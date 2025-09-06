Держите телефон на уровне глаз: простая хитрость, которая спасет от инсульта

Частое использование смартфона в неправильной позе может привести не только к боли в шее и онемению рук, но и к крайне опасным последствиям для здоровья. Об этом предупредил травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

Чем опасна привычка наклонять голову к телефону

По словам врача, длительное сидение с опущенной шеей пережимает брахиоцефальные артерии, которые снабжают мозг кровью. У людей с нестабильностью шейного отдела позвоночника это может стать фактором образования тромба.

"При распрямлении шеи тромб может вылететь в голову, тогда произойдёт инсульт. А также может перестать кровоснабжаться спинной мозг, в этом случае возникает инфаркт спинного мозга. При инсульте у человека парализует одну половину тела: правую или левую. При инфаркте спинного мозга парализует ниже уровня спинного мозга — от рук и ниже с двух сторон", — пояснил специалист.

Дополнительные риски

От злоупотребления смартфоном страдают и руки. Неестественный угол наклона большого пальца приводит к воспалению сухожилий и суставных фаланг. Использование телефона лёжа с поднятыми руками нарушает кровоток и вызывает онемение конечностей.

Как снизить риски

Доктор советует держать спину ровно и поднимать устройство на уровень глаз, чтобы не сгибать шею. Дополнительно рекомендуется:

регулярно делать массаж шейно-воротниковой зоны;

ограничивать время работы со смартфоном;

по возможности переключаться на планшет или компьютер с большим экраном.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье сосудов, позвоночника и суставов.

Три интересных факта