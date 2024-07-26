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Московские производители текстиля увеличили объем продаж почти в 1,5 раза
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Московские производители текстиля увеличили объем продаж почти в 1,5 раза

Продажи московских производителей текстиля и одежды с января по май 2024 года увеличились почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 80,9 млрд рублей. Около 79% этого объема пришлось на производителей одежды, заработавших 63,8 млрд рублей.

Производители текстиля заработали 17,1 млрд рублей.

Малые предприятия показали рост оборота более чем на 75%, в то время как крупные и средние предприятия увеличили свои доходы на 31%. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза, что делает его самой быстрорастущей отраслью.

Фото: flickr.com/Jonny Hunter (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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