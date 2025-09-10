Из фаворита в аутсайдеры: Таиланд рискует потерять лидерство на рынке туризма

Таиланд, ещё недавно считавшийся безусловным лидером туристического рынка в Азии, постепенно теряет позиции. Об этом сообщает блогер Марк Ларишин, который поделился впечатлениями от поездки на Пхукет. Его наблюдения и личный опыт отражают общую тенденцию: сервис ухудшается, цены растут, а туристы всё чаще ищут альтернативные направления.

Пустые бары и грязные пляжи

Ларишин отмечает, что атмосфера на острове изменилась до неузнаваемости. Если раньше курорт кипел жизнью, то сегодня многие бары и рестораны пустуют, а пляжи теряют прежнюю привлекательность.

"На пляже Найхарн, одном из лучших на острове, я наткнулся на мусор прямо на песке. Атмосфера уже не та. Рестораны полупустые, бары закрываются, и никакая статистика не нужна — картина очевидна".

По его словам, туристический поток не исчез, но перераспределился. Всё больше путешественников выбирают Вьетнам, Камбоджу или даже Лаос, который ещё недавно мало кто рассматривал для отдыха.

Отели и скрытые сборы

Особое раздражение вызывают отели, которые, по словам автора, воспринимают каждого туриста как "ходячий кошелёк". Дополнительные сборы возникают буквально за каждую мелочь, а уведомления от "reception" становятся причиной лишних нервов.

К тому же туристы сталкиваются с ограничениями на критику: за негативные отзывы в Google Maps или Booking можно получить штраф или проблемы при выезде из страны. Это создаёт парадоксальную ситуацию — сервис не улучшается, а сказать правду об уровне обслуживания фактически невозможно.

Денежные ловушки и проблемы с оплатой

Ларишин обратил внимание и на финансовые трудности. Карточки и Apple Pay принимают далеко не везде. В небольших кафе чаще всего требуют наличные, а при снятии средств в банкомате комиссия достигает 220-250 бат, что приводит к потерям 5-10% от суммы.

Существует и другая "ловушка" — выбор валюты при оплате картой. Если выбрать доллары вместо батов, конвертация проходит по менее выгодному курсу, и туристы теряют до 6-7% от суммы.

"Я сам однажды ошибся (покупал Тимберлэнды, давно за ними охотился), потерял около $20 на кассе… просто за одно неверное слово. Поэтому золотое правило: всегда платить в батах".

Pet-friendly? Скорее, платный сервис

Для путешественников с животными ситуация оказывается ещё сложнее. Несмотря на пометки "pet-friendly" в отелях, на деле это означает дополнительные сборы и ограничения. Доступ к лифтам, общим зонам или штрафы за царапины превращают заботу о питомцах в ещё один способ заработать на туристах.

Растущие цены и падающий сервис

По заявлениям властей, страна стремится привлекать не массовых туристов, а тех, кто готов тратить больше. Однако, как подчёркивает Ларишин, на практике это выражается лишь в росте цен при неизменном или ухудшающемся сервисе.

Сравнение оказалось показательным:

"Недавно я обедал в кафе на озере Комо в Италии (да-да, так получилось! Это был мой ДР — давно хотел там его отметить). Счёт вышел почти такой же, как в обычном ресторане Пхукета. И если выбирать — я скорее вернусь в Комо, чем в Пхукет…"

Несмотря на природную красоту и разнообразие курортов, Таиланд рискует потерять статус главного туристического направления в регионе. Всё чаще туристы чувствуют себя здесь не гостями, а лишь источником дохода. На фоне растущего недовольства многие начинают искать новые маршруты для отдыха — будь то Вьетнам, Камбоджа или даже Европа.