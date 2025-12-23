Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:01

Власти Таиланда сняли интригу перед сезоном: правила въезда для россиян не ужесточают

Таиланд сохранил безвизовый въезд для россиян на 60 дней в 2026 — МИД Таиланда

Решение таиландских властей по визовым правилам для россиян на следующий год сняло один из ключевых вопросов туристического сезона. Несмотря на обсуждения возможного ужесточения режима въезда, условия для граждан России решено оставить без изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора департамента информации и пресс-секретаря МИД Таиланда Никондета Пхалангкуна.

Безвизовый режим без изменений

В 2026 году срок безвизового пребывания российских туристов в Таиланде составит 60 дней. Это правило будет действовать в прежнем виде и не предполагает корректировок, несмотря на усиление внимания властей к миграционным процедурам. Решение было принято на уровне официальных структур таиландского внешнеполитического ведомства.

В МИД Таиланда подчеркнули, что страна по-прежнему заинтересована в туристах из России. По словам представителя ведомства, россиянам рады, а действующий режим въезда рассматривается как удобный и сбалансированный формат для путешественников.

Контроль и туристический поток

Ужесточение контроля за соблюдением правил безвизового пребывания, о котором ранее сообщали власти, не связано с гражданами отдельных государств. Никондет Пхалангкун отметил, что речь идёт об общих мерах, которые распространяются на всех иностранных туристов без исключения. Эти действия направлены на соблюдение действующих норм, а не на их пересмотр.

Сохранение 60-дневного срока без визы совпадает с прогнозами по росту турпотока из России. Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года количество поездок россиян в Таиланд может установить новый исторический рекорд. Ожидается, что показатель достигнет 1,85-1,9 млн поездок, что подтверждает высокий интерес к направлению и значимость принятых решений.

