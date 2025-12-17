Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:52

Отдых под прицелом: почему новости о границе с Камбоджей не пугают российских туристов

Туристы из России стали чаще летать в Таиланд несмотря на конфликт — Сипхрэ

Сообщения о пограничном противостоянии Таиланда и Камбоджи заставили туристов вновь оценивать риски поездки, хотя курортные зоны продолжают жить привычной жизнью. При этом власти усилили меры контроля на въезде, что уже заметили пассажиры в крупнейших аэропортах страны. Об этом сообщает издание "ТурПром".

Безопасность на курортах и отсутствие отмен

Таиланд продолжает принимать туристов, несмотря на конфликт на границе с Камбоджей. По словам замглавы Туристического управления Таиланда Нитхи Сипхрэ, ситуация в туристической сфере остаётся стабильной. Отмен бронирований на популярных курортах, как отмечается, не зафиксировано.

Власти заверили, что конфликт не угрожает безопасности иностранных гостей. Туристы, по утверждению официальных лиц, находятся под защитой, а обстановка в местах отдыха остаётся спокойной. Акцент делается на том, что напряжённость сосредоточена в приграничной зоне и не влияет на привычный режим поездок.

Усиленный контроль в аэропортах и очереди на границе

На фоне событий на границе в нескольких аэропортах Таиланда ужесточили пограничный контроль. Речь идёт о бангкокских Суваннапхуме и Дон Мыанге, а также о Чиангмае, Пхукете и Хатъяе. Эти меры, как поясняется, направлены на то, чтобы не допустить въезда возможных наёмников.

В середине декабря в Суваннапхуме очереди на паспортный контроль растягивались на 30-40 минут — это примерно вдвое дольше обычного. Отдельное внимание, как сообщается, уделяют мужчинам, путешествующим в одиночку: часть из них проходит дополнительные беседы. На практике это означает, что время прохождения формальностей может увеличиваться даже при сохранении стабильной ситуации на курортах.

Турпоток из России и режим пребывания

На фоне усиленных проверок туристический поток из России, по приведённым данным, растёт. За первые 14 дней декабря 2024 года Таиланд посетили 1,74 млн россиян, и это уже сопоставимо с рекордным уровнем 2013 года. В материале подчёркивается, что спрос сохраняется, несмотря на тревожный новостной фон.

Отдельно указано, что с 1 января россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Власти ожидают, что к концу года будет установлен новый исторический максимум по числу российских туристов. На этом фоне ключевым изменением для поездки становится не выбор курорта, а готовность к более строгим проверкам в аэропортах.

