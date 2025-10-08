Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сирша Ронан
Сирша Ронан
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:58

Она между ними стояла: Сирша Ронан перевоплотится в женщину, изменившую историю группы The Beatles

Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в новом проекте Сэма Мендеса о The Beatles

Сэму Мендесу удалось то, что долго казалось невозможным: получить полное одобрение семей участников The Beatles на создание художественного проекта о группе. Режиссёр, известный по фильмам "Дорога перемен" и "Красота по-американски", объявил о масштабной задумке — четырёх биографических лентах, каждая из которых расскажет историю одного участника легендарной четвёрки.

Главной неожиданностью кастинга стало участие Сирши Ронан, которая сыграет Линду Маккартни — фотографа, музыканта и жену Пола Маккартни. Deadline подтвердил, что актриса уже подписала контракт, однако пока неясно, появится ли она во всех фильмах или только в части, посвящённой Маккартни.

Звёздный актёрский состав

Пол Маккартни в проекте воплотит Пол Мескал, получивший известность после драмы "Нормальные люди" и "Все мы незнакомцы". Джона Леннона сыграет Харрисон Дикинсон, Джорджа ХаррисонаДжозеф Куинн, а Ринго СтарраБарри Кеоган. Такая команда обещает редкое сочетание молодости и актёрской силы.

Интересно, что Ронан и Мескал уже работали вместе — в 2023 году они исполнили главные роли в драме Гарта Дэвиса "Недруг". Их экранная химия тогда получила высокие оценки критиков, поэтому поклонники с нетерпением ждут их нового дуэта.

Четыре взгляда — одна легенда

Главная идея Мендеса состоит в том, чтобы показать историю The Beatles не как общий путь, а как четыре отдельных биографии, сплетённых между собой. Каждый фильм будет представлять события глазами одного из музыкантов, что позволит увидеть одни и те же моменты под разными углами.

Режиссёр подчеркнул, что именно такая форма поможет "понять внутреннюю динамику группы, где дружба, слава и творчество переплетались с ревностью, усталостью и поиском себя".

"Мы привыкли видеть The Beatles как единое целое, но я хочу показать, какими они были на самом деле — людьми, каждый со своим характером, страхами и мечтами", — отметил режиссёр Сэм Мендес.

Историческое разрешение

Проект станет первым официальным байопиком о The Beatles, получившим благословение самих музыкантов и наследников покойных Леннона и Харрисона. Это означает, что в фильмах прозвучат оригинальные композиции группы, а сценаристы смогут использовать подлинные события и материалы из личных архивов.

Компания Sony Pictures займётся прокатом всех четырёх фильмов. Их премьера запланирована на апрель 2028 года — к этому времени исполнится ровно 65 лет со дня выхода дебютного сингла группы Love Me Do.

А что если…

Интересно пофантазировать, что произойдёт, если каждый из фильмов получит самостоятельную жизнь. Вероятно, поклонники смогут спорить, чей взгляд оказался ближе к истине: романтичный Пола, бунтарский Джона, созерцательный Джорджа или ироничный Ринго. Такой подход может превратить проект Мендеса в киновселенную, посвящённую The Beatles, — редкий пример, когда музыкальная история получает форму драматического сериала на большом экране.

Интересные факты

  1. Сценарий разрабатывается при участии историка музыки и консультантов, работавших над документальными фильмами о The Beatles.

  2. Сэм Мендес уже несколько лет собирал разрешения от всех сторон — процесс оказался не менее сложным, чем съёмки.

  3. Сирша Ронан известна своим музыкальным вкусом: она неоднократно снималась в клипах и участвовала в музыкальных проектах в Ирландии.

Исторический контекст

The Beatles навсегда изменили мир музыки, став символом 1960-х. С их приходом поп-культура обрела новую форму: пластинки группы расходились миллионными тиражами, а концерты превращались в массовые события. После распада коллектива в 1970 году интерес к ним не угас — напротив, каждая новая экранизация или документальный фильм становился культурным событием.

FAQ

Когда выйдет фильм о The Beatles?
Все четыре картины планируется выпустить одновременно в апреле 2028 года.

Будет ли использоваться оригинальная музыка группы?
Да, проект получил полные права на композиции The Beatles и личные материалы музыкантов.

Появится ли Сирша Ронан во всех частях?
Пока это не подтверждено.

Кто играет Джона Леннона?
Его образ воплотит Харрисон Дикинсон — один из самых заметных молодых актёров Британии.

Почему проект разделён на четыре фильма?
Мендес хочет показать разные взгляды участников на одни и те же события, создавая мозаичную структуру повествования.

Мифы и правда

  • Миф: фильмы о The Beatles уже существовали.
    Правда: до этого ни один художественный проект не получал официального одобрения семьи участников.

  • Миф: истории группы нечего добавить.
    Правда: у каждого участника были личные конфликты, сомнения и переживания, которые редко обсуждались публично.

  • Миф: подобные проекты — лишь способ заработать.
    Правда: Мендес намерен создать глубокое, уважительное исследование эпохи, а не просто биографию.

Итог

Фильмы Сэма Мендеса о The Beatles обещают стать не просто байопиком, а эмоциональной хроникой дружбы, творчества и взросления. С участием Сирши Ронан, Пола Мескала и других звёзд британского кино проект способен подарить зрителям новый взгляд на самую знаменитую группу XX века.

