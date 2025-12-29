Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сонгкран - Тайский Новый год
Сонгкран - Тайский Новый год
© commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:17

Таиланд развеял слухи о запрете после Камбоджи: МИД объяснил, что на границе происходит на самом деле

МИД Таиланда опроверг запрет на въезд после поездки в Камбоджу — МИД Таиланда

Таиланд не вводил запрет на въезд туристов, которые ранее посещали Камбоджу, несмотря на появившиеся сообщения об ужесточении пограничного контроля и разворотах на сухопутной границе. Об этом сообщает ТАСС. В МИД королевства заявили, что сама по себе поездка в Камбоджу не является основанием для отказа во въезде, а история с российским блогером, которого не пустили в страну, не подтверждает существование формального запрета.

Что заявил МИД Таиланда

В ведомстве подчеркнули: правила въезда не предусматривают автоматических ограничений для путешественников, которые перед этим находились в Камбодже.

При этом на фоне заявлений МИД в информационном поле продолжают обсуждать случаи отказов при пересечении сухопутной границы. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что иностранцев разворачивают и что страна якобы ужесточила порядок въезда из-за обострения конфликта с Камбоджей. ТАСС указывает, что речь шла о дополнительных проверках и повышенном внимании к документам.

История российского блогера на границе

Поводом для обсуждения стала история 20-летнего блогера из Санкт-Петербурга Павла Викулова. Он две недели жил в Камбодже, затем, находясь в Лаосе, купил автобусный билет до Бангкока — маршрут проходил через сухопутную границу. На лаосской стороне его пропустили быстро, после чего направили к тайскому пункту пропуска.

По словам Викулова, на тайской стороне граждан, не являющихся жителями Юго-Восточной Азии, направили на дополнительную проверку. В очереди, как утверждает блогер, сотрудница погранслужбы проверяла паспорта и обратные билеты. "Russian — no", — заявила пограничница, утверждает блогер Павел Викулов. Ему, по его словам, через переводчика объяснили, что из-за нового закона россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху, а отказов было "много".

Что известно о причинах усиления контроля

ТАСС напоминает: ранее местные издания сообщали, что как минимум 185 иностранцам было отказано во въезде в Таиланд. В публикациях утверждалось, что власти усилили контроль для граждан третьих стран на фоне обострения конфликта с Камбоджей.

Одна из версий, звучавших в медиа, сводилась к опасениям, что безвизовый режим может использоваться для действий, угрожающих безопасности — в том числе для вербовки наёмников или шпионской деятельности среди пассажиров из Восточной Европы и Северной Азии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почти 45 процентов жителей Германии сократили расходы на еду — DPA вчера в 18:19
Цены переписали меню: каждый второй житель Германии урезает покупки еды

Почти половина немцев начала экономить на еде. Почему рост цен бьёт прежде всего по малообеспеченным и не спасают налоговые льготы?

Читать полностью » Шторм Ханнес оставил без света 180 тысяч домохозяйств — Helsingin Sanomat вчера в 18:12
Ночь, которая обесточила страну: шторм Ханнес стал самым разрушительным за десятилетие

Шторм "Ханнес" парализовал электросети Финляндии и нарушил работу транспорта. Почему восстановление может затянуться и чем обернулась стихия?

Читать полностью » Венгрия отказалась выполнять миграционный пакт ЕС — министр Сийярто вчера в 18:05
Миллион евро в день — не аргумент: Венгрия пошла на открытый конфликт с ЕС из-за мигрантов

Венгрия готова платить миллион евро в день, но не менять курс. Почему Будапешт отвергает миграционный пакт ЕС и чем это грозит союзу?

Читать полностью » В казармах армии Бельгии восстановили пригодные санузлы — министр Франкен вчера в 18:00
Когда туалет — уже достижение: как бытовой кризис стал символом армии Бельгии

Министр обороны Бельгии объявил о конце неловкой эпохи в армии. Как аварийные туалеты стали символом упадка и что изменилось сейчас?

Читать полностью » Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН вчера в 9:42
У Деда Мороза есть дача на Северном полюсе: где он отдыхает после русских холодов

Дед Мороз открыл резиденцию под Вашингтоном и привёз из Великого Устюга самовары, пряники и ёлку. Зачем он ищет Санта-Клауса?

Читать полностью » Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo вчера в 8:08
Зоопарк превратился в зону охоты: волк сорвался с цепи и гуляет по дорожкам, пока людей срочно выводят

В Западном Токио из зоопарка сбежал волк: посетителей срочно эвакуировали, вход закрыли, животное пытаются поймать.

Читать полностью » Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр вчера в 8:05
Снег, дом и дети: как мэр Нью-Йорка связал непогоду с призывом к повышению рождаемости

Мэр Нью-Йорка после сильного снегопада призвал жителей сидеть дома — и неожиданно добавил, что это "хороший день, чтобы сделать ребёнка".

Читать полностью » Минфин США выдал лицензию на ликвидацию активов Лукойла — инвестор Роджерс вчера в 7:24
Лукойлу выдали лицензию на ликвидацию: что это значит для будущего компании за рубежом

Инвестор Джим Роджерс заявил о возможном интересе к зарубежным активам "Лукойла" — на фоне санкций США и переговоров о продаже.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Праймер наносят на Т-зону для стойкости новогоднего макияжа — Тина Свигкоу
Туризм
Резкая смена климата ухудшает самочувствие в первые дни — инструктор Алешкин
Авто и мото
Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент
Россия
Возраст принесения присяги при получении гражданства снизили до 14 лет — Госдума
Наука
Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин
Туризм
Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром
Туризм
Снегопады перегрузили дороги к горнолыжному курорту Улудаг — Турпром
Туризм
Питание в районе Патонг оказалось дороже других районов Пхукета — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet