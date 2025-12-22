Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаги Камбоджи и Тайланда
Флаги Камбоджи и Тайланда
© commons.wikimedia.org by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:40

Прекращения огня не получилось, но появился шанс: Таиланд и Камбоджа назначили переговоры

Таиланд и Камбоджа назначили военные переговоры на 24 декабря — РИА Новости

Боевые действия на тайско-камбоджийской границе продолжаются уже несколько недель, несмотря на дипломатические усилия в рамках АСЕАН. При этом стороны дают понять, что полностью закрывать путь к деэскалации не намерены. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Итоги встречи министров АСЕАН

Таиланд и Камбоджа не смогли договориться о прекращении огня на специальной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая прошла в Малайзии. Обсуждение было посвящено урегулированию конфликта между двумя государствами — членами регионального объединения. По итогам переговоров стороны зафиксировали отсутствие конкретных договорённостей о немедленном прекращении боевых действий.

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что ожидания от встречи были завышенными. По его словам, разговоры о прекращении огня звучали и ранее, однако двустороннего диалога по этим вопросам между Бангкоком и Пномпенем давно не велось.

"Сегодня мы не достигли никакого соглашения о прекращении огня", — сказал министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

Договорённость о военных переговорах

Несмотря на отсутствие соглашения, стороны договорились о новом формате диалога. Таиланд предложил провести прямые переговоры между военными двух стран, и Камбоджа согласилась с этой инициативой. Встреча назначена на 24 декабря 2025 года и должна пройти в формате двустороннего Общего комитета по вопросам границ.

Переговоры будут вестись под сопредседательством министров обороны Таиланда и Камбоджи. Как подчеркнул Пхуангкеткео, делегации на встрече АСЕАН не стремились к взаимным обвинениям, а пытались найти практический путь к снижению напряжённости. Формат военного диалога рассматривается как более предметный для обсуждения прекращения огня.

Условия деэскалации и позиция Бангкока

Глава МИД Таиланда напомнил о совместной декларации двух стран, подписанной 26 октября 2025 года на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Документ предусматривает меры по деэскалации, включая отвод тяжёлых вооружений от границы, сокращение численности войск, разминирование и борьбу с трансграничной преступностью.

Особое внимание Таиланд уделяет разминированию приграничных территорий.

"Эти четыре пункта очень важны, особенно разминирование, которое имеет решающее значение для Таиланда", — подчеркнул министр, указав, что до подписания декларации было зафиксировано шесть случаев подрыва таиландских военнослужащих на минах, а ещё два инцидента произошли уже после её заключения.

По его словам, Бангкок так и не получил чёткого объяснения от камбоджийской стороны.

Обстановка на границе

Вооружённый конфликт между Таиландом и Камбоджей возобновился 7 декабря и продолжается более двух недель. В боях используются тяжёлая техника, артиллерия и авиация. По данным вооружённых сил Таиланда на 22 декабря 2025 года, погибли 22 военнослужащих, более 120 человек получили ранения.

Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 мирных жителей и 77 пострадавших. Более 400 тысяч человек с каждой стороны были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах, что делает гуманитарный аспект конфликта одним из ключевых факторов давления на стороны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Молодая пара погибла при падении машины в Сену в Пюто — 20 Minutes сегодня в 4:16
Последний звонок из салона: как автомобиль в пригороде Парижа стал смертельной капсулой

В пригороде Парижа автомобиль с молодой парой упал в Сену — супруги успели вызвать спасателей, но выбраться из салона не смогли.

Читать полностью » Спецпредставитель США подтвердил нацеленность РФ на мирный диалог – Уиткофф сегодня в 3:01
Когда давление не остановило разговор: что произошло на переговорах в Майами

Спецпредставитель президента США заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине по итогам переговоров в Майами.

Читать полностью » Google и Apple ограничивают зарубежные поездки визовых работников — Business Insider вчера в 17:24
Лучше не возвращаться: Google и Apple предупредили сотрудников о ловушке выезда из США

Google и Apple предупреждают сотрудников с визами о рисках выезда из США на фоне ужесточения визовых проверок.

Читать полностью » Южная Корея впервые за длительное время провела переговоры с РФ по КНДР — News1 вчера в 17:11
После долгой паузы — закрытая встреча в Москве: Южная Корея сделала неожиданный шаг в сторону России

Сеул впервые за долгое время провёл закрытые переговоры с Москвой, обсудив КНДР на фоне возможных изменений на Корейском полуострове.

Читать полностью » Экспорт российской водки в Китай вырастает в 1,7 раза вчера в 16:11
Русская водка обошла США и Францию: на китайском рынке произошёл сдвиг

Россия за 11 месяцев почти вдвое увеличила поставки водки в Китай, обогнав США, Францию и Великобританию на этом рынке.

Читать полностью » Каждый третий британец хотел бы отменить или перенести Рождество — опрос вчера в 13:16
Подарков станет меньше, долгов — больше: как кризис меняет Рождество в Европе

Европейцы в этом году все чаще экономят на Рождестве: рост цен заставляет сокращать расходы на подарки, угощения и даже сам праздник.

Читать полностью » Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками – BFMTV вчера в 8:42
Франция усиливает охрану перед Рождеством — под защитой оказались улитки и устрицы

Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками из-за роста краж деликатесов на фоне высокого спроса.

Читать полностью » Российскому туристу дали 25 лет за убийство в Паттайе — суд Таиланда 20.12.2025 в 20:25
Рай закончился кровью: отпуск в Паттайе привёл к приговору, смягчение которого многих шокировало

Отдых в Паттайе закончился убийством и суровым приговором для россиянина. Суд учёл мотив, но назначил один из самых жёстких сроков.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции
Дом
В интерьерах 2026 года заменят геометрию и принты на многослойные фактуры — Федор Васильев
Авто и мото
Автопром отказался от кузовов из нержавеющей стали из-за сложности производства — 110 km.ru
ЮФО
Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае
Туризм
Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты
Общество
Бездумная скупка дешевой одежды вредит экологии — модельер Ярмольник
Питомцы
Кошка вынашивает котят от 58 до 72 дней — ветеринар
Красота и здоровье
Простуда на ногах может вызвать интоксикацию сердца — врач Жемчугов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet