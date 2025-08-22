Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Баджракитиябха
© commons.wikimedia.org by Government of Thailand is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 11:04

Принцесса на грани: наследие королевской династии Таиланда висит на волоске

Жизнь наследницы самого богатого монарха мира балансирует на грани — тайская принцесса Баджракитиябха уже три года находится в коме, а сейчас её состояние вновь резко ухудшилось. Врачи диагностировали опасную инфекцию крови, и теперь врачи Королевской больницы Чулалонгкорн в Бангкоке борются за её жизнь, подключив аппараты искусственной поддержки дыхания и почек.

На грани жизни и смерти

Дочь короля Махи Вачиралонгкорна перенесла сердечный приступ в декабре 2022 года и с тех пор не приходила в сознание. Последние медицинские отчёты вызывают тревогу: давление у принцессы упало до критически низких показателей, а инфекция крови быстро прогрессирует.

"Состояние принцессы остаётся тяжелым, ей вводят препараты для повышения давления и антибиотики", — сообщили представители королевского двора.

Это уже второе заявление о её здоровье за одну неделю — показатель того, насколько напряжённа ситуация в Бангкоке.

Потенциальная наследница

Баджракитиябха рассматривалась как возможная преемница престола, и в случае её восшествия Таиланд впервые получил бы женщину-монарха. Образованная в престижном университете Корнелла, она получила степень юриста, служила дипломатом в Австрии, занимала посты в структурах ООН и имела чин генерала в королевской службе безопасности. Такой путь делал её одной из самых заметных фигур в тайской политической и общественной жизни.

Королевская семья и страна в ожидании

С момента восшествия на престол в 2016 году Маха Вачиралонгкорн не объявил официального наследника. Поэтому судьба Баджракитиябхи имеет особое значение не только для династии Чакри, но и для всей страны. По всей территории Таиланда размещены её портреты с пожеланиями скорейшего выздоровления, а у дворца и храмов собираются люди, чтобы молиться за жизнь принцессы.

