Три года откладывали — теперь решили всерьёз: Таиланд готовится брать деньги с туристов

Правительство Таиланда снова подняло тему введения туристического сбора. На этот раз речь идет о фиксированном налоге для всех гостей страны в размере 300 батов, что эквивалентно примерно 760 рублям. Министр туризма и спорта Атхакорн Сирилатаякорн заявил, что этот шаг планируется официально закрепить в течение первых четырех месяцев работы нового кабинета министров.

Власти объясняют введение сбора необходимостью финансировать безопасность иностранных граждан, расширять программы медицинского страхования и развивать туристическую инфраструктуру. При этом чиновники понимают: дополнительная плата может вызвать вопросы у путешественников, ведь даже незначительные расходы отражаются на общем бюджете поездки.

"Нововведение может вызвать беспокойство туристов из-за роста затрат на поездку", — заявил министр туризма и спорта Атхакорн Сирилатаякорн.

Как это будет работать

По предварительным данным, сумма составит 300 батов за один визит в страну для путешественников, прилетающих самолетами. Для тех, кто въезжает через наземные или морские границы, правила будут немного мягче: сумма остается такой же, но турист получит возможность несколько раз пересекать границу в течение 30-60 дней.

Пока точные детали, включая объем включенной страховки и механизмы распределения средств, не раскрыты. Но ясно одно: деньги пойдут в специальный фонд, направленный на поддержку безопасности и медицины для иностранцев.

Сравнение с другими странами

Страна Размер туристического сбора Куда идут средства Таиланд (планируется) 300 батов (≈760 руб.) Страхование, безопасность, инфраструктура Япония 1000 йен (≈600 руб.) Развитие туризма и аэропортов Бали (Индонезия) 150 тыс. рупий (≈900 руб.) Экология и сохранение природы Франция (Париж) до 5 евро за ночь Поддержка туристической инфраструктуры Турция нет фиксированного налога Включено в стоимость проживания

Советы шаг за шагом: как подготовиться к дополнительному налогу

При планировании поездки учитывайте дополнительные расходы на турналог. Уточняйте, включен ли сбор в стоимость авиабилета или оплачивается отдельно. Храните квитанцию об оплате, так как она может понадобиться при пересечении границы. Для въезда через сухопутные или морские пункты узнайте сроки действия мультивъезда (30-60 дней). Оформите медицинскую страховку — сбор не заменяет полноценную туристическую полисную защиту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать обязательный сбор.

→ Последствие: штраф или запрет на въезд.

→ Альтернатива: заранее оплатить налог и хранить подтверждение.

Ошибка: надеяться, что турфирма оплатит за вас.

→ Последствие: двойные расходы на месте.

→ Альтернатива: уточняйте у агентства все детали при бронировании.

Ошибка: путать турналог со страховкой.

→ Последствие: в случае болезни расходы ложатся на туриста.

→ Альтернатива: купить расширенный полис, даже если часть покрытия включена в сбор.

А что если налог снова не введут?

Таиланд уже не раз объявлял о планах ввести туристический сбор. После пандемии этот шаг откладывался несколько раз: вначале чиновники ссылались на экономический кризис, затем — на трудности с туристическим сектором. Если и в этот раз налог так и не утвердят, поездки останутся без дополнительных расходов, а сама идея снова уйдет в долгий ящик.

Плюсы и минусы нового сбора

Плюсы Минусы Улучшение безопасности туристов Увеличение стоимости поездки Финансирование медицинского страхования Возможное снижение привлекательности страны Развитие инфраструктуры (пляжи, дороги, аэропорты) Риски негативной реакции туристов Прозрачное использование средств Дополнительные формальности при въезде

FAQ

Как туристы будут платить налог?

Окончательный механизм пока не объявлен. Возможно, сумма будет включена в авиабилет или взиматься при въезде.

Сколько раз взимается сбор?

Сбор будет разовым — 300 батов за поездку. Для сухопутных и морских пересечений действует правило мультивъезда на 30-60 дней.

Можно ли избежать налога?

Нет, он будет обязательным для всех иностранных туристов, независимо от цели визита.

Мифы и правда

Миф: налог заменит страховку.

Правда: сбор лишь частично покрывает медицинские расходы, полноценную страховку турист обязан оформить сам.

Миф: налог делают, чтобы "нажиться" на иностранцах.

Правда: большая часть средств пойдет на инфраструктуру и программы безопасности.

Миф: это коснется только приезжающих самолетом.

Правда: сбор затронет и тех, кто пересекает границу наземным или морским путем.

3 интересных факта

Идея туристического налога в Таиланде впервые обсуждалась еще в 2019 году. Многие страны Азии и Европы уже давно практикуют подобные сборы. В 2023 году Таиланд планировал ввести налог трижды, но каждый раз откладывал решение.

Исторический контекст