. Режиссёр Сэм Мендес, обладатель премии "Оскар", запускает серию из четырёх фильмов о каждом участнике группы. И теперь стало известно имя актрисы, которая сыграет первую жену Ринго Старра.

Кто такая Морин Старки

Морин Старки, урожденная Кокс, была девушкой из Ливерпуля, где и зародилась легенда о The Beatles. Она оставила школу при монастыре, чтобы стать парикмахером — профессией, которая тогда считалась одной из немногих доступных для юных ливерпулек. Вскоре судьба свела её с Ринго Старром: они познакомились в клубе "Каверн", месте, где начался путь Beatles. Именно там Морин стала не просто поклонницей, а частью близкого круга музыкантов.

Их роман быстро развивался, и уже в феврале 1965 года пара поженилась. У них родилось трое детей, но семейная жизнь оказалась непростой — известность, гастроли, постоянное внимание публики. После десяти лет брака супруги развелись, однако сохранили уважительные отношения и совместно воспитывали детей. В 1994 году Морин умерла от лейкемии в возрасте 48 лет. В память о ней Пол Маккартни посвятил песню "Little Willow".

Кого выбрали на роль

Роль Морин досталась британской актрисе Мие Маккенна-Брюс. Молодая звезда уже известна по фильму How to Have Sex и сериалу Persuasion. Её участие стало неожиданностью для поклонников, ведь Мендес тщательно скрывал детали кастинга. Известно, что режиссёр делает ставку не на громкие имена, а на актёров, способных передать характер и атмосферу 60-х.

"Миа обладает редкой искренностью и внутренней силой — именно тем, что нужно для роли Морин", — отметил представитель продюсерской группы.

Состав звёздного ансамбля

В проекте задействованы и другие громкие имена. Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни — жену и музу Пола, а самого музыканта воплотит Пол Мескал. В образах Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра предстанут Харрисон Дикинсон, Джозеф Куинн и Барри Кеоган соответственно. Все четыре актёра — представители новой волны британского кино, которых Мендес собрал в одном проекте не случайно. Он намерен показать историю группы через призму молодости, страсти и идеализма.

Концепция четырёх фильмов

Каждая картина расскажет о своём участнике The Beatles — от юности в Ливерпуле до распада группы. По задумке Мендеса, фильмы будут связаны между собой сюжетно и визуально, создавая единое полотно. Все части выйдут одновременно — в апреле 2028 года. Такой формат уникален: зрители смогут увидеть полную картину легенды, не дожидаясь продолжений годами.

Производством займётся Sony Pictures, получившая исключительные права на использование музыки и биографических материалов группы. Это первый случай, когда представители всех четырёх битлов официально одобрили биографический проект. Маккартни и Старр лично дали согласие, а семьи покойных Джона Леннона и Джорджа Харрисона поддержали идею.

Исторический контекст

The Beatles — больше, чем музыкальная группа. Это культурный феномен, сформировавший облик второй половины XX века. Их песни звучали в каждом доме, а влияние ощущается до сих пор — от моды и дизайна до философии и искусства. За десять лет совместной работы они выпустили 13 студийных альбомов и создали более 200 песен, многие из которых стали вечной классикой.

История группы не раз становилась темой фильмов, но ни один не имел доступа к оригинальным записям и личным архивам участников. Мендес исправляет эту несправедливость, создавая не просто байопик, а художественную хронику эпохи, в которой родился культ The Beatles.

А что если…

Что если проект Мендеса станет не просто байопиком, а новой формой музыкального повествования? В эпоху сериалов и стримингов он фактически создаёт "кинематографическую антологию", где каждый фильм раскрывает одну грань легенды. В этом есть риск — но и шанс задать новый стандарт для жанра.

FAQ

Когда выйдут фильмы о The Beatles?

Премьера всех четырёх частей запланирована на апрель 2028 года.

Кто играет участников группы?

Джона Леннона — Харрисон Дикинсон, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, Пола Маккартни — Пол Мескал, Ринго Старра — Барри Кеоган.

Почему проект считается уникальным?

Потому что семьи и сами участники предоставили полные права на использование музыки и биографических материалов.

Кого сыграет Миа Маккенна-Брюс?

Она исполнит роль Морин Старки, первой жены Ринго Старра.

Будет ли звучать оригинальная музыка The Beatles?

Да, Sony Pictures получила лицензию на использование оригинальных записей.

Мифы и правда

Миф: Сэм Мендес снимает документальный сериал.

Правда: Это четыре художественных фильма с актёрами, объединённые общей концепцией.

Миф: Музыка The Beatles больше не лицензируется.

Правда: Права предоставлены специально для этого проекта — впервые за всю историю.

Миф: Мендес покажет конфликт и распад группы в деталях.

Правда: Режиссёр акцентирует внимание на человеческих историях и творчестве, а не на скандалах.

Три интересных факта

• Все четыре фильма будут сниматься параллельно, чтобы сохранить визуальное единство.

• Оператором выступит Роджер Дикинс, работавший с Мендесом над "1917".

• Песни будут звучать в оригинальном исполнении, но с ремастером, сделанным специально для проекта.

Итог

Сэм Мендес взялся за задачу, к которой не решались десятилетиями. Он превращает историю The Beatles в масштабный кинематографический эпос — с уважением, вниманием к деталям и любовью к людям, изменившим музыку навсегда. Участие Мии Маккенна-Брюс лишь подчеркивает: проект нацелен не на эффект, а на эмоцию, ту самую, что всегда была сердцем творчества "четвёрки".