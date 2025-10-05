Три года откладывали — теперь решили всерьёз: Таиланд готовится брать деньги с туристов
Правительство Таиланда снова подняло тему введения туристического сбора. На этот раз речь идет о фиксированном налоге для всех гостей страны в размере 300 батов, что эквивалентно примерно 760 рублям. Министр туризма и спорта Атхакорн Сирилатаякорн заявил, что этот шаг планируется официально закрепить в течение первых четырех месяцев работы нового кабинета министров.
Власти объясняют введение сбора необходимостью финансировать безопасность иностранных граждан, расширять программы медицинского страхования и развивать туристическую инфраструктуру. При этом чиновники понимают: дополнительная плата может вызвать вопросы у путешественников, ведь даже незначительные расходы отражаются на общем бюджете поездки.
"Нововведение может вызвать беспокойство туристов из-за роста затрат на поездку", — заявил министр туризма и спорта Атхакорн Сирилатаякорн.
Как это будет работать
По предварительным данным, сумма составит 300 батов за один визит в страну для путешественников, прилетающих самолетами. Для тех, кто въезжает через наземные или морские границы, правила будут немного мягче: сумма остается такой же, но турист получит возможность несколько раз пересекать границу в течение 30-60 дней.
Пока точные детали, включая объем включенной страховки и механизмы распределения средств, не раскрыты. Но ясно одно: деньги пойдут в специальный фонд, направленный на поддержку безопасности и медицины для иностранцев.
Сравнение с другими странами
|Страна
|Размер туристического сбора
|Куда идут средства
|Таиланд (планируется)
|300 батов (≈760 руб.)
|Страхование, безопасность, инфраструктура
|Япония
|1000 йен (≈600 руб.)
|Развитие туризма и аэропортов
|Бали (Индонезия)
|150 тыс. рупий (≈900 руб.)
|Экология и сохранение природы
|Франция (Париж)
|до 5 евро за ночь
|Поддержка туристической инфраструктуры
|Турция
|нет фиксированного налога
|Включено в стоимость проживания
Советы шаг за шагом: как подготовиться к дополнительному налогу
-
При планировании поездки учитывайте дополнительные расходы на турналог.
-
Уточняйте, включен ли сбор в стоимость авиабилета или оплачивается отдельно.
-
Храните квитанцию об оплате, так как она может понадобиться при пересечении границы.
-
Для въезда через сухопутные или морские пункты узнайте сроки действия мультивъезда (30-60 дней).
-
Оформите медицинскую страховку — сбор не заменяет полноценную туристическую полисную защиту.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать обязательный сбор.
→ Последствие: штраф или запрет на въезд.
→ Альтернатива: заранее оплатить налог и хранить подтверждение.
-
Ошибка: надеяться, что турфирма оплатит за вас.
→ Последствие: двойные расходы на месте.
→ Альтернатива: уточняйте у агентства все детали при бронировании.
-
Ошибка: путать турналог со страховкой.
→ Последствие: в случае болезни расходы ложатся на туриста.
→ Альтернатива: купить расширенный полис, даже если часть покрытия включена в сбор.
А что если налог снова не введут?
Таиланд уже не раз объявлял о планах ввести туристический сбор. После пандемии этот шаг откладывался несколько раз: вначале чиновники ссылались на экономический кризис, затем — на трудности с туристическим сектором. Если и в этот раз налог так и не утвердят, поездки останутся без дополнительных расходов, а сама идея снова уйдет в долгий ящик.
Плюсы и минусы нового сбора
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение безопасности туристов
|Увеличение стоимости поездки
|Финансирование медицинского страхования
|Возможное снижение привлекательности страны
|Развитие инфраструктуры (пляжи, дороги, аэропорты)
|Риски негативной реакции туристов
|Прозрачное использование средств
|Дополнительные формальности при въезде
FAQ
Как туристы будут платить налог?
Окончательный механизм пока не объявлен. Возможно, сумма будет включена в авиабилет или взиматься при въезде.
Сколько раз взимается сбор?
Сбор будет разовым — 300 батов за поездку. Для сухопутных и морских пересечений действует правило мультивъезда на 30-60 дней.
Можно ли избежать налога?
Нет, он будет обязательным для всех иностранных туристов, независимо от цели визита.
Мифы и правда
-
Миф: налог заменит страховку.
Правда: сбор лишь частично покрывает медицинские расходы, полноценную страховку турист обязан оформить сам.
-
Миф: налог делают, чтобы "нажиться" на иностранцах.
Правда: большая часть средств пойдет на инфраструктуру и программы безопасности.
-
Миф: это коснется только приезжающих самолетом.
Правда: сбор затронет и тех, кто пересекает границу наземным или морским путем.
3 интересных факта
-
Идея туристического налога в Таиланде впервые обсуждалась еще в 2019 году.
-
Многие страны Азии и Европы уже давно практикуют подобные сборы.
-
В 2023 году Таиланд планировал ввести налог трижды, но каждый раз откладывал решение.
Исторический контекст
-
2019 год: первая попытка ввести налог, проект отложен.
-
2020-2021 годы: пандемия, туризм почти остановлен.
-
2022 год: обсуждение возобновилось, но закон так и не приняли.
-
2023-2024 годы: несколько переносов запуска.
-
2025 год: новое правительство снова выносит идею на повестку.
