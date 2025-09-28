Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка
© freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 19:31

Фактурная штукатурка: как выбрать и нанести своими руками

Фактурная штукатурка: виды, преимущества и недостатки отделочного материала

Фактурная штукатурка — пожалуй, самый выразительный способ придать стенам характер: от мягкой шелковистой фактуры до рельефного "короеда" или дорогого травертина. В этой статье объясним, как выбрать состав, какие техники нанесения существуют, когда можно работать самостоятельно и где лучше привлечь профессионалов. Разберёмся с плюсами и минусами, приведём пошаговую инструкцию и ответим на практические вопросы.

Базовые утверждения и описание материала

Фактурная штукатурка — это декоративный финишный слой, в котором текстуру создают не только добавки и связующие, но и инструментальные приёмы: валики, кельмы, терки, трафареты. Глубина рельефа обычно колеблется от 1 до 7 мм; смеси выпускают на основе акрила, силиконов, извести или цемента, а в составе могут быть мраморная крошка, кварцевый песок, волокна для имитации текстиля. Применяют её внутри помещений и на фасадах; влагостойкие марки подходят для ванных и кухонь.

Таблица "Сравнение"

Критерий Фактурная штукатурка Обои Покраска
Уникальность вида Очень высокая Ограниченная Средняя
Долговечность 10-20 лет при правильном уходе 5-10 лет 5-15 лет
Влагостойкость (вариант) Есть влагостойкие марки Зависит от типа Зависит от краски
Сложность нанесения Средняя-высокая Низкая Низкая-средняя
Стоимость работ Выше средней Низкая Средняя

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте основание: удалите старые покрытия, выровняйте дефекты, загрунтуйте поверхность дважды.
  2. Выберите тип штукатурки по назначению: акрил — эффектный и эластичный для фасада; силикон — для фасадов и внутренних работ, паропроницаемый; венецианская — для глянцевых интерьерных эффектов.
  3. Подберите фактуру: "короед" для кожи и дерева, "шуба" — бюджетная шероховатость, травертин — премиальная имитация камня.
  4. Проведите тест: нанесите небольшой фрагмент, оцените цвет при дневном и искусственном свете.
  5. Нанесите основной слой и формируйте рельеф выбранным инструментом (валик, кельма, трафарет) в соответствии с рабочей картой.
  6. После высыхания — шлифовка мелкой наждачной бумагой, нанесение защитного лака или воска при необходимости.
  7. Поддерживайте: мойка мягкой губкой и нейтральным безжирным средством, локальный ремонт мелких дефектов шпаклёвкой.

FAQ

1. Можно ли наносить фактурную штукатурку самостоятельно?

Да, многие виды поддаются самостоятельному нанесению, особенно "шуба" и короед; сложные варианты (венецианская, травертин) требуют опыта мастера.

2. Какую штукатурку выбрать для ванной?

Ищите влагостойкие марки на силиконовой или цементной основе с водоотталкивающей обработкой и закрытым воском/лаком финишем.

3. Нужна ли грунтовка и какая?

Обязательна адгезионная грунтовка и антипылевой праймер; для пористых оснований — глубокопроникающая грунтовка.

4. Как ухаживать за фактурной поверхностью?

Регулярная сухая уборка, при загрязнениях — мягкая губка и нейтральное моющее средство; избегайте агрессивных растворителей и жёстких щёток.

Фактурная штукатурка даёт огромный простор для дизайна: от строгого минимализма до богатых исторических текстур. При правильном выборе состава, тщательной подготовке поверхности и соблюдении технологии даже новичок может получить достойный результат. Но для долговечного фасада, сложных эффектов и крупных объёмов разумнее пригласить профессионалов — это сэкономит время и избавит от повторного ремонта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты сравнили пенобетонные и газобетонные блоки по прочности и теплоизоляции сегодня в 19:03

Пеноблок или газоблок: что лучше для строительства дома

Что лучше выбрать для дома — пеноблок или газоблок? Разбираем отличия, плюсы и минусы, советы по использованию и реальные ошибки строителей.

Читать полностью » Уксус вместо кондиционера предотвращает разводы и смягчает ткань — советы по уходу сегодня в 18:53

Чёрные вещи покрываются меловыми следами: как стирать без белых разводов

Белые полосы на одежде после стирки портят настроение? Разбираем главные причины разводов и делимся простыми способами, как их избежать.

Читать полностью » Перекись водорода и солнце отбеливают подушки — натуральный метод отбеливания сегодня в 17:48

Подушка или рассадник бактерий? Как правильно стирать, чтобы не завести плесень

Старые подушки потеряли белизну? Узнайте простые и безопасные способы вернуть им свежесть и мягкость, не прибегая к покупке новых.

Читать полностью » Губка в стиральной машине эффективно удаляет шерсть животных — советы по уборке сегодня в 16:40

Губка против шерсти: как копеечный лайфхак спасает одежду и стиралку

Как убрать шерсть с одежды без дорогих приспособлений? Обычная кухонная губка справится в стиральной машине и даже поможет при уборке.

Читать полностью » Используйте цитрусовые ароматы для отпугивания пауков — эксперты по дезинфекции сегодня в 15:26

Знак богатства в прошлом — головная боль сегодня: убираем паутину и бережём аллергиков

Паутина в углах портит уют и собирает пыль. Узнайте, как быстро убрать её из дома и защититься от появления новых сетей.

Читать полностью » Межкомнатные двери из массива сосны: плюсы, минусы и советы по выбору сегодня в 14:40

Сосновые двери: особенности, преимущества и правила выбора

Двери из массива сосны — красиво, доступно и экологично. Разбираем плюсы и минусы сосновых дверей, советы по выбору и уходу.

Читать полностью » Мебель на заказ: преимущества и недостатки индивидуального изготовления сегодня в 13:36

Мебель на заказ или готовая: что выбрать для дома и офиса

Что выбрать - готовую мебель или мебель на заказ? Разбираем плюсы и минусы, ошибки выбора и советы, как совместить оба подхода.

Читать полностью » Аренда спецтехники: экономия средств и риски для строительных компаний сегодня в 12:35

Всё о спецтехнике в аренду: виды, преимущества и подводные камни

Аренда спецтехники помогает бизнесу сэкономить и сохранить гибкость. Разберём, в чём плюсы и минусы аренды и как выбрать надёжную компанию.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В 2025 году в России появились пять новых автомобильных брендов — данные "Автостата"
Дом

Обои, краска или штукатурка: обзор популярных материалов для отделки
Дом

Методы реконструкции кирпичных домов: инъектирование, вычинка и замена элементов
Наука

В мозге найдены особые нейроны, регулирующие выбор социальных контактов
Красота и здоровье

Специалисты по фертильности не рекомендуют кератиновое выпрямление во время планирования беременности
Дом

Декоративная штукатурка для стен: виды, преимущества и недостатки
Наука

Нецензурная лексика активирует мотивацию мозга
Технологии

Московская биржа заменит зарубежное ПО на российское к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet