Улыбаются — но вешают ярлыки: как в Таиланде на самом деле называют туристов

Таиланд принято называть страной улыбок, однако за внешней доброжелательностью скрывается сложная система культурных кодов, в том числе в языке. Корреспондент, побывавший в королевстве, выяснил, что у тайцев существует целый набор слов для обозначения иностранных туристов, и не все из них звучат нейтрально. Об этом сообщает издание "Турпром", изучившее, какие термины чаще всего используют местные жители и как их следует понимать.

Как тайцы называют иностранцев

Самым распространённым словом для обозначения белых туристов остаётся farang. В буквальном смысле это просто "иностранец европейского происхождения", и в большинстве ситуаций термин используется без негативного оттенка. Однако значение сильно зависит от интонации и контекста: при пренебрежительном тоне слово может восприниматься как насмешка или выражение раздражения.

Другой термин — kihk — чаще применяется к туристам, которые громко выражают недовольство, спорят о ценах или постоянно жалуются на сервис. Это слово несёт более отчётливый негативный смысл и используется, когда поведение гостя вызывает раздражение у местных жителей.

От похвалы до уничижения

Отдельные выражения касаются конкретных групп туристов. Так, jin kao нередко употребляется по отношению к китайским путешественникам и связано с их привычкой активно тратить деньги. В зависимости от ситуации термин может быть как нейтральным, так и ироничным или уничижительным.

Противоположное значение имеет выражение kon dee, которое переводится как "хороший человек". Им называют туристов, уважающих традиции, ведущих себя спокойно и вежливо. Это один из немногих терминов, имеющих явно положительную окраску.

Существуют и более жёсткие формулировки. Идиома khee nok yoong, дословно сравнивающая человека с пятном на павлине, применяется к тем, кто портит репутацию страны своим поведением. А слово thurakit, формально означающее "бизнес", в разговорной речи может использоваться в отношении иностранцев, занятых сомнительной или нелегальной деятельностью.

Почему всё решает контекст

Как подчёркивает "Турпром", ключевую роль играет не само слово, а ситуация, в которой оно произносится. Один и тот же термин может звучать безобидно или оскорбительно в зависимости от мимики, жестов и обстоятельств. Тайцы редко высказываются напрямую, предпочитая завуалированные оценки, поэтому туристу важно учитывать общий фон общения.

Как не стать объектом насмешек

Чтобы избежать неприятных ситуаций, путешественникам рекомендуют соблюдать базовые нормы поведения: уважать местные традиции, быть сдержанными в общественных местах, не злоупотреблять алкоголем и проявлять вежливость в общении. Даже несколько выученных фраз на тайском языке могут изменить отношение к гостю в лучшую сторону и помочь избежать двусмысленных ситуаций.