Пхукет или Паттайя? Туроператоры расширяют географию тайских туров
В этом зимнем сезоне российские туристы снова смогут улететь в Таиланд чартерными рейсами. Несмотря на то что число городов вылета сократилось по сравнению с прошлым годом, программа всё равно остаётся масштабной: рейсы заявлены из 21 города. Наиболее популярные направления — Пхукет и Паттайя. Туроператоры добавляют и новые маршруты, чтобы расширить выбор.
Основные изменения сезона
Прошлая зима стала рекордной: число городов вылета в Таиланд увеличили с 17 до 22. Сейчас конкуренция с другими направлениями и нехватка авиапарка заставили туроператоров чуть сократить масштабы. Из Томска и Читы чартеров не будет, зато впервые добавили рейсы из Сургута.
Полёты будут обеспечивать четыре авиакомпании: AZUR air, Red Wings, "Икар" и Nordwind. Крупнейшие игроки рынка распределили их между собой. Anex, FUN&SUN и "Интурист" работают в связке с AZUR air и Red Wings, а PEGAS Touristik и Coral Travel — с "Икаром" и Nordwind.
По прогнозам перевозчиков, общий объём чартеров в Таиланд сохранится на уровне прошлого сезона. AZUR air готова выполнять до 40 рейсов в неделю, а "Икар" и Nordwind вместе — около 80 рейсов ежемесячно.
"Рейсы в Утапао выставили недавно, но продажи идут активно", — добавили в PEGAS Touristik.
География полётов
Туристам из Москвы и Екатеринбурга будут доступны программы всех авиакомпаний сразу. Наибольшее разнообразие маршрутов также предлагают Петербург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.
Таблица "Сравнение": города вылета и направления
|Город вылета
|Пхукет
|Паттайя
|Город вылета
|Пхукет
|Паттайя
|Барнаул
|+
|+
|Новосибирск
|+
|+
|Благовещенск
|+
|Омск
|+
|Владивосток
|+
|+
|Пермь
|+
|Екатеринбург
|+
|+
|Петербург
|+
|Иркутск
|+
|+
|Самара
|+
|+
|Казань
|+
|Сочи
|+
|Красноярск
|+
|+
|Сургут
|+
|Минводы
|+
|Тюмень
|+
|Москва
|+
|+
|Уфа
|+
|+
|Новокузнецк
|+
|+
|Хабаровск
|+
|+
|Челябинск
|+
Регулярные рейсы
Сохранится и привычная сеть регулярных маршрутов. "Аэрофлот" летает на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока. У "Библио-Глобус" есть блоки мест на рейсах авиакомпании, остальные туроператоры берут билеты через систему GDS.
S7 перевозит туристов из Иркутска: FUN&SUN и Coral Travel взяли блоки на Пхукет и Бангкок.
Плюс к этому активно развиваются стыковочные варианты. Так, Etihad Airways с ноября запускает рейсы не только на Пхукет, но и в Краби и Чиангмай. Это открывает новые возможности для комбинированных туров — от отдыха на Ко Самуи до экскурсий по северу Таиланда.
Советы шаг за шагом: как выбрать перелёт
-
Если важна цена — ищите чартеры, они традиционно дешевле регулярных рейсов.
-
Для тех, кто предпочитает гибкость, больше подойдут билеты регулярных авиакомпаний.
-
Любителям комбинированного отдыха стоит обратить внимание на Etihad или других зарубежных перевозчиков: можно совместить Пхукет с Краби, Чиангмаем или Ко Чангом.
-
Туристам из регионов имеет смысл бронировать заранее — количество рейсов из городов вне Москвы и Петербурга ограничено.
-
При выборе туроператора смотрите не только на цену, но и на гостиничный ассортимент: у PEGAS Touristik на Пхукете — 1536 объектов размещения, в Паттайе — 1046.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать билеты в последний момент.
Последствие: рост цен и ограниченный выбор.
Альтернатива: раннее бронирование через туроператоров Anex, Coral Travel или FUN&SUN.
-
Ошибка: выбирать только Москву для вылета.
Последствие: дорога и дополнительные расходы на перелёт до столицы.
Альтернатива: рейсы из регионов — Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Казани.
-
Ошибка: игнорировать стыковочные рейсы.
Последствие: упущенные возможности для нестандартных маршрутов.
Альтернатива: перелёты через Абу-Даби (Etihad) или Дубай (Emirates).
А что если…
А что если турист планирует отпуск не только в Паттайе или на Пхукете? Тогда стоит рассмотреть туры в Краби, Као Лак или Чиангмай. Туроператоры всё чаще комбинируют направления и предлагают маршруты с проживанием сразу в двух-трёх регионах Таиланда. Это удобно для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Вариант перелёта
|Плюсы
|Минусы
|Чартеры
|Низкая цена, широкая география
|Меньше гибкости, риски задержек
|Регулярные рейсы
|Удобное расписание, гибкость
|Выше стоимость
|Стыковочные рейсы
|Возможность комбинировать отдых, новые регионы
|Более длинное время в пути
FAQ
Как выбрать оптимальный рейс в Таиланд?
Сначала определитесь с датами и курортом. Если важна цена — берите чартеры. Для комфорта и гибкости подойдут регулярные рейсы.
Сколько стоит тур на чартере?
Средняя цена тура в Таиланд на чартерных рейсах зимой начинается от 95-110 тыс. руб. на двоих за неделю, включая отель.
Что лучше — Пхукет или Паттайя?
Пхукет подойдёт для спокойного отдыха и семей с детьми. Паттайя — вариант для тех, кто ищет активную ночную жизнь и близость к Бангкоку.
Мифы и правда
-
Миф: чартеры всегда задерживаются.
Правда: задержки случаются, но большинство рейсов выполняются по расписанию.
-
Миф: региональные рейсы невыгодны.
Правда: они экономят время и деньги на перелёт в Москву.
-
Миф: регулярные рейсы всегда дороже.
Правда: при раннем бронировании цены бывают сопоставимы с чартерами.
Три интересных факта
-
Пхукет входит в топ-3 самых популярных зимних направлений у россиян.
-
У PEGAS Touristik в ассортименте на Пхукете больше гостиниц, чем во всей Анталье.
-
Etihad впервые открывает для россиян новые регионы Таиланда — Краби и Чиангмай.
Исторический контекст
-
До 2014 года большинство туристов летали в Таиланд только через регулярные рейсы.
-
С 2015–2016 годов чартеры стали массовыми, расширив географию вылетов в регионы.
-
Пик развития пришёлся на прошлый год, когда чартеры выполнялись из 22 городов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru