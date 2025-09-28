Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нанесение декоративной штукатурки
Нанесение декоративной штукатурки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 19:35

От короеда до венецианки: популярные виды декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка для стен: виды, преимущества и недостатки

Фактурная штукатурка — это не просто отделка, а инструмент для создания характера интерьера и фасада: с её помощью можно получить гладкую «венецианку», рельефный «короед», мягкую замшевую поверхность или эффект натурального камня. В статье объясним, как выбрать состав, какие техники нанесения существуют, что важно учесть при подготовке основания и можно ли выполнить работу самостоятельно.

Базовые утверждения и описание

Фактурная штукатурка — готовые или сухие смеси, в которых связующий компонент (акрил, силикон, кремнийорганика, цемент или известь) сочетается с наполнителями: мраморной или кварцевой крошкой, слюдой, целлюлозными или синтетическими волокнами. За счёт размеров и формы наполнителей и приёма нанесения достигается желаемая глубина рельефа (обычно 1–7 мм) и визуальный эффект: от «шубы» до травертина или венецианской полировки. Составы бывают интерьерными и фасадными; влагостойкие марки подходят для кухни и ванной при условии правильной финишной защиты.

Таблица «Сравнение»

Критерий Акриловая Силиконовая Минеральная Венецианская
Паропроницаемость Средняя Высокая Высокая Средняя
Устойчивость к УФ Хорошая Отличная Требует покраски Средняя
Эластичность Высокая Высокая Низкая Низкая
Цена Средняя Выше средней Низкая Высокая
Применение Фасад/интерьер Фасад/интерьер Фасад Интерьер (премиум)

Советы шаг за шагом

  1. Оцените основание: удалите слабо держащиеся слои, выровняйте глубокие впадины, обработайте антисептиком при наличии плесени.

  2. Подберите систему: грунтовка → выравнивающий слой (при необходимости) → декоративный слой → защитный лак/воск (для венецианки).

  3. Проведите тестовую пробу: нанесите фрагмент 0,5–1 м², дождитесь полного высыхания при дневном и искусственном свете — цвет и фактура могут отличаться.

  4. Работайте поэтапно: замешивайте столько раствора, сколько сможете обработать за «рабочее время» состава; при больших плоскостях синхронизируйте бригаду, чтобы избежать стыков.

  5. Финиш и защита: для фасада используйте защитные пропитки; для интерьеров — лаки и воски по инструкции производителя.

FAQ

1. Можно ли наносить фактурную штукатурку самостоятельно?

Да, простые фактуры («шуба», «короед», структурная) доступны для самостоятельной работы при наличии базовых инструментов и терпения; сложные венецианские и полированные техники лучше доверить мастеру.

2. Чем отличается венецианская штукатурка от травертина?

Венецианская создаёт глянцевую, многослойную поверхность с эффектом глубины и полировки; травертин имитирует пористый камень с видимыми «карманами» и матовой фактурой.

3. Нужно ли лакировать фактурную штукатурку?

Не всегда: фасадные составы обычно поставляются готовыми к эксплуатации; венецианскую и некоторые интерьерные покрытия рекомендуется покрывать воском или лаком для усиления блеска и защиты.

4. Как ухаживать за фактурной стеной?

Регулярная сухая уборка, при необходимости — мягкая влажная очистка нейтральным средством; избегайте агрессивных абразивов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Керамогранит в интерьере: плюсы и где применять сегодня в 19:06

Керамогранит в интерьере: стиль и прочность в одном материале

Узнайте, где и как правильно использовать керамогранит: от выбора фактуры и размера до практичных советов по укладке и уходу — всё, что нужно знать перед ремонтом.

Читать полностью » Эксперты сравнили пенобетонные и газобетонные блоки по прочности и теплоизоляции сегодня в 19:03

Пеноблок или газоблок: что лучше для строительства дома

Что лучше выбрать для дома — пеноблок или газоблок? Разбираем отличия, плюсы и минусы, советы по использованию и реальные ошибки строителей.

Читать полностью » Уксус вместо кондиционера предотвращает разводы и смягчает ткань — советы по уходу сегодня в 18:53

Чёрные вещи покрываются меловыми следами: как стирать без белых разводов

Белые полосы на одежде после стирки портят настроение? Разбираем главные причины разводов и делимся простыми способами, как их избежать.

Читать полностью » Перекись водорода и солнце отбеливают подушки — натуральный метод отбеливания сегодня в 17:48

Подушка или рассадник бактерий? Как правильно стирать, чтобы не завести плесень

Старые подушки потеряли белизну? Узнайте простые и безопасные способы вернуть им свежесть и мягкость, не прибегая к покупке новых.

Читать полностью » Губка в стиральной машине эффективно удаляет шерсть животных — советы по уборке сегодня в 16:40

Губка против шерсти: как копеечный лайфхак спасает одежду и стиралку

Как убрать шерсть с одежды без дорогих приспособлений? Обычная кухонная губка справится в стиральной машине и даже поможет при уборке.

Читать полностью » Используйте цитрусовые ароматы для отпугивания пауков — эксперты по дезинфекции сегодня в 15:26

Знак богатства в прошлом — головная боль сегодня: убираем паутину и бережём аллергиков

Паутина в углах портит уют и собирает пыль. Узнайте, как быстро убрать её из дома и защититься от появления новых сетей.

Читать полностью » Межкомнатные двери из массива сосны: плюсы, минусы и советы по выбору сегодня в 14:40

Сосновые двери: особенности, преимущества и правила выбора

Двери из массива сосны — красиво, доступно и экологично. Разбираем плюсы и минусы сосновых дверей, советы по выбору и уходу.

Читать полностью » Мебель на заказ: преимущества и недостатки индивидуального изготовления сегодня в 13:36

Мебель на заказ или готовая: что выбрать для дома и офиса

Что выбрать - готовую мебель или мебель на заказ? Разбираем плюсы и минусы, ошибки выбора и советы, как совместить оба подхода.

Читать полностью »

Новости
Дом

Минимализм в интерьере: плюсы и минусы стиля
Авто и мото

В 2025 году в России появились пять новых автомобильных брендов — данные "Автостата"
Дом

Обои, краска или штукатурка: обзор популярных материалов для отделки
Дом

Методы реконструкции кирпичных домов: инъектирование, вычинка и замена элементов
Наука

В мозге найдены особые нейроны, регулирующие выбор социальных контактов
Красота и здоровье

Специалисты по фертильности не рекомендуют кератиновое выпрямление во время планирования беременности
Наука

Нецензурная лексика активирует мотивацию мозга
Технологии

Московская биржа заменит зарубежное ПО на российское к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet