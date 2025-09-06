Держите телефон на уровне глаз: простая хитрость, которая спасет от инсульта
Частое использование смартфона в неправильной позе может привести не только к боли в шее и онемению рук, но и к крайне опасным последствиям для здоровья. Об этом предупредил травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.
Чем опасна привычка наклонять голову к телефону
По словам врача, длительное сидение с опущенной шеей пережимает брахиоцефальные артерии, которые снабжают мозг кровью. У людей с нестабильностью шейного отдела позвоночника это может стать фактором образования тромба.
"При распрямлении шеи тромб может вылететь в голову, тогда произойдёт инсульт. А также может перестать кровоснабжаться спинной мозг, в этом случае возникает инфаркт спинного мозга. При инсульте у человека парализует одну половину тела: правую или левую. При инфаркте спинного мозга парализует ниже уровня спинного мозга — от рук и ниже с двух сторон", — пояснил специалист.
Дополнительные риски
От злоупотребления смартфоном страдают и руки. Неестественный угол наклона большого пальца приводит к воспалению сухожилий и суставных фаланг. Использование телефона лёжа с поднятыми руками нарушает кровоток и вызывает онемение конечностей.
Как снизить риски
Доктор советует держать спину ровно и поднимать устройство на уровень глаз, чтобы не сгибать шею. Дополнительно рекомендуется:
- регулярно делать массаж шейно-воротниковой зоны;
- ограничивать время работы со смартфоном;
- по возможности переключаться на планшет или компьютер с большим экраном.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье сосудов, позвоночника и суставов.
Три интересных факта
- Врачи называют синдром постоянного наклона головы к экрану термином "текст-шея" (text neck).
- При наклоне головы на 45 градусов нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает до 20-25 кг.
- По данным исследований, средний человек проводит со смартфоном более 4 часов в день — этого достаточно, чтобы за несколько лет развились хронические проблемы с позвоночником.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru