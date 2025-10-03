Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Таиланд
Таиланд
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Пхукет или Паттайя? Туроператоры расширяют географию тайских туров

Зимой 2025–2026 годов чартерные рейсы в Таиланд полетят из 21 города России

В этом зимнем сезоне российские туристы снова смогут улететь в Таиланд чартерными рейсами. Несмотря на то что число городов вылета сократилось по сравнению с прошлым годом, программа всё равно остаётся масштабной: рейсы заявлены из 21 города. Наиболее популярные направления — Пхукет и Паттайя. Туроператоры добавляют и новые маршруты, чтобы расширить выбор.

Основные изменения сезона

Прошлая зима стала рекордной: число городов вылета в Таиланд увеличили с 17 до 22. Сейчас конкуренция с другими направлениями и нехватка авиапарка заставили туроператоров чуть сократить масштабы. Из Томска и Читы чартеров не будет, зато впервые добавили рейсы из Сургута.

Полёты будут обеспечивать четыре авиакомпании: AZUR air, Red Wings, "Икар" и Nordwind. Крупнейшие игроки рынка распределили их между собой. Anex, FUN&SUN и "Интурист" работают в связке с AZUR air и Red Wings, а PEGAS Touristik и Coral Travel — с "Икаром" и Nordwind.

По прогнозам перевозчиков, общий объём чартеров в Таиланд сохранится на уровне прошлого сезона. AZUR air готова выполнять до 40 рейсов в неделю, а "Икар" и Nordwind вместе — около 80 рейсов ежемесячно.

"Рейсы в Утапао выставили недавно, но продажи идут активно", — добавили в PEGAS Touristik.

География полётов

Туристам из Москвы и Екатеринбурга будут доступны программы всех авиакомпаний сразу. Наибольшее разнообразие маршрутов также предлагают Петербург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.

Таблица "Сравнение": города вылета и направления

Город вылета Пхукет Паттайя Город вылета Пхукет Паттайя
Барнаул + + Новосибирск + +
Благовещенск + Омск +
Владивосток + + Пермь +
Екатеринбург + + Петербург +
Иркутск + + Самара + +
Казань + Сочи +
Красноярск + + Сургут +
Минводы + Тюмень +
Москва + + Уфа + +
Новокузнецк + + Хабаровск + +
Челябинск +

Регулярные рейсы

Сохранится и привычная сеть регулярных маршрутов. "Аэрофлот" летает на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока. У "Библио-Глобус" есть блоки мест на рейсах авиакомпании, остальные туроператоры берут билеты через систему GDS.

S7 перевозит туристов из Иркутска: FUN&SUN и Coral Travel взяли блоки на Пхукет и Бангкок.

Плюс к этому активно развиваются стыковочные варианты. Так, Etihad Airways с ноября запускает рейсы не только на Пхукет, но и в Краби и Чиангмай. Это открывает новые возможности для комбинированных туров — от отдыха на Ко Самуи до экскурсий по северу Таиланда.

Советы шаг за шагом: как выбрать перелёт

  1. Если важна цена — ищите чартеры, они традиционно дешевле регулярных рейсов.

  2. Для тех, кто предпочитает гибкость, больше подойдут билеты регулярных авиакомпаний.

  3. Любителям комбинированного отдыха стоит обратить внимание на Etihad или других зарубежных перевозчиков: можно совместить Пхукет с Краби, Чиангмаем или Ко Чангом.

  4. Туристам из регионов имеет смысл бронировать заранее — количество рейсов из городов вне Москвы и Петербурга ограничено.

  5. При выборе туроператора смотрите не только на цену, но и на гостиничный ассортимент: у PEGAS Touristik на Пхукете — 1536 объектов размещения, в Паттайе — 1046.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать билеты в последний момент.
    Последствие: рост цен и ограниченный выбор.
    Альтернатива: раннее бронирование через туроператоров Anex, Coral Travel или FUN&SUN.

  • Ошибка: выбирать только Москву для вылета.
    Последствие: дорога и дополнительные расходы на перелёт до столицы.
    Альтернатива: рейсы из регионов — Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Казани.

  • Ошибка: игнорировать стыковочные рейсы.
    Последствие: упущенные возможности для нестандартных маршрутов.
    Альтернатива: перелёты через Абу-Даби (Etihad) или Дубай (Emirates).

А что если…

А что если турист планирует отпуск не только в Паттайе или на Пхукете? Тогда стоит рассмотреть туры в Краби, Као Лак или Чиангмай. Туроператоры всё чаще комбинируют направления и предлагают маршруты с проживанием сразу в двух-трёх регионах Таиланда. Это удобно для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями.

Таблица "Плюсы и минусы"

Вариант перелёта Плюсы Минусы
Чартеры Низкая цена, широкая география Меньше гибкости, риски задержек
Регулярные рейсы Удобное расписание, гибкость Выше стоимость
Стыковочные рейсы Возможность комбинировать отдых, новые регионы Более длинное время в пути

FAQ

Как выбрать оптимальный рейс в Таиланд?
Сначала определитесь с датами и курортом. Если важна цена — берите чартеры. Для комфорта и гибкости подойдут регулярные рейсы.

