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Туристический налог
Туристический налог
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Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:10

Неожиданный поворот в аэропортах Таиланда: власти отменили введение скандального сбора в билетах

Министерство финансов Таиланда приостановило введение налога на выезд из страны для иностранных туристов. Глава ведомства Экнити Нититханпрапхат пояснил, что решение принято для поддержки развития туристической отрасли и исключения дополнительных препятствий для путешественников.

Согласно первоначальному плану, сбор в размере 1 тыс. батов (около 2 500 руб.) должен был взиматься с каждого пассажира авиарейсов независимо от гражданства и включаться в стоимость билета. В Минфине отметили, что текущая обстановка на Ближнем Востоке влияет на стоимость топлива и работу авиаперевозчиков, поэтому введение нового платежа в этих условиях увеличило бы расходы бизнеса и туристов.

В ходе общественных слушаний стало известно, что верхний порог этого налога зафиксирован на уровне 5 тыс. батов (около 12 тыс. руб.). Такая формулировка позволит в будущем повышать сумму сбора без повторного прохождения законодательных процедур в парламенте.

Экнити Нититханпрапхат уточнил, что данный проект не связан с отдельным сбором за въезд в Таиланд в размере 450 батов (примерно 1 тыс. руб.). Последний курируется Министерством туризма и спорта, и его запуск намечен на 2027 год.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

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