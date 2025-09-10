Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Краби, Таиланд
Краби, Таиланд
© commons.wikimedia.org by Максим Улитин is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:54

Из фаворита в аутсайдеры: Таиланд рискует потерять лидерство на рынке туризма

Блогер отметил, что туристы уходят из Таиланда в пользу Вьетнама, Камбоджи и Лаоса

Таиланд, ещё недавно считавшийся безусловным лидером туристического рынка в Азии, постепенно теряет позиции. Об этом сообщает блогер Марк Ларишин, который поделился впечатлениями от поездки на Пхукет. Его наблюдения и личный опыт отражают общую тенденцию: сервис ухудшается, цены растут, а туристы всё чаще ищут альтернативные направления.

Пустые бары и грязные пляжи

Ларишин отмечает, что атмосфера на острове изменилась до неузнаваемости. Если раньше курорт кипел жизнью, то сегодня многие бары и рестораны пустуют, а пляжи теряют прежнюю привлекательность.

"На пляже Найхарн, одном из лучших на острове, я наткнулся на мусор прямо на песке. Атмосфера уже не та. Рестораны полупустые, бары закрываются, и никакая статистика не нужна — картина очевидна".

По его словам, туристический поток не исчез, но перераспределился. Всё больше путешественников выбирают Вьетнам, Камбоджу или даже Лаос, который ещё недавно мало кто рассматривал для отдыха.

Отели и скрытые сборы

Особое раздражение вызывают отели, которые, по словам автора, воспринимают каждого туриста как "ходячий кошелёк". Дополнительные сборы возникают буквально за каждую мелочь, а уведомления от "reception" становятся причиной лишних нервов.

К тому же туристы сталкиваются с ограничениями на критику: за негативные отзывы в Google Maps или Booking можно получить штраф или проблемы при выезде из страны. Это создаёт парадоксальную ситуацию — сервис не улучшается, а сказать правду об уровне обслуживания фактически невозможно.

Денежные ловушки и проблемы с оплатой

Ларишин обратил внимание и на финансовые трудности. Карточки и Apple Pay принимают далеко не везде. В небольших кафе чаще всего требуют наличные, а при снятии средств в банкомате комиссия достигает 220-250 бат, что приводит к потерям 5-10% от суммы.

Существует и другая "ловушка" — выбор валюты при оплате картой. Если выбрать доллары вместо батов, конвертация проходит по менее выгодному курсу, и туристы теряют до 6-7% от суммы.

"Я сам однажды ошибся (покупал Тимберлэнды, давно за ними охотился), потерял около $20 на кассе… просто за одно неверное слово. Поэтому золотое правило: всегда платить в батах".

Pet-friendly? Скорее, платный сервис

Для путешественников с животными ситуация оказывается ещё сложнее. Несмотря на пометки "pet-friendly" в отелях, на деле это означает дополнительные сборы и ограничения. Доступ к лифтам, общим зонам или штрафы за царапины превращают заботу о питомцах в ещё один способ заработать на туристах.

Растущие цены и падающий сервис

По заявлениям властей, страна стремится привлекать не массовых туристов, а тех, кто готов тратить больше. Однако, как подчёркивает Ларишин, на практике это выражается лишь в росте цен при неизменном или ухудшающемся сервисе.

Сравнение оказалось показательным:

"Недавно я обедал в кафе на озере Комо в Италии (да-да, так получилось! Это был мой ДР — давно хотел там его отметить). Счёт вышел почти такой же, как в обычном ресторане Пхукета. И если выбирать — я скорее вернусь в Комо, чем в Пхукет…"

Несмотря на природную красоту и разнообразие курортов, Таиланд рискует потерять статус главного туристического направления в регионе. Всё чаще туристы чувствуют себя здесь не гостями, а лишь источником дохода. На фоне растущего недовольства многие начинают искать новые маршруты для отдыха — будь то Вьетнам, Камбоджа или даже Европа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подземные города Каппадокии доступны для экскурсий из Гёреме сегодня в 12:32

Что скрывают под землёй города Каппадокии рядом с Гёреме

Подземные города Каппадокии рядом с Гёреме — это экскурсии на полдня: туристы исследуют Деринкую, Каймаклы и лабиринты, где скрывались древние жители.

Читать полностью » Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов сегодня в 11:31

Туристы делятся: долины Каппадокии красивее на своих двоих

Пешие прогулки по долинам Каппадокии открывают регион с новой стороны: необычные ландшафты и древние церкви требуют подготовки и удобной экипировки.

Читать полностью » Гёреме считается главным туристическим центром Каппадокии сегодня в 10:28

Чем живёт Гёреме, когда небо над ним заполняют шары

Гёреме — сердце Каппадокии: в пик сезона город оживает рассветными полётами, пещерными отелями, шумными рынками и туристической атмосферой праздника.

Читать полностью » Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов сегодня в 9:26

Туристы делятся: долины Каппадокии красивее на своих двоих

Пешие прогулки по долинам Каппадокии открывают регион с новой стороны: необычные ландшафты и древние церкви требуют подготовки и удобной экипировки.

Читать полностью » Наибольшее число туристов в Каппадокии приходится на весну и осень сегодня в 8:24

Когда небо над Каппадокией превращается в море шаров

Максимум шаров в Каппадокии поднимается весной и осенью: до тысячи куполов на рассвете, когда погода стабильна, а поток туристов достигает пика.

Читать полностью » Осенью в Каппадокии туристам нужна тёплая одежда для утренних экскурсий сегодня в 7:17

Туристы делятся секретами: что взять с собой осенью в регион шаров

Осень — лучшее время для поездки в Каппадокию: мягкая погода и меньше туристов. Но важно подготовиться — от одежды для рассвета до бронирования полёта.

Читать полностью » Добраться из Москвы в Каппадокию можно через стамбульские аэропорты сегодня в 6:14

Туристы делятся секретом: какой маршрут до Каппадокии удобнее

Добраться в Каппадокию из Москвы можно через Стамбул: перелёт в Кайсери или Невшехир с шаттлом до Гёреме, либо ночным автобусом 8–10 часов.

Читать полностью » Сентябрь и октябрь считаются лучшими месяцами для поездки в Каппадокию сегодня в 5:12

Почему гиды называют осень лучшим временем для турецкого региона шаров

Сентябрь в Каппадокии считается идеальным временем: днём тепло, вечерами свежо, жара уже спадает, а шанс на полёт на шарах особенно высокий.

Читать полностью »

Новости
Дом

Расхламление по методу Мари Кондо: как правильно навести порядок дома
Питомцы

Психолог Деревяга объяснила, почему люди выбирают породистых или беспородных питомцев
Еда

Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки
Садоводство

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября
Туризм

Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай
ПФО

В Пензенской области стали доступны ВКонтакте, Ozon и госуслуги при отключённом интернете
Питомцы

Эксперты назвали признаки осенней линьки у домашних попугаев
Общество

В Госдуме предложили засчитывать отпуск по уходу за ребёнком в двойном размере стажа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet