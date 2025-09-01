Почему одежду и бельё нельзя оставлять без защиты при дезинсекции
Одежда, постельное бельё, шторы и мягкие вещи — самые уязвимые предметы при дезинсекции. Они способны впитывать пары инсектицидов и удерживать их надолго. Именно поэтому важно заранее позаботиться о защите текстиля, чтобы потом не рисковать здоровьем и не лишиться любимых вещей.
Подготовка до обработки
Перед тем как в квартиру придут специалисты, стоит уделить особое внимание одежде и текстилю.
- Постельное бельё. Снимите простыни, пододеяльники, наволочки и сложите в плотные пакеты. После обработки их нужно постирать при температуре не ниже 60 °C.
- Одежда. Уберите всё в шкафы и плотно закройте дверцы. Вещи, которые лежат на стульях или открытых полках, лучше сложить в пакеты.
- Шторы, покрывала, декоративные подушки. Если есть возможность — временно убрать их в другую комнату.
- Детские вещи и игрушки. Они должны быть полностью изолированы, так как малыши наиболее уязвимы к остаткам химии.
Уход после обработки
Когда квартира проветрена и обработка завершена, текстиль требует особого внимания.
- Всё, что могло находиться в зоне действия инсектицидов, обязательно стирается или сдаётся в химчистку.
- Мягкие игрушки и текстильные аксессуары стираются при высокой температуре или на режиме "глубокой стирки".
- Одежду из пакетов можно вернуть на места только после полной уборки квартиры.
Типичные ошибки
Многие совершают ошибки, которые делают обработку опасной для семьи:
- оставляют бельё на кровати или одежду на открытых полках;
- стирают текстиль при низкой температуре, не уничтожая остатки инсектицидов;
- возвращают вещи в комнату слишком рано, пока квартира не полностью проветрена.
Как сохранить любимые вещи
Правильная подготовка и уход после дезинсекции помогают не только защитить здоровье, но и сохранить любимые вещи в целости. Немного времени на упаковку и стирку — и квартира снова безопасна, а вещи остаются свежими и чистыми.
