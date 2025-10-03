Пхукет или Паттайя? Туроператоры расширяют географию тайских туров

В этом зимнем сезоне российские туристы снова смогут улететь в Таиланд чартерными рейсами. Несмотря на то что число городов вылета сократилось по сравнению с прошлым годом, программа всё равно остаётся масштабной: рейсы заявлены из 21 города. Наиболее популярные направления — Пхукет и Паттайя. Туроператоры добавляют и новые маршруты, чтобы расширить выбор.

Основные изменения сезона

Прошлая зима стала рекордной: число городов вылета в Таиланд увеличили с 17 до 22. Сейчас конкуренция с другими направлениями и нехватка авиапарка заставили туроператоров чуть сократить масштабы. Из Томска и Читы чартеров не будет, зато впервые добавили рейсы из Сургута.

Полёты будут обеспечивать четыре авиакомпании: AZUR air, Red Wings, "Икар" и Nordwind. Крупнейшие игроки рынка распределили их между собой. Anex, FUN&SUN и "Интурист" работают в связке с AZUR air и Red Wings, а PEGAS Touristik и Coral Travel — с "Икаром" и Nordwind.

По прогнозам перевозчиков, общий объём чартеров в Таиланд сохранится на уровне прошлого сезона. AZUR air готова выполнять до 40 рейсов в неделю, а "Икар" и Nordwind вместе — около 80 рейсов ежемесячно.

"Рейсы в Утапао выставили недавно, но продажи идут активно", — добавили в PEGAS Touristik.

География полётов

Туристам из Москвы и Екатеринбурга будут доступны программы всех авиакомпаний сразу. Наибольшее разнообразие маршрутов также предлагают Петербург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.

Таблица "Сравнение": города вылета и направления

Город вылета Пхукет Паттайя Город вылета Пхукет Паттайя Барнаул + + Новосибирск + + Благовещенск + Омск + Владивосток + + Пермь + Екатеринбург + + Петербург + Иркутск + + Самара + + Казань + Сочи + Красноярск + + Сургут + Минводы + Тюмень + Москва + + Уфа + + Новокузнецк + + Хабаровск + + Челябинск +

Регулярные рейсы

Сохранится и привычная сеть регулярных маршрутов. "Аэрофлот" летает на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока. У "Библио-Глобус" есть блоки мест на рейсах авиакомпании, остальные туроператоры берут билеты через систему GDS.

S7 перевозит туристов из Иркутска: FUN&SUN и Coral Travel взяли блоки на Пхукет и Бангкок.

Плюс к этому активно развиваются стыковочные варианты. Так, Etihad Airways с ноября запускает рейсы не только на Пхукет, но и в Краби и Чиангмай. Это открывает новые возможности для комбинированных туров — от отдыха на Ко Самуи до экскурсий по северу Таиланда.

Советы шаг за шагом: как выбрать перелёт

Если важна цена — ищите чартеры, они традиционно дешевле регулярных рейсов. Для тех, кто предпочитает гибкость, больше подойдут билеты регулярных авиакомпаний. Любителям комбинированного отдыха стоит обратить внимание на Etihad или других зарубежных перевозчиков: можно совместить Пхукет с Краби, Чиангмаем или Ко Чангом. Туристам из регионов имеет смысл бронировать заранее — количество рейсов из городов вне Москвы и Петербурга ограничено. При выборе туроператора смотрите не только на цену, но и на гостиничный ассортимент: у PEGAS Touristik на Пхукете — 1536 объектов размещения, в Паттайе — 1046.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать билеты в последний момент.

Последствие: рост цен и ограниченный выбор.

Альтернатива: раннее бронирование через туроператоров Anex, Coral Travel или FUN&SUN.

Ошибка: выбирать только Москву для вылета.

Последствие: дорога и дополнительные расходы на перелёт до столицы.

Альтернатива: рейсы из регионов — Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Казани.

Ошибка: игнорировать стыковочные рейсы.

Последствие: упущенные возможности для нестандартных маршрутов.

Альтернатива: перелёты через Абу-Даби (Etihad) или Дубай (Emirates).

А что если…

А что если турист планирует отпуск не только в Паттайе или на Пхукете? Тогда стоит рассмотреть туры в Краби, Као Лак или Чиангмай. Туроператоры всё чаще комбинируют направления и предлагают маршруты с проживанием сразу в двух-трёх регионах Таиланда. Это удобно для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями.

Таблица "Плюсы и минусы"

Вариант перелёта Плюсы Минусы Чартеры Низкая цена, широкая география Меньше гибкости, риски задержек Регулярные рейсы Удобное расписание, гибкость Выше стоимость Стыковочные рейсы Возможность комбинировать отдых, новые регионы Более длинное время в пути

FAQ

Как выбрать оптимальный рейс в Таиланд?

Сначала определитесь с датами и курортом. Если важна цена — берите чартеры. Для комфорта и гибкости подойдут регулярные рейсы.

Сколько стоит тур на чартере?

Средняя цена тура в Таиланд на чартерных рейсах зимой начинается от 95-110 тыс. руб. на двоих за неделю, включая отель.

Что лучше — Пхукет или Паттайя?

Пхукет подойдёт для спокойного отдыха и семей с детьми. Паттайя — вариант для тех, кто ищет активную ночную жизнь и близость к Бангкоку.

Мифы и правда

Миф: чартеры всегда задерживаются.

Правда: задержки случаются, но большинство рейсов выполняются по расписанию.

Миф: региональные рейсы невыгодны.

Правда: они экономят время и деньги на перелёт в Москву.

Миф: регулярные рейсы всегда дороже.

Правда: при раннем бронировании цены бывают сопоставимы с чартерами.

Три интересных факта

Пхукет входит в топ-3 самых популярных зимних направлений у россиян. У PEGAS Touristik в ассортименте на Пхукете больше гостиниц, чем во всей Анталье. Etihad впервые открывает для россиян новые регионы Таиланда — Краби и Чиангмай.

Исторический контекст