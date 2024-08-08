У Трампа на сентябрь серьезные планы: по крайней мере три раунда дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о своем намерении провести три раунда дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис в сентябре.
На пресс-конференции во Флориде Трамп подчеркнул важность проведения дебатов для избирательной кампании. Он рассказал, что уже достиг договоренностей с телеканалами Fox News, NBC News и ABC News о проведении дебатов 4, 10 и 25 сентября соответственно.
Трамп признал, что некоторые детали еще нуждаются в уточнении, а также необходимо получить согласие Харрис на участие в дебатах. Он выразил сомнения в компетентности Харрис и ее способности отвечать на вопросы, но, тем не менее, с нетерпением ждет дебатов, считая, что они помогут прояснить позиции кандидатов.
Ранее сообщалось о трудностях в согласовании даты проведения дебатов между кандидатами. Харрис настаивала на проведении дебатов 10 сентября на телеканале ABC, как это было запланировано до того, как она стала кандидатом от демократов вместо Джо Байдена. Трамп, однако, счел эту договоренность утратившей силу.
Несколько дней назад он предложил провести дебаты в начале сентября на телеканале Fox News, но предвыборный штаб Харрис отклонил это предложение.
Напомним, что выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ The White House
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