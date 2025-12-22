Прекращения огня не получилось, но появился шанс: Таиланд и Камбоджа назначили переговоры

Боевые действия на тайско-камбоджийской границе продолжаются уже несколько недель, несмотря на дипломатические усилия в рамках АСЕАН. При этом стороны дают понять, что полностью закрывать путь к деэскалации не намерены. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Итоги встречи министров АСЕАН

Таиланд и Камбоджа не смогли договориться о прекращении огня на специальной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая прошла в Малайзии. Обсуждение было посвящено урегулированию конфликта между двумя государствами — членами регионального объединения. По итогам переговоров стороны зафиксировали отсутствие конкретных договорённостей о немедленном прекращении боевых действий.

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что ожидания от встречи были завышенными. По его словам, разговоры о прекращении огня звучали и ранее, однако двустороннего диалога по этим вопросам между Бангкоком и Пномпенем давно не велось.

"Сегодня мы не достигли никакого соглашения о прекращении огня", — сказал министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

Договорённость о военных переговорах

Несмотря на отсутствие соглашения, стороны договорились о новом формате диалога. Таиланд предложил провести прямые переговоры между военными двух стран, и Камбоджа согласилась с этой инициативой. Встреча назначена на 24 декабря 2025 года и должна пройти в формате двустороннего Общего комитета по вопросам границ.

Переговоры будут вестись под сопредседательством министров обороны Таиланда и Камбоджи. Как подчеркнул Пхуангкеткео, делегации на встрече АСЕАН не стремились к взаимным обвинениям, а пытались найти практический путь к снижению напряжённости. Формат военного диалога рассматривается как более предметный для обсуждения прекращения огня.

Условия деэскалации и позиция Бангкока

Глава МИД Таиланда напомнил о совместной декларации двух стран, подписанной 26 октября 2025 года на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Документ предусматривает меры по деэскалации, включая отвод тяжёлых вооружений от границы, сокращение численности войск, разминирование и борьбу с трансграничной преступностью.

Особое внимание Таиланд уделяет разминированию приграничных территорий.

"Эти четыре пункта очень важны, особенно разминирование, которое имеет решающее значение для Таиланда", — подчеркнул министр, указав, что до подписания декларации было зафиксировано шесть случаев подрыва таиландских военнослужащих на минах, а ещё два инцидента произошли уже после её заключения.

По его словам, Бангкок так и не получил чёткого объяснения от камбоджийской стороны.

Обстановка на границе

Вооружённый конфликт между Таиландом и Камбоджей возобновился 7 декабря и продолжается более двух недель. В боях используются тяжёлая техника, артиллерия и авиация. По данным вооружённых сил Таиланда на 22 декабря 2025 года, погибли 22 военнослужащих, более 120 человек получили ранения.

Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 мирных жителей и 77 пострадавших. Более 400 тысяч человек с каждой стороны были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах, что делает гуманитарный аспект конфликта одним из ключевых факторов давления на стороны.