Александр Александров Опубликована сегодня в 12:05

Почему одежду и бельё нельзя оставлять без защиты при дезинсекции

Как сохранить текстиль и одежду безопасными после дезинсекции

Одежда, постельное бельё, шторы и мягкие вещи — самые уязвимые предметы при дезинсекции. Они способны впитывать пары инсектицидов и удерживать их надолго. Именно поэтому важно заранее позаботиться о защите текстиля, чтобы потом не рисковать здоровьем и не лишиться любимых вещей.

Подготовка до обработки

Перед тем как в квартиру придут специалисты, стоит уделить особое внимание одежде и текстилю.

  • Постельное бельё. Снимите простыни, пододеяльники, наволочки и сложите в плотные пакеты. После обработки их нужно постирать при температуре не ниже 60 °C.
  • Одежда. Уберите всё в шкафы и плотно закройте дверцы. Вещи, которые лежат на стульях или открытых полках, лучше сложить в пакеты.
  • Шторы, покрывала, декоративные подушки. Если есть возможность — временно убрать их в другую комнату.
  • Детские вещи и игрушки. Они должны быть полностью изолированы, так как малыши наиболее уязвимы к остаткам химии.

Уход после обработки

Когда квартира проветрена и обработка завершена, текстиль требует особого внимания.

  • Всё, что могло находиться в зоне действия инсектицидов, обязательно стирается или сдаётся в химчистку.
  • Мягкие игрушки и текстильные аксессуары стираются при высокой температуре или на режиме "глубокой стирки".
  • Одежду из пакетов можно вернуть на места только после полной уборки квартиры.

Типичные ошибки

Многие совершают ошибки, которые делают обработку опасной для семьи:

  1. оставляют бельё на кровати или одежду на открытых полках;
  2. стирают текстиль при низкой температуре, не уничтожая остатки инсектицидов;
  3. возвращают вещи в комнату слишком рано, пока квартира не полностью проветрена.

Как сохранить любимые вещи

Правильная подготовка и уход после дезинсекции помогают не только защитить здоровье, но и сохранить любимые вещи в целости. Немного времени на упаковку и стирку — и квартира снова безопасна, а вещи остаются свежими и чистыми.

