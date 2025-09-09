Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Сыр “Конте” и 99 лет наказания: хотел сэкономить на ужине — потерял право въезда в страну

В Таиланде иностранцу за кражу еды грозит штраф, депортация и пожизненный запрет на въезд

По соцсетям разлетелась история о 59-летнем россиянине из Владивостока, которому якобы запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу продуктов в супермаркете Паттайи.

Как всё описала блогер

Блогер Светлана Шерстобоева рассказала: мужчина вместе с 30-летней женой жил в Таиланде с ноября, деньги у пары закончились. Тогда он решил "сэкономить" — дешёвые товары складывал в тележку, а деликатесы прятал в карманы шорт.

На выходе его задержала охрана. В списке неоплаченных товаров оказались:

  • сыр "Конте" (200 г),

  • "Эмменталь" (180 г),

  • "Пармезан", "Грана Падано", "Занетти Грана",

  • упаковка филе сельди,

  • чесночные анчоусы,

  • плитка шоколада Ritter Sport.

Общая сумма — 2834 бата (около 7 тыс. руб.).

Чем всё закончилось

По словам блогера:

  • туриста отпустили под залог до суда,

  • его жене вернули оплаченный товар,

  • в итоге мужчину приговорили к штрафу 10 тыс. батов и депортации.

На вопрос "зачем?" задержанный якобы ответил: "Никогда не ел такого сыра — захотелось".

Реакция и сомнения

Официального подтверждения этой истории от тайской полиции нет. Поэтому к рассказу относятся с осторожностью.

Тем не менее, в комментариях пользователи отмечают: за кражу в Таиланде иностранцу действительно могут назначить 99-летний запрет на въезд.

