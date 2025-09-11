Забытая коллекция раскрывает: морские черепахи мелового периода были куда ближе, чем думали

Что если забытая в шкафу коллекция может изменить наши представления о древних морских обитателях? Именно так и случилось с недавно описанным видом черепах Craspedochelys renzi, окаменелости которого нашли в Колумбии. Это открытие проливает свет на эволюцию талассохелид — загадочной группы морских черепах юрского и мелового периодов.

Удивительная находка из 1950-х и её значение

Образец Craspedochelys renzi был впервые обнаружен швейцарским геологом Отто Ренцом в 1950-х годах во время экспедиции в департамент Гуахира, регион Кунья-де-Куиса. Он включал частичную раковину длиной 25,5 см и шириной 23,1 см, а также кости задних конечностей и хвостовые позвонки.

Однако более 60 лет этот уникальный экземпляр хранился в коллекции Музея естественной истории в Базеле, оставаясь незамеченным. Только недавно палеонтологи вновь обратились к нему.

Кто такие талассохелидии и почему они важны?

Талассохелидии — это группа морских черепах, живших в юрском и меловом периодах. Они адаптировались к жизни в морях и прибрежных зонах, хотя происходили из разных эволюционных линий.

"На протяжении всей своей эволюции различные неродственные группы черепах выработали адаптации к жизни в морской и прибрежной среде", — отметил Эдвин-Альберто Кадена, палеонтолог из Университета Росарио и Смитсоновского института.

Внутри талассохелид выделяют три семейства: Eurysternidae, Plesiochelyidae и Thalassemydidae. Из них плезиохелииды — одни из самых разнообразных, включающие не менее десяти видов в четырёх родах: Craspedochelys, Plesiochelys, Portlandemys и Tropidemys.

Особенности Craspedochelys renzi и его ареал

Раковины плезиохелиид отличаются крупными размерами (карапакс длиной 40-55 см), отсутствием родничков у взрослых и наличием костного моста с центральным пластральным родничком.

Craspedochelys renzi жил в готеривском ярусе раннего мелового периода, примерно 132-125 миллионов лет назад. Его находка стала самой молодой из известных талассохелид и лишь второй за пределами Европы, расширяя географию этих древних черепах до северной Гондваны.

"Открытие Craspedochelys renzi представляет значительный вклад в понимание талассохелидовых, особенно плезиохелиевых, черепах, расширяя их ареал и временной диапазон", — говорят исследователи.

Это подчеркивает важность пересмотра исторических коллекций и демонстрирует, какой потенциал скрывают малоизученные регионы, например север Южной Америки.

Кроме того, находка помогает пролить свет на сложную палеобиогеографическую историю прибрежных и морских черепах раннего мела, а также на спорные вопросы филогенетики внутри Thalassochelydia. Эти темы требуют дальнейших исследований.