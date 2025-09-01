Почему одежду и бельё нельзя оставлять без защиты при дезинсекции

Одежда, постельное бельё, шторы и мягкие вещи — самые уязвимые предметы при дезинсекции. Они способны впитывать пары инсектицидов и удерживать их надолго. Именно поэтому важно заранее позаботиться о защите текстиля, чтобы потом не рисковать здоровьем и не лишиться любимых вещей.

Подготовка до обработки

Перед тем как в квартиру придут специалисты, стоит уделить особое внимание одежде и текстилю.

Постельное бельё. Снимите простыни, пододеяльники, наволочки и сложите в плотные пакеты. После обработки их нужно постирать при температуре не ниже 60 °C.

Одежда. Уберите всё в шкафы и плотно закройте дверцы. Вещи, которые лежат на стульях или открытых полках, лучше сложить в пакеты.

Шторы, покрывала, декоративные подушки. Если есть возможность — временно убрать их в другую комнату.

Детские вещи и игрушки. Они должны быть полностью изолированы, так как малыши наиболее уязвимы к остаткам химии.

Уход после обработки

Когда квартира проветрена и обработка завершена, текстиль требует особого внимания.

Всё, что могло находиться в зоне действия инсектицидов, обязательно стирается или сдаётся в химчистку.

Мягкие игрушки и текстильные аксессуары стираются при высокой температуре или на режиме "глубокой стирки".

Одежду из пакетов можно вернуть на места только после полной уборки квартиры.

Типичные ошибки

Многие совершают ошибки, которые делают обработку опасной для семьи:

оставляют бельё на кровати или одежду на открытых полках; стирают текстиль при низкой температуре, не уничтожая остатки инсектицидов; возвращают вещи в комнату слишком рано, пока квартира не полностью проветрена.

Как сохранить любимые вещи

Правильная подготовка и уход после дезинсекции помогают не только защитить здоровье, но и сохранить любимые вещи в целости. Немного времени на упаковку и стирку — и квартира снова безопасна, а вещи остаются свежими и чистыми.