Как сэкономить на зимнем отдыхе в Таиланде: секрет — в выборе города вылета

Зимой многие россияне задумываются о путешествии в тёплые страны, и одним из самых популярных направлений остаётся Таиланд. Однако отдых там уже не назвать бюджетным вариантом. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, сколько в среднем обойдутся чартерные туры на зиму 2025-2026 годов, и картина оказалась не самой радужной для тех, кто надеялся на доступные цены.

Стоимость туров из разных регионов

Самые привлекательные предложения ждут жителей Восточной Сибири. Так, у тех, кто собирается отправиться в путешествие из Иркутска, поездка на двоих обойдётся примерно от 150 тыс. рублей за 11-12 ночей. Для сравнения: из Красноярска стартовые цены составляют около 177 тыс. рублей, а из Хабаровска — от 187 тыс.

Жители Новосибирска должны быть готовы заплатить минимум 194 тыс. рублей за аналогичный тур. Для тех, кто планирует вылетать из Екатеринбурга, стоимость стартует от 199 тыс. рублей.

Где дороже всего

Наиболее затратным отдых в Таиланде окажется для жителей европейской части России. Так, вылет из Москвы обойдётся не менее чем в 204 тыс. рублей. Жителям Казани придётся выложить от 211 тыс., а петербуржцам — и вовсе от 215 тыс. рублей. Таким образом, разница в цене между Сибирью и столицей достигает 50-60 тыс. рублей.

Причина проста: чем дальше регион от курортов Таиланда, тем выгоднее строятся полётные программы. Авиакомпании и туроператоры формируют пакеты исходя из загруженности рейсов и логистики, поэтому в Сибири итоговые цены на чартеры оказываются доступнее, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Почему Таиланд так популярен

Несмотря на рост цен, Таиланд остаётся одним из лидеров среди зимних направлений. У этого есть несколько причин:

Тёплый климат: с ноября по март в стране сухой сезон, комфортный для отдыха у моря. Разнообразие курортов: от шумного Паттайи и оживлённого Пхукета до уединённых уголков на Самуи. Богатая экскурсионная программа: древние храмы, национальные парки, рынки и колоритная кухня. Развитая инфраструктура: отельная база Таиланда подходит и для бюджетного отдыха, и для премиального сегмента.

Благодаря этим преимуществам многие туристы готовы мириться с ростом стоимости туров, ведь в обмен они получают полноценный отдых в тропиках.

Дополнительные расходы

Важно учитывать, что стоимость путёвки — это лишь основа бюджета поездки. Туристам стоит предусмотреть траты на экскурсии, транспорт внутри страны, питание вне отеля и покупки. В среднем к сумме тура можно смело прибавлять ещё 30-40% для комфортного отдыха без ограничений.

Кроме того, с 2026 года в Таиланде вводится туристический сбор. Его размер пока окончательно не утверждён, но власти страны планируют использовать поступления на развитие инфраструктуры и улучшение качества обслуживания гостей. Для российских туристов это станет ещё одной статьёй расходов.

Перспективы на будущее

Эксперты отмечают, что в ближайшее время ожидать снижения цен не стоит. Высокий интерес к направлению и стабильный спрос поддерживают стоимость на высоком уровне. Туроператоры формируют чартерные программы с учётом того, что места раскупаются быстро, особенно на новогодние даты.

Тем не менее рынок может предложить варианты для экономии. Например, выгоднее бронировать поездки заранее, чем ждать "горящих" туров. Также стоит рассматривать вылеты не только из столицы, но и из регионов, где цены заметно ниже.