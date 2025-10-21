Вьетнам дешевле, Таиланд комфортнее: как не ошибиться с зимовкой
Российский тревел-блогер Алексей Кутовой рассказал в своём блоге на платформе "Дзен", как выбрать место для зимовки между двумя самыми популярными азиатскими направлениями — Вьетнамом и Таиландом. По словам путешественника, эти страны нередко кажутся похожими, но на деле предлагают совершенно разный опыт.
Климат и сезоны: где теплее и комфортнее
Кутовой отметил, что Таиланд - идеальное направление для зимнего отдыха. С ноября по март по всей стране длится высокий сезон: температура днём превышает +30 °C, а по вечерам опускается лишь до +25 °C. Влажность умеренная, море тёплое, и даже ночные прогулки не требуют дополнительной одежды.
Во Вьетнаме климат заметно разнообразнее. Комфортно себя чувствовать зимой можно только на юге страны — в районах Нячанга, Фантхьета и Фукуока. Север же в это время года может удивить прохладой, дождями и сильным ветром. Поэтому для длительной зимовки путешественник советует выбирать именно южную часть страны.
"Во Вьетнаме в декабре можно ходить в шортах только на юге. В Ханое или Дананге в это время туристы уже надевают кофты и ветровки", — подчеркнул Алексей Кутовой.
Цены и жильё: где дешевле жить
Вьетнам уверенно выигрывает по стоимости жизни. По словам блогера, номер в недорогом отеле можно снять за 800-1500 рублей в сутки, в более комфортной гостинице — за 2500-3500 рублей. Квартира-студия у моря обойдётся примерно в 30-50 тысяч рублей в месяц.
В Таиланде цены выше почти на треть. Минимальная стоимость проживания — от 1300 рублей за ночь, трёхзвёздочные отели — 3000-4500 рублей, а аренда квартиры рядом с пляжем — 45-60 тысяч рублей в месяц.
Для тех, кто планирует долгую зимовку, такие различия становятся ощутимыми: за три месяца проживания можно сэкономить сумму, эквивалентную цене авиабилета туда и обратно.
Атмосфера и аутентичность
Кутовой отметил, что Вьетнам сохраняет особую самобытность. Здесь турист чувствует себя ближе к местной культуре, встречает меньше европейцев и больше бытовых деталей, которые напоминают о настоящей Азии. Однако вместе с этим приходится мириться с языковым барьером, хаотичным движением, шумом и непривычным укладом жизни.
"Вьетнам понравится тем, кто готов к приключениям и не пугается бытовых мелочей — от шумных мотобайков до отсутствия привычного кофе "с собой"", — пояснил блогер.
Таиланд, напротив, предлагает комфорт, порядок и высокий уровень сервиса. Здесь туристическая инфраструктура отточена до мелочей, персонал говорит по-английски, а в кафе и магазинах всё устроено привычным образом. Поэтому страну чаще выбирают те, кто впервые едет в Юго-Восточную Азию и хочет плавно войти в местный ритм.
Сравнение Вьетнама и Таиланда
|Параметр
|Вьетнам
|Таиланд
|Климат зимой
|Комфортно только на юге
|Тёпло и солнечно по всей стране
|Цены на жильё
|Ниже на 25-30%
|Выше, но больше выбор
|Инфраструктура
|Простая, местная
|Развитая, ориентирована на туристов
|Атмосфера
|Аутентичная, колоритная
|Комфортная, "посткарточная"
|Языковой барьер
|Сложнее общаться
|Большинство говорит по-английски
Советы шаг за шагом
-
Определите цель поездки. Если нужен комфорт и спокойствие — выбирайте Таиланд. Если хочется приключений и недорогой жизни — Вьетнам.
-
Планируйте бюджет. Учтите расходы не только на жильё, но и на питание, транспорт и визовые сборы.
-
Проверьте климатические зоны. Южный Вьетнам зимой комфортен, а север — прохладный. В Таиланде разница температур минимальна.
-
Арендуйте жильё заранее. В высокий сезон хорошие варианты быстро разбирают.
-
Освойте базовые фразы. Во Вьетнаме знание пары слов на местном языке вызывает уважение у жителей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ехать во Вьетнам зимой на север.
→ Последствие: холод, ветер, серое море.
→ Альтернатива: выбрать юг — Нячанг, Фукуок или Фантхьет.
• Ошибка: ориентироваться только на цену жилья.
→ Последствие: низкое качество, проблемы с удобствами.
→ Альтернатива: проверять рейтинги и отзывы перед бронированием.
• Ошибка: ожидать от Вьетнама уровень сервиса как в Таиланде.
→ Последствие: культурный шок.
→ Альтернатива: воспринимать Вьетнам как страну для опытных путешественников.
А что если…
А что если обе страны — просто две стороны одной медали? Таиланд предлагает уют и туристическую предсказуемость, а Вьетнам — энергию и ощущение открытий. Многие опытные путешественники совмещают отдых: проводят зиму во Вьетнаме, а потом переезжают в Таиланд, чтобы сменить обстановку и климат.
Плюсы и минусы зимовки
|Страна
|Плюсы
|Минусы
|Вьетнам
|Низкие цены, аутентичность, спокойный ритм жизни
|Хаотичный трафик, языковой барьер, неравномерный климат
|Таиланд
|Развитая инфраструктура, сервис, пляжи, удобство
|Более дорогой отдых, популярность у туристов
FAQ
Где дешевле зимовать — во Вьетнаме или в Таиланде?
Во Вьетнаме — примерно на 25-30 % дешевле по жилью и питанию.
Какую страну выбрать для первой зимовки?
Для новичков лучше подойдёт Таиланд: он комфортен, понятен и безопасен.
Можно ли во Вьетнаме прожить месяц на 100 тысяч рублей?
Да, при умеренных тратах и выборе жилья среднего класса — вполне реально.
Мифы и правда
• Миф: Таиланд и Вьетнам одинаковы по климату.
Правда: во Вьетнаме зима тёплая только на юге, север холоден и дождлив.
• Миф: во Вьетнаме плохо с интернетом.
Правда: в крупных городах и на курортах скорость стабильная, но связь может пропадать в глубинке.
• Миф: Таиланд слишком дорог.
Правда: при долгосрочной аренде и местных кафе цены умеренные, особенно вне туристических центров.
Исторический контекст
Вьетнам активно развивает туризм только последние два десятилетия, тогда как Таиланд начал принимать массовые потоки путешественников ещё в 1980-х. Это объясняет разницу в инфраструктуре и уровне сервиса. Сегодня Вьетнам идёт по тому же пути, что и Таиланд двадцать лет назад — с теми же ошибками, но и с тем же потенциалом.
Интересные факты
-
В Таиланде более 40 % ВВП формируется за счёт туризма.
-
Вьетнам входит в топ-5 самых дешёвых стран Азии для фрилансеров.
-
По статистике, каждый третий российский зимовщик в Азии хотя бы раз менял Таиланд на Вьетнам.
