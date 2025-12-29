Таиланд развеял слухи о запрете после Камбоджи: МИД объяснил, что на границе происходит на самом деле

Таиланд не вводил запрет на въезд туристов, которые ранее посещали Камбоджу, несмотря на появившиеся сообщения об ужесточении пограничного контроля и разворотах на сухопутной границе. Об этом сообщает ТАСС. В МИД королевства заявили, что сама по себе поездка в Камбоджу не является основанием для отказа во въезде, а история с российским блогером, которого не пустили в страну, не подтверждает существование формального запрета.

Что заявил МИД Таиланда

В ведомстве подчеркнули: правила въезда не предусматривают автоматических ограничений для путешественников, которые перед этим находились в Камбодже.

При этом на фоне заявлений МИД в информационном поле продолжают обсуждать случаи отказов при пересечении сухопутной границы. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что иностранцев разворачивают и что страна якобы ужесточила порядок въезда из-за обострения конфликта с Камбоджей. ТАСС указывает, что речь шла о дополнительных проверках и повышенном внимании к документам.

История российского блогера на границе

Поводом для обсуждения стала история 20-летнего блогера из Санкт-Петербурга Павла Викулова. Он две недели жил в Камбодже, затем, находясь в Лаосе, купил автобусный билет до Бангкока — маршрут проходил через сухопутную границу. На лаосской стороне его пропустили быстро, после чего направили к тайскому пункту пропуска.

По словам Викулова, на тайской стороне граждан, не являющихся жителями Юго-Восточной Азии, направили на дополнительную проверку. В очереди, как утверждает блогер, сотрудница погранслужбы проверяла паспорта и обратные билеты. "Russian — no", — заявила пограничница, утверждает блогер Павел Викулов. Ему, по его словам, через переводчика объяснили, что из-за нового закона россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху, а отказов было "много".

Что известно о причинах усиления контроля

ТАСС напоминает: ранее местные издания сообщали, что как минимум 185 иностранцам было отказано во въезде в Таиланд. В публикациях утверждалось, что власти усилили контроль для граждан третьих стран на фоне обострения конфликта с Камбоджей.

Одна из версий, звучавших в медиа, сводилась к опасениям, что безвизовый режим может использоваться для действий, угрожающих безопасности — в том числе для вербовки наёмников или шпионской деятельности среди пассажиров из Восточной Европы и Северной Азии.