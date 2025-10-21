Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Самуи, пляж Корал Коув
© commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Вьетнам дешевле, Таиланд комфортнее: как не ошибиться с зимовкой

Путешественник Алексей Кутовой объяснил, почему Вьетнам выгоднее Таиланда для длительного отдыха

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой рассказал в своём блоге на платформе "Дзен", как выбрать место для зимовки между двумя самыми популярными азиатскими направлениями — Вьетнамом и Таиландом. По словам путешественника, эти страны нередко кажутся похожими, но на деле предлагают совершенно разный опыт.

Климат и сезоны: где теплее и комфортнее

Кутовой отметил, что Таиланд - идеальное направление для зимнего отдыха. С ноября по март по всей стране длится высокий сезон: температура днём превышает +30 °C, а по вечерам опускается лишь до +25 °C. Влажность умеренная, море тёплое, и даже ночные прогулки не требуют дополнительной одежды.

Во Вьетнаме климат заметно разнообразнее. Комфортно себя чувствовать зимой можно только на юге страны — в районах Нячанга, Фантхьета и Фукуока. Север же в это время года может удивить прохладой, дождями и сильным ветром. Поэтому для длительной зимовки путешественник советует выбирать именно южную часть страны.

"Во Вьетнаме в декабре можно ходить в шортах только на юге. В Ханое или Дананге в это время туристы уже надевают кофты и ветровки", — подчеркнул Алексей Кутовой.

Цены и жильё: где дешевле жить

Вьетнам уверенно выигрывает по стоимости жизни. По словам блогера, номер в недорогом отеле можно снять за 800-1500 рублей в сутки, в более комфортной гостинице — за 2500-3500 рублей. Квартира-студия у моря обойдётся примерно в 30-50 тысяч рублей в месяц.

В Таиланде цены выше почти на треть. Минимальная стоимость проживания — от 1300 рублей за ночь, трёхзвёздочные отели — 3000-4500 рублей, а аренда квартиры рядом с пляжем — 45-60 тысяч рублей в месяц.

Для тех, кто планирует долгую зимовку, такие различия становятся ощутимыми: за три месяца проживания можно сэкономить сумму, эквивалентную цене авиабилета туда и обратно.

Атмосфера и аутентичность

Кутовой отметил, что Вьетнам сохраняет особую самобытность. Здесь турист чувствует себя ближе к местной культуре, встречает меньше европейцев и больше бытовых деталей, которые напоминают о настоящей Азии. Однако вместе с этим приходится мириться с языковым барьером, хаотичным движением, шумом и непривычным укладом жизни.

"Вьетнам понравится тем, кто готов к приключениям и не пугается бытовых мелочей — от шумных мотобайков до отсутствия привычного кофе "с собой"", — пояснил блогер.

Таиланд, напротив, предлагает комфорт, порядок и высокий уровень сервиса. Здесь туристическая инфраструктура отточена до мелочей, персонал говорит по-английски, а в кафе и магазинах всё устроено привычным образом. Поэтому страну чаще выбирают те, кто впервые едет в Юго-Восточную Азию и хочет плавно войти в местный ритм.

Сравнение Вьетнама и Таиланда

Параметр Вьетнам Таиланд
Климат зимой Комфортно только на юге Тёпло и солнечно по всей стране
Цены на жильё Ниже на 25-30% Выше, но больше выбор
Инфраструктура Простая, местная Развитая, ориентирована на туристов
Атмосфера Аутентичная, колоритная Комфортная, "посткарточная"
Языковой барьер Сложнее общаться Большинство говорит по-английски

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель поездки. Если нужен комфорт и спокойствие — выбирайте Таиланд. Если хочется приключений и недорогой жизни — Вьетнам.

  2. Планируйте бюджет. Учтите расходы не только на жильё, но и на питание, транспорт и визовые сборы.

  3. Проверьте климатические зоны. Южный Вьетнам зимой комфортен, а север — прохладный. В Таиланде разница температур минимальна.

  4. Арендуйте жильё заранее. В высокий сезон хорошие варианты быстро разбирают.

  5. Освойте базовые фразы. Во Вьетнаме знание пары слов на местном языке вызывает уважение у жителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать во Вьетнам зимой на север.
Последствие: холод, ветер, серое море.
Альтернатива: выбрать юг — Нячанг, Фукуок или Фантхьет.

Ошибка: ориентироваться только на цену жилья.
Последствие: низкое качество, проблемы с удобствами.
Альтернатива: проверять рейтинги и отзывы перед бронированием.

Ошибка: ожидать от Вьетнама уровень сервиса как в Таиланде.
Последствие: культурный шок.
Альтернатива: воспринимать Вьетнам как страну для опытных путешественников.

А что если…

А что если обе страны — просто две стороны одной медали? Таиланд предлагает уют и туристическую предсказуемость, а Вьетнам — энергию и ощущение открытий. Многие опытные путешественники совмещают отдых: проводят зиму во Вьетнаме, а потом переезжают в Таиланд, чтобы сменить обстановку и климат.

Плюсы и минусы зимовки

Страна Плюсы Минусы
Вьетнам Низкие цены, аутентичность, спокойный ритм жизни Хаотичный трафик, языковой барьер, неравномерный климат
Таиланд Развитая инфраструктура, сервис, пляжи, удобство Более дорогой отдых, популярность у туристов

FAQ

Где дешевле зимовать — во Вьетнаме или в Таиланде?
Во Вьетнаме — примерно на 25-30 % дешевле по жилью и питанию.

Какую страну выбрать для первой зимовки?
Для новичков лучше подойдёт Таиланд: он комфортен, понятен и безопасен.

Можно ли во Вьетнаме прожить месяц на 100 тысяч рублей?
Да, при умеренных тратах и выборе жилья среднего класса — вполне реально.

Мифы и правда

Миф: Таиланд и Вьетнам одинаковы по климату.
Правда: во Вьетнаме зима тёплая только на юге, север холоден и дождлив.

Миф: во Вьетнаме плохо с интернетом.
Правда: в крупных городах и на курортах скорость стабильная, но связь может пропадать в глубинке.

Миф: Таиланд слишком дорог.
Правда: при долгосрочной аренде и местных кафе цены умеренные, особенно вне туристических центров.

Исторический контекст

Вьетнам активно развивает туризм только последние два десятилетия, тогда как Таиланд начал принимать массовые потоки путешественников ещё в 1980-х. Это объясняет разницу в инфраструктуре и уровне сервиса. Сегодня Вьетнам идёт по тому же пути, что и Таиланд двадцать лет назад — с теми же ошибками, но и с тем же потенциалом.

Интересные факты

  1. В Таиланде более 40 % ВВП формируется за счёт туризма.

  2. Вьетнам входит в топ-5 самых дешёвых стран Азии для фрилансеров.

  3. По статистике, каждый третий российский зимовщик в Азии хотя бы раз менял Таиланд на Вьетнам.

