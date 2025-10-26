Заплатил — и не пустили: туристов в Таиланде массово обманывают с новой анкетой TDAC

В Таиланде, где с этого года действует обязательная цифровая карта прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card), власти столкнулись с неожиданной проблемой — вокруг новой процедуры уже сформировались мошеннические схемы, рассчитанные на иностранных туристов. Министерство туризма и спорта страны официально предупредило гостей королевства о поддельных сайтах, которые маскируются под правительственный портал и взимают деньги за регистрацию.

Как работают мошенники

По данным Минтуризма, фальшивые сайты внешне копируют оформление настоящей страницы TDAC — с логотипами, символикой Таиланда и даже ссылками на "службу поддержки". Единственное, что выдаёт обман — плата за услугу.

"Процесс регистрации бесплатен. Любой сайт, собирающий деньги за регистрацию в TDAC, не является официальной площадкой правительства Таиланда", — подчеркнули в ведомстве.

Некоторые туристы уже пожаловались, что заплатили от 300 до 1000 батов (от 700 до 2300 рублей) за "обработку анкеты" или "ускоренное оформление". При этом данные, введённые на поддельных ресурсах, не попадают в базу иммиграционной службы, и таким образом документ остаётся недействительным. Это может привести к проблемам при прохождении паспортного контроля.

Как выглядит настоящая TDAC

Официальная форма TDAC — это бесплатный онлайн-документ, заменивший бумажные карты прибытия TM6. Туристы заполняют её не ранее чем за 3 дня до въезда на сайте Министерства иммиграции.

На портале доступна версия на русском языке, где необходимо указать:

• личные данные (имя, паспорт, дата рождения);

• номер рейса и дату прибытия;

• адрес и название отеля или иного места проживания;

• контактную информацию;

• краткие сведения о состоянии здоровья (декларация).

После успешного заполнения система выдает QR-код, который нужно предъявить по прилёте в Таиланд. Этот код автоматически заносится в базу данных иммиграционной службы, и без него прохождение паспортного контроля может занять больше времени.

Где безопасно оформить TDAC

Официальная страница находится на правительственном портале (домен .go.th). Именно этот адрес указали в предупреждении Министерства туризма.

Для тех, кто не смог оформить карту заранее, в аэропортах Таиланда — в Бангкоке, Пхукете, Краби и Самуи — установлены специальные стойки с надписью TDAC, где можно заполнить анкету онлайн перед паспортным контролем.

"Не вводите личные данные и не оплачивайте регистрацию на сторонних сайтах. Все официальные ресурсы Таиланда бесплатны и имеют домен .go.th", — отметили представители министерства.

Куда сообщать о поддельных сайтах

Иностранным туристам советуют сразу же информировать власти о подозрительных страницах через:

• Онлайн-центр жалоб Министерства цифровой экономики Таиланда;

• Горячую линию киберполиции (Cyber Crime Hotline);

• Центр по борьбе с фейковыми новостями (Anti-Fake News Center Thailand).

Таблица: как отличить настоящий сайт TDAC от поддельного

Признак Официальный портал Мошеннические сайты Домен .go.th .com, .org, .info и т. д. Оплата Бесплатно Требуют оплату "услуги" Язык Есть выбор, включая русский Часто только английский Получение QR-кода Мгновенно после отправки данных После "подтверждения платежа" Поддержка Через иммиграционную службу Через фейковый e-mail или бот

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: заполнить TDAC через сайт-посредник.

→ Последствие: потеря денег и отказ на паспортном контроле.

→ Альтернатива: использовать только правительственный портал .go.th.

• Ошибка: вводить паспортные данные на незнакомой странице.

→ Последствие: утечка личной информации.

→ Альтернатива: проверять адрес сайта перед вводом.

• Ошибка: заполнять форму задолго до выезда.

→ Последствие: QR-код утратит силу.

→ Альтернатива: подавать заявку за 72 часа до прибытия.

Что такое TDAC и зачем она нужна

Thailand Digital Arrival Card была введена для упрощения въезда иностранных граждан и ускорения паспортного контроля. Новая система позволяет заранее передать данные о туристах — это помогает иммиграционным службам проверять документы онлайн и снижает очереди в аэропортах.

Кроме того, TDAC позволяет властям автоматически учитывать туристический поток, вести статистику и проверять информацию о проживании иностранцев без необходимости заполнять бумажные карточки.

А что если не успел оформить карту заранее?

Если турист прибыл без оформленной TDAC, паниковать не стоит — на входе в зону паспортного контроля есть электронные терминалы, где можно пройти процедуру на месте. Она занимает 3-5 минут.

Однако стоит помнить, что при большом наплыве туристов такие стойки могут быть перегружены, поэтому власти рекомендуют заполнить форму заранее онлайн.

Плюсы и минусы цифровой системы TDAC

Плюсы Минусы Ускоряет паспортный контроль Требует внимательности при заполнении Снижает бумажный документооборот Может стать целью фишинга Есть русская версия формы QR-код действует ограниченное время Бесплатна и доступна онлайн Мошенники используют поддельные сайты

FAQ

Обязательно ли заполнять TDAC?

Да. Без неё въезд в Таиланд будет возможен, но займёт больше времени из-за необходимости оформления на месте.

Можно ли оформить TDAC за кого-то другого (например, за ребёнка)?

Да, в форме предусмотрено добавление членов семьи.

Нужно ли распечатывать QR-код?

Нет, достаточно показать код на экране телефона.

Мифы и правда

• Миф: TDAC можно оформить только платно.

Правда: процедура полностью бесплатна.

• Миф: QR-код можно купить на сторонних сайтах.

Правда: все такие предложения — мошенничество.

• Миф: без TDAC не пустят в страну.

Правда: пустят, но оформление займёт больше времени в аэропорту.

Интересные факты