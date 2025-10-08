Она между ними стояла: Сирша Ронан перевоплотится в женщину, изменившую историю группы The Beatles
Сэму Мендесу удалось то, что долго казалось невозможным: получить полное одобрение семей участников The Beatles на создание художественного проекта о группе. Режиссёр, известный по фильмам "Дорога перемен" и "Красота по-американски", объявил о масштабной задумке — четырёх биографических лентах, каждая из которых расскажет историю одного участника легендарной четвёрки.
Главной неожиданностью кастинга стало участие Сирши Ронан, которая сыграет Линду Маккартни — фотографа, музыканта и жену Пола Маккартни. Deadline подтвердил, что актриса уже подписала контракт, однако пока неясно, появится ли она во всех фильмах или только в части, посвящённой Маккартни.
Звёздный актёрский состав
Пол Маккартни в проекте воплотит Пол Мескал, получивший известность после драмы "Нормальные люди" и "Все мы незнакомцы". Джона Леннона сыграет Харрисон Дикинсон, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, а Ринго Старра — Барри Кеоган. Такая команда обещает редкое сочетание молодости и актёрской силы.
Интересно, что Ронан и Мескал уже работали вместе — в 2023 году они исполнили главные роли в драме Гарта Дэвиса "Недруг". Их экранная химия тогда получила высокие оценки критиков, поэтому поклонники с нетерпением ждут их нового дуэта.
Четыре взгляда — одна легенда
Главная идея Мендеса состоит в том, чтобы показать историю The Beatles не как общий путь, а как четыре отдельных биографии, сплетённых между собой. Каждый фильм будет представлять события глазами одного из музыкантов, что позволит увидеть одни и те же моменты под разными углами.
Режиссёр подчеркнул, что именно такая форма поможет "понять внутреннюю динамику группы, где дружба, слава и творчество переплетались с ревностью, усталостью и поиском себя".
"Мы привыкли видеть The Beatles как единое целое, но я хочу показать, какими они были на самом деле — людьми, каждый со своим характером, страхами и мечтами", — отметил режиссёр Сэм Мендес.
Историческое разрешение
Проект станет первым официальным байопиком о The Beatles, получившим благословение самих музыкантов и наследников покойных Леннона и Харрисона. Это означает, что в фильмах прозвучат оригинальные композиции группы, а сценаристы смогут использовать подлинные события и материалы из личных архивов.
Компания Sony Pictures займётся прокатом всех четырёх фильмов. Их премьера запланирована на апрель 2028 года — к этому времени исполнится ровно 65 лет со дня выхода дебютного сингла группы Love Me Do.
А что если…
Интересно пофантазировать, что произойдёт, если каждый из фильмов получит самостоятельную жизнь. Вероятно, поклонники смогут спорить, чей взгляд оказался ближе к истине: романтичный Пола, бунтарский Джона, созерцательный Джорджа или ироничный Ринго. Такой подход может превратить проект Мендеса в киновселенную, посвящённую The Beatles, — редкий пример, когда музыкальная история получает форму драматического сериала на большом экране.
Интересные факты
-
Сценарий разрабатывается при участии историка музыки и консультантов, работавших над документальными фильмами о The Beatles.
-
Сэм Мендес уже несколько лет собирал разрешения от всех сторон — процесс оказался не менее сложным, чем съёмки.
-
Сирша Ронан известна своим музыкальным вкусом: она неоднократно снималась в клипах и участвовала в музыкальных проектах в Ирландии.
Исторический контекст
The Beatles навсегда изменили мир музыки, став символом 1960-х. С их приходом поп-культура обрела новую форму: пластинки группы расходились миллионными тиражами, а концерты превращались в массовые события. После распада коллектива в 1970 году интерес к ним не угас — напротив, каждая новая экранизация или документальный фильм становился культурным событием.
FAQ
Когда выйдет фильм о The Beatles?
Все четыре картины планируется выпустить одновременно в апреле 2028 года.
Будет ли использоваться оригинальная музыка группы?
Да, проект получил полные права на композиции The Beatles и личные материалы музыкантов.
Появится ли Сирша Ронан во всех частях?
Пока это не подтверждено.
Кто играет Джона Леннона?
Его образ воплотит Харрисон Дикинсон — один из самых заметных молодых актёров Британии.
Почему проект разделён на четыре фильма?
Мендес хочет показать разные взгляды участников на одни и те же события, создавая мозаичную структуру повествования.
Мифы и правда
-
Миф: фильмы о The Beatles уже существовали.
Правда: до этого ни один художественный проект не получал официального одобрения семьи участников.
-
Миф: истории группы нечего добавить.
Правда: у каждого участника были личные конфликты, сомнения и переживания, которые редко обсуждались публично.
-
Миф: подобные проекты — лишь способ заработать.
Правда: Мендес намерен создать глубокое, уважительное исследование эпохи, а не просто биографию.
Итог
Фильмы Сэма Мендеса о The Beatles обещают стать не просто байопиком, а эмоциональной хроникой дружбы, творчества и взросления. С участием Сирши Ронан, Пола Мескала и других звёзд британского кино проект способен подарить зрителям новый взгляд на самую знаменитую группу XX века.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru