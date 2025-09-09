Сыр “Конте” и 99 лет наказания: хотел сэкономить на ужине — потерял право въезда в страну
По соцсетям разлетелась история о 59-летнем россиянине из Владивостока, которому якобы запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу продуктов в супермаркете Паттайи.
Как всё описала блогер
Блогер Светлана Шерстобоева рассказала: мужчина вместе с 30-летней женой жил в Таиланде с ноября, деньги у пары закончились. Тогда он решил "сэкономить" — дешёвые товары складывал в тележку, а деликатесы прятал в карманы шорт.
На выходе его задержала охрана. В списке неоплаченных товаров оказались:
-
сыр "Конте" (200 г),
-
"Эмменталь" (180 г),
-
"Пармезан", "Грана Падано", "Занетти Грана",
-
упаковка филе сельди,
-
чесночные анчоусы,
-
плитка шоколада Ritter Sport.
Общая сумма — 2834 бата (около 7 тыс. руб.).
Чем всё закончилось
По словам блогера:
-
туриста отпустили под залог до суда,
-
его жене вернули оплаченный товар,
-
в итоге мужчину приговорили к штрафу 10 тыс. батов и депортации.
На вопрос "зачем?" задержанный якобы ответил: "Никогда не ел такого сыра — захотелось".
Реакция и сомнения
Официального подтверждения этой истории от тайской полиции нет. Поэтому к рассказу относятся с осторожностью.
Тем не менее, в комментариях пользователи отмечают: за кражу в Таиланде иностранцу действительно могут назначить 99-летний запрет на въезд.