Сколько стоит тур на чартере?
Средняя цена тура в Таиланд на чартерных рейсах зимой начинается от 95-110 тыс. руб. на двоих за неделю, включая отель.

Что лучше — Пхукет или Паттайя?
Пхукет подойдёт для спокойного отдыха и семей с детьми. Паттайя — вариант для тех, кто ищет активную ночную жизнь и близость к Бангкоку.

Мифы и правда

  • Миф: чартеры всегда задерживаются.
    Правда: задержки случаются, но большинство рейсов выполняются по расписанию.

  • Миф: региональные рейсы невыгодны.
    Правда: они экономят время и деньги на перелёт в Москву.

  • Миф: регулярные рейсы всегда дороже.
    Правда: при раннем бронировании цены бывают сопоставимы с чартерами.

Три интересных факта

  1. Пхукет входит в топ-3 самых популярных зимних направлений у россиян.

  2. У PEGAS Touristik в ассортименте на Пхукете больше гостиниц, чем во всей Анталье.

  3. Etihad впервые открывает для россиян новые регионы Таиланда — Краби и Чиангмай.

Исторический контекст

  1. До 2014 года большинство туристов летали в Таиланд только через регулярные рейсы.

  2. С 2015–2016 годов чартеры стали массовыми, расширив географию вылетов в регионы.

  3. Пик развития пришёлся на прошлый год, когда чартеры выполнялись из 22 городов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Визовые агенты: Испания ограничила приём заявок на шенген до 25 мест в день на всю Россию сегодня в 13:22

Испания "прикрыла шлагбаум" для россиян: как 25 слотов в день превратили шенген в лотерею

Получение испанской визы резко осложнилось: 25 мест в день для россиян. Подробности о ценах, ограничениях и полезные советы для путешественников.

Читать полностью » История Кучара: от столицы древнего государства до современного города сегодня в 12:17

Пещеры Тысячи Будд: тайна буддийского наследия Кучара в Китае

Кучар — древняя столица Восточного Туркестана, где сохранились пещеры Тысячи Будд, уникальные пейзажи и знаменитые абрикосовые сады.

Читать полностью » Керия в Синьцзяне: древний оазис на Великом Шёлковом пути сегодня в 11:13

Древний Ум: место в Китае, где история и легенды до сих пор живут рядом

Керия — древний оазис на краю Такла-Макана, где сохранились буддийские фрески, добывают нефрит и живёт загадочное племя «керия».

Читать полностью » Кашгар в Синьцзяне: сердце Восточного Туркестана и центр уйгурской культуры сегодня в 10:11

Кашгар: где древние традиции соседствуют с современными рынками

Кашгар — гранатовый город, сердце уйгурской культуры и древний узел Шёлкового пути. Узнайте, чем он покоряет туристов и хранит тайну Востока.

Читать полностью » История и современность Каргалыка: от Шёлкового пути до аграрного центра Китая сегодня в 9:06

Оазис на границе песков: Каргалык как ворота в китайскую пустыню

Каргалык — уйгурский город-оазис у пустыни Такла-Макан, где соседствуют древние караванные пути и современные фруктовые сады.

Читать полностью » Пещеры Могао в Дуньхуане: 700 буддийских святынь и древний архив в китайской пустыне сегодня в 8:03

Дуньхуан — сияющий оазис на краю пустыни и ворота в Поднебесную

Дуньхуан — оазис на Великом Шёлковом пути, где сохранились пещеры Могао, озеро Полумесяц и наследие буддизма. Узнайте, чем он удивляет туристов.

Читать полностью » Город Баоцзы в провинции Шэньси: история, храм Цзинтай-гуань и даосские святыни сегодня в 7:00

Из деревушки на сто человек в китайский мегаполис: невероятная судьба Баоцзы

Баоцзы — город в провинции Шэньси, где современный мегаполис соседствует с древними даосскими храмами и легендами о Хуан-ди.

Читать полностью » Город Аксу в Синьцзяне: история, достопримечательности и современная жизнь сегодня в 6:57

От древних храмов до ночных клубов: как Аксу меняет лицо Синьцзяна

Аксу в Синьцзяне сочетает древние буддийские монастыри, фруктовые сады и современный комфорт. Узнайте, чем удивляет этот город на Шёлковом пути.

Читать полностью »

Новости
Наука

В провинции Хубэй обнаружены яйца динозавров возрастом 86 миллионов лет
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт рассказала, как Трэвис Келси сделал ей предложение во время записи подкаста
Спорт и фитнес

Физиотерапевты: неправильный хват и отсутствие опоры ног делают жим лёжа опасным
Дом

На маленьких кухнях используют вертикальные посудомойки вместимостью до 6 комплектов посуды
Еда

Для лазаньи используют моцареллу, сулугуни, пармезан или их сочетание
Наука

В Британии после ухода римлян продолжали добывать металлы
Технологии

Сооснователь Whizz: из-за иммиграционных рейдов в Чикаго курьеры возвращают электровелосипеды
Красота и здоровье

Доцент Бенджамин Гордон: жёсткого анаболического окна для белка после тренировки не существует
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet